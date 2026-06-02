Incremento en la asistencia a los servicios religiosos y optimismo entre los pastores

El informe del Instituto Hartford para la Investigación Religiosa muestra que la asistencia a los servicios religiosos ha aumentado por primera vez en dos décadas, y que hay indicios de que la fe en instituciones como la religión organizada está en declive. Sin embargo, también se observan signos de recuperación y renovación en la asistencia y en la sensación de optimismo entre los líderes religiosos.

ARCHIVO - Miembros de la Iglesia Ortodoxa Negra de San Moisés participan juntos en un servicio religioso el 9 de noviembre de 2025, en Pittsburgh.

Los cierres de templos y el auge de los llamados ‘none’ (‘ninguna’) —quienes dicen no profesar ninguna religión— han acaparado todos los titulares. Y la fe en instituciones como la religión organizada se ha desplomado. El promedio de asistencia a los servicios religiosos cayó en más de la mitad. Los cierres de templos y el auge de los llamados ‘none’ (‘ninguna’) —quienes dicen no profesar ninguna religión— han acaparado todos los titulares.

Y la fe en instituciones como la religión organizada se ha desplomado. No obstante, un informe del Instituto Hartford para la Investigación Religiosa muestra indicios de cambio: por primera vez en dos décadas, la asistencia ha aumentado. Más personas realizan actividades de voluntariado, y también parece haber una renovada sensación de optimismo entre los pastores y otros clérigos. Chamanes peruanos realizan ritual de bendición antes del balotaje presidencia





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