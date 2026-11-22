An Immigration and Customs Enforcement agent used a baton to shatter a car's rear window in a Santa Clarita parking lot before removing and handcuffing an individual, an incident witnessed by protesters and captured on video.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas rodean un vehículo en el estacionamiento frente a la comisaría del sheriff del Valle de Santa Clarita este viernes.

El viernes, un agente de Inmigración y Control de Aduanas utilizó un bastón para romper la ventanilla trasera de un auto en un estacionamiento, antes de que otros lo sacaran del vehículo, lo esposaran y se lo llevaran en una camioneta SUV negra, según un video compartido con The Times. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no reveló el nombre de la persona ni respondió preguntas sobre el motivo.

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“Por razones de seguridad operativa y por la seguridad de nuestros agentes, ICE no revelará ni comentará sobre las operaciones de aplicación de la ley”, dijo un portavoz en un correo electrónico. El departamento sí ha dado a conocer detalles sobre las operaciones.

An Immigration and Customs Enforcement agent on Friday used a baton to break the back window of a car in a Santa Clarita parking lot before other agents pulled a person from the back, placed him in handcuffs and took him away in a black SUV, according to a video shared with The Times.

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“Todos los días, el DHS hace cumplir las leyes de la nación en todo el país, incluso en California”, dijo un portavoz. No está claro si el incidente del viernes formó parte de una operación más amplia en el sur de California.

El mes pasado, se informó de un La persona, que vestía una sudadera marrón y pantalones de mezclilla, salió de la estación del sheriff del Valle de Santa Clarita el viernes por la mañana, según Jaechan Lee, quien se encontraba allí protestando contra la presencia de agentes de ICE y fue testigo del incidente. Lee compartió un video del altercado con The Times.

Un reportero de The Times dejó un mensaje de voz en la oficina del sheriff el sábado preguntando por la persona, pero no recibió respuesta de inmediato. Lee, de 22 años, dijo que cuando la persona salió de la estación le pidió a una pareja que estaba afuera que lo llevara en auto. Ellos aceptaron y, cuando el auto blanco que conducían salió de un lugar de estacionamiento, se vio un SUV gris.

Al menos tres agentes que se ven en el video golpearon entonces las ventanillas del auto e intentaron abrir una de las puertas traseras, mientras los manifestantes les gritaban y les vociferaban. Todos los agentes llevaban cubrebocas. En un momento dado, un agente se abalanzó y empujó con fuerza a uno de los manifestantes después de que este pareciera pararse frente a un SUV conducido por agentes de ICE.

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Después de aproximadamente un minuto de que el auto blanco permaneciera con el motor encendido, ahora bloqueado por dos SUV —de los cuales se reveló que ambos eran conducidos por agentes federales de inmigración—, se escucha a un agente decirle al conductor: «Voy a romper la ventanilla ahora mismo». Durante el minuto siguiente, varios agentes se abalanzaron y agarraron a alguien en el asiento trasero, antes de que se viera a una persona con sudadera esposada fuera del vehículo.

A esa persona la subieron luego a un SUV negro junto con los agentes y se la llevaron. Lee dijo que no sabía el nombre de esa persona. Comentó que solo después se le ocurrió que la situación podría haber terminado de otra manera.eran ciudadanos estadounidenses asesinados por agentes de ICE a principios de este año.

“Solo me di cuenta de eso después de que sucedió”. Audrey McGlinchy covers income and affordability for the Los Angeles Times. Before coming to The Times, she was a Knight-Bagehot journalism fellow at Columbia University. McGlinchy spent a decade in public radio, reporting on local politics and housing at Austin’s NPR station and in 2021 won a national Edward R. Murrow award for her feature reporting.

She is a native of Philadelphia, and once appeared in a Sufjan Stevens music video.