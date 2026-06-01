Incremento de las tasas de interés y el riesgo de elecciones en Estados Unidos

El aumento de las tasas de interés en Estados Unidos se debe en parte al aumento de los precios de la energía provocado por la guerra con Irán y a la preocupación por la sostenibilidad de la deuda pública. Las tasas de interés de un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años han superado el 4,44% en comparación con el 3,95% anterior a la guerra. Las tasas hipotecarias promedio han subido a sus niveles más altos en nueve meses, mientras las ventas de automóviles se están desplomando.

El mundo se está poniendo más estricto a la hora de prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos , lo que hace que las tasas de interés suban de maneras que agravan las presiones sobre la asequibilidad, frenan el crecimiento económico y crean un nuevo riesgo para los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

El aumento de los precios de la energía provocado por la guerra con Irán se ha filtrado al precio de los bonos que ayudan a financiar al gobierno de Donald Trump. Las tasas de interés de un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años están superando el 4,44%, frente al 3,95% de antes de que comenzara la guerra a finales de febrero.

Las tasas hipotecarias promedio han subido a sus niveles más altos en nueve meses, mientras las ventas de automóviles se están desplomando





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