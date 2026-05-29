Ineos Grenadier s’installe finalement au Québec | Actualités automobile

Le marque Ineos Grenadier débarque finalement au Québec grâce à l’ouverture d’un premier point de distribution opéré par HGrégoire.

Le marque Ineos Grenadier débarque finalement au Québec grâce à l’ouverture d’un premier point de distribution. Cette concession sera opérée par HGrégoire. C’est ce qu’a annoncé l’important regroupement de concessionnaires par voie de communiqué.

Il s'agit du cinquième magasin de détail de la marque Ineos Grenadier au Canada, rejoignant les trois exploités par le groupe Dilawri dans la région du Grand Toronto et à Vancouver, ainsi que celui en Alberta, exploité par le groupe Weissach. Pour l’instant, le constructeur britannique propose deux modèles: l’Ineos Grenadier et le Quartermaster.

L’Ineos Quartermaster | Photo : D.Boshouwers À Laval La marque Ineos Grenadier s’installe à Laval, plus précisément au 1950 boulevard Chomedey, sur le site d’un concessionnaire Infiniti appartenant au groupe HGrégoire. L’ouverture officielle est prévue pour le 1er juin prochain, bien que les travaux de construction et d’aménagement ne soient pas encore exécutés.

« L’arrivée de INEOS Grenadier représente une étape importante pour HGrégoire et démontre notre volonté d’offrir aux consommateurs québécois des véhicules hors normes qui répondent à des besoins précis, a déclaré John Hairabedian, président de HGrégoire. Le Québec représente un marché naturel pour Ineos Grenadier. Que ce soit pour le travail, les escapades en nature ou les conditions hivernales, le Grenadier a été conçu pour affronter toutes les réalités de notre territoire.

» « Dès le départ, notre objectif était de créer un véritable véhicule utilitaire moderne et fonctionnel, conçu pour ceux qui ont besoin d’un 4X4 capable et durable, a affirmé Marcel Guay, Chef du Canada et Mexique, INEOS Automotive. Le Québec représente un marché particulièrement stratégique pour nous en raison de son climat, de sa culture de plein air et de l’intérêt des conducteurs pour les véhicules robustes et polyvalents.

Nous sommes très heureux de nous associer à un partenaire de confiance comme HGrégoire pour ce lancement officiel dans la province. » Il importe de préciser que HGrégoire détient une entente exclusive. Autrement dit, l’important regroupement de concessionnaires est responsable de la vente et du service des véhicules Ineos Grenadier pour l’ensemble de la province. L’Ineos Grenadier | Photo : Ineos





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