Hyundai élargit la gamme du Tucson hybride 2026 | Actualités automobile

Hyundai élargit sa gamme Tucson hybride 2026 pour le Canada, ciblant simultanément les acheteurs soucieux de leur budget et les clients de véhicules haut d

Hyundai élargit sa gamme Tucson hybride 2026 pour le Canada, ciblant simultanément les acheteurs soucieux de leur budget et les clients prêts à se gâter.

Le modèle le plus vendu de la marque prend de l'expansion sur deux fronts distincts, en introduisant des versions d'entrée de gamme plus accessibles ainsi qu'une nouvelle version phare plus nocturne. Des hybrides à traction Du côté de l'entrée de gamme, Hyundai s'attaque à l'accessibilité en introduisant les nouvelles versions SE et SEL à traction . Auparavant absentes de la famille, ces déclinaisons abaissent la barrière à l'entrée pour la motorisation hybride.

L'idée est qu'en éliminant la traction intégrale de série, un plus grand nombre d'acheteurs ont accès à l'efficacité énergétique du système hybride de Hyundai sans payer pour de l'équipement supplémentaire dont ils n'ont pas forcément envie ou besoin. L'Édition Night du Hyundai Tucson 2026 | Photo : Hyundai Édition Night À l'autre extrémité de la gamme, Hyundai adopte la tendance des véhicules au style sombre avec l'introduction du Tucson hybride Night traction intégrale 2026.

Située au-dessus de la version Limited, cette nouvelle version haut de gamme remplace les accents extérieurs brillants traditionnels par des éléments d'une grande sobriété visuelle. L'ensemble comprend des traitements noir brillant sur la partie avant, la calandre, le contour des fenêtres, les éléments du pare-chocs et les coques de rétroviseurs.

Cette version repose sur des roues de 19 pouces noir brillant rehaussées par des logos Hyundai argentés contrastants, et elle est proposée en trois couleurs extérieures : Noir cendre, Blanc crème perlé et Gris écotronique. À l'intérieur de l'édition Night | Photo : Hyundai À l'intérieur de l'édition Night, l'habitacle reçoit une doublure de toit noire assortie au thème extérieur. Comme elle est basée sur la version haut de gamme Limited, elle conserve une liste exhaustive d'équipements de prestige.

L'habitacle est doté d'un bloc d'instruments numériques de 12,3 pouces, d'un système d'infodivertissement assorti de 12,3 pouces avec navigation intégrée, d'un affichage tête haute de 12 pouces et d'un système audio haut de gamme Bose à 8 haut-parleurs. Les caractéristiques supplémentaires comprennent des sièges avant en cuir chauffants et ventilés, un volant chauffant, un toit ouvrant panoramique et un hayon assisté mains libres.

Avec cette stratégie double, Hyundai veille clairement à ce que l'actuel Tucson hybride reste hautement compétitif dans un segment férocement disputé, alors qu'elle continue de préparer le modèle de prochaine génération 2027 au style beaucoup plus carré. Les nouvelles versions à traction et Night arrivent dès maintenant chez les concessionnaires canadiens. | Photo : Hyundai | Photo : Hyundai





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