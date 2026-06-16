Inside Cherry Hill’s renovated H Mart | Inquirer South Jersey

And a local indie bookshop is part of a regional trend.
And a local indie bookshop is part of a regional trend. The renovations of the 39,000-square-foot Asian grocery store includes a food court, bakery, and retail space.
The second floor houses a food court, a mini Korean beauty store, and a general store. The first floor has myriad aisles full of snacks, produce, oils, seasonings, and so much more. After attracting long lines and customers who liked to linger, it didn’t take long for founder Charity Herndon to consider a permanent space. During a stop in Bordentown, her patrons said point-blank: “We need a bookstore like this in town.
”📚 The rise is evident in the numbers: More than 600 indie bookstore businesses opened in 2025 — an 87% increase compared to the year before, according to the American Booksellers Association. P.S. This story has introduced me to my weekend plans. If you have a favorite local bookshop, please email us and let us know.
📧An ICE officer shot at a vehicle on Route 72 on Monday after the person he was trying to arrest fled in the a car and hit the agent,There’s only one practice facility for light saber combat in Jersey, and it’s at the Cherry Hill Health and Racquet Club,. (Did you recently buy a home in South Jersey? Share the story of how you did it.
Email Inquirer real estate reporters at Thank you for spending your morning with The Inquirer. I’ll see you at the same place at the same time tomorrow. I write and curate The Inquirer South Jersey daily newsletter. I deliver a quick hyperlocal overview of the most relevant news for our readers in Burlington, Camden, and Gloucester Counties so they can start their day informed, in just a few minutes. 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