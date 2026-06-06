House passes Ukraine security aid bill over objections of GOP leaders

The bipartisan bill is the most robust aid package for Ukraine to advance in Congress in more than a year.

The bipartisan bill is the most robust aid package for Ukraine to advance in Congress in more than a year. Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy speaks to journalists during a joint press conference with NATO Secretary General Mark Rutte in Kyiv, Ukraine, on Wednesday, June 3, 2026.

The House passed a bipartisan bill Thursday with more than $8 billion in security assistance to Ukraine — the most robust aid package to advance in Congress in more than a year — over the objections of the chamber’s GOP leadership. The measure advanced by a vote of 226 to 195, with 18 Republicans joining Democrats in support. It now heads to the Senate, where the legislation faces an uncertain future. Led by Rep.

Gregory W. Meeks , the top Democrat on the House Foreign Affairs Committee, the bill would provide $8 billion in loans that Ukraine could use to purchase U.S. military equipment or other security assistance, such as training. It also includes another $300 million in long-term U.S. military aid and provisions to impose sanctions on Russia’s energy and finance industries.

“It’s absolutely to the people of Ukraine to know that the United States of America is not going to turn its back” on the conflict, Meeks told reporters Wednesday. “The United States Congress will stand and fight and work with you. ” The vote marks a show of bipartisan support for Ukraine in the fifth year of Russia’s full-scale invasion.

To reach the floor, it required the support of six Republicans who joined all Democrats in signing a discharge petition — which allows a majority of lawmakers to trigger floor votes on legislation. The parliamentary tool has become more common over the past year as GOP members have broken with the House leadership to force votes on issues including releasing government files on convicted sex offender Jeffrey Epstein and protected legal status for immigrants. Rep.

Michael McCaul , the former chairperson of the House Foreign Affairs Committee, supported the bill, calling it a “stand against Russian tyranny. ” The vote marked the second time this week that GOP lawmakers helped Democrats advance foreign policy measures in the GOP-led chamber. On Wednesday, four Republicans sided with Democrats in supporting a largely symbolic resolution to halt the war in Iran, the first such measure to pass either chamber in Congress during the second Trump administration.

Before returning to office, President Donald Trump repeatedly promised to resolve the Ukraine conflict in a day. But after a year of negotiations, his administration’s diplomatic effort has failed to end the fighting and mostly shifted the burden for supporting Kyiv onto NATO allies.

While testifying before the House Foreign Affairs Committee on Wednesday, Secretary of State Marco Rubio said that the Trump administration had “clearly taken a side” in support of Ukraine during the conflict but acknowledged that the odds of negotiating an end to the war “don’t look great. ” In recent weeks, lawmakers from both parties have also pressed the Pentagon to explain its plan to spend $400 million in Ukraine security aid that Congress passed earlier this year. Sen.

Mitch McConnell , the Republican chairman of a Senate panel on defense spending, in April accused the Defense Department of stalling the assistance. Defense Secretary Pete Hegseth later testified before lawmakers that the Pentagon was moving forward with the package, while arguing that the administration’s policy was for Europe to shoulder support for Ukraine. The Pentagon has since sent Congress its plan to spend the funds, according to a document dated May 22 and reviewed by the Washington Post.

Most of the assistance will go toward military equipment — including munitions, vehicles, and spare parts — but the Defense Department estimated that $100 million would go toward transporting the aid to Ukraine, according to the document. Two congressional aides, speaking on the condition of anonymity to describe the private correspondence, expressed dismay at the high cost to move the aid.

They also voiced concern that the Pentagon projected it may take until 2029 to deliver all of the assistance, though they said the timeline may be a result of the legislative authority lawmakers used to fund the program. 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House Republicans Break Ranks in Voting for Ukraine AidThe House voted 226-195 to support an additional $1.3 billion in aid to Ukraine, defying House GOP leadership and President Donald Trumps preferred approach to ending the war. Rep. Kevin Kiley (I-CA), who caucuses with the Home GOP, also voted in favor. Many House Republicans, concerned about corruption in Kyiv, have opposed additional aid to Ukraine. The bill right now faces long odds of becoming law in the Senate, requiring a bipartisan coalition to overcome a filibuster and overcome a potential Trump veto. The passage includes a discussion about mid-decade redistriCting and the impact on Rep. kileys reelection battle, as well as skepticism about Ukraine aid from Secretary of War Pete Hegseth during Capitol Hill budget-related hearings. It also mentions opposition from House Republicans to the $1.3 billion bill, citing concerns about its effectiveness, outdated policies, and corruption in Kyiv.

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House approves Ukraine aid and Russian sanctions, defying Trump and GOP leadersMore than a dozen GOP lawmakers defied their own leadership — and President Donald Trump — by voting with Democrats to approve a major bill to deliver billions of dollars in aid to Ukraine while imposing steep sanctions on Russia.

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House passes Ukraine aid bill in another GOP rebuke of Trump’s foreign policyThe vote comes after the House passed a resolution earlier this week against President Donald Trump’s war against Iran.

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House GOP Moves to Limit Lawmakers’ Prediction Market BettingHouse Republicans plan a summer vote on legislation banning congressional stock trading and restricting lawmakers’ use of prediction markets.

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