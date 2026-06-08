Honda a quelques idées pour la prochaine Accord | Actualités automobile

Honda a des plans ambitieux pour deux de ses plus importantes modèles : la berline Accord et le VUS Passport.

Honda planifie une offensive de produits agressive pour deux de ses modèles les plus populaires, en réponse à deux tendances distinctes du marché. Comme le rapporte Automotive News, le constructeur automobile japonais prépare des mises à jour substantielles pour la berline Accord et le VUS Passport.

Les révisions à venir visent à capitaliser sur une forte demande du marché dans deux créneaux spécifiques des segments des berlines et des VUS : les voitures efficaces et abordables, et les véhicules utilitaires robustes axés sur l'aventure. Les 50 ans de l'Accord Les mises à jour prévues pour l'Accord sont programmées pour célébrer le 50e anniversaire de l'iconique berline.

Gary Robinson, chef de la planification des produits pour la division américaine de Honda, a qualifié ce rafraîchissement de mi-cycle de refonte substantielle qui donnera finalement l'impression d'être un modèle entièrement nouveau. S'éloignant de l'esthétique sobre de la génération actuelle, la berline mise à jour adoptera un design moderne, affûté et futuriste. Selon les rumeurs, l'extérieur présentera une calandre avant plus étroite, des phares plus minces, un profil arrière plus angulaire et des feux arrière révisés.

Le style s'inspirera de la géométrie en forme de coin du programme de berline électrique de la Série 0 de Honda, qui a été annulé, ce qui signifie que le constructeur aura au moins tiré quelque chose de cette gamme de véhicules électriques avortée. L'objectif avec la prochaine Accord sera d'atteindre un design audacieux et moderne, mais pas polarisant.

Concept Honda 0 Saloon, 2025 | Photo : Honda À l'intérieur, on peut s'attendre à ce que l'Accord bénéficie d'un habitacle centré sur le conducteur ainsi que d'une refonte technologique, ancrée par un écran tactile d'infodivertissement plus grand et des fonctions d'aide à la conduite améliorées. On peut également s'attendre à la reconduction du groupe motopropulseur de base du modèle, composé d'un moteur à 4 cylindres de 1,5 litre et d'un système hybride axé sur l'efficacité.

L'hybride pourrait toutefois bénéficier du nouveau système S+ Shift de Honda, qui a récemment fait ses débuts sur la Prelude. Ce n'est pas une coïncidence si l'intérêt renouvelé de Honda pour le format berline survient alors que les consommateurs réclament de plus en plus de véhicules abordables qui ne coûteront pas les yeux de la tête en frais de carburant.

Il est important de noter que la part de Honda sur le marché américain des berlines a bondi de plus de 25 % pour atteindre 15,9 % au début de 2026. L'Accord rafraîchie devrait arriver dans les salles d'exposition nord-américaines au cours du second semestre de 2027, bien que des aperçus puissent avoir lieu plus tôt, suite à un déploiement localisé en Chine.

Le Honda Passport TrailSport | Photo : Honda Plus de machisme pour le Passport Simultanément, Honda double la mise sur son imagerie de camion robuste en donnant au multisegment Passport une esthétique plus masculine. Tablant sur sa récente refonte plus carrée, la version TrailSport axée sur le hors-route bénéficiera d'améliorations de la suspension et d'un pouce supplémentaire de hauteur de caisse d'usine afin de produire une posture plus agressive.

Les améliorations sont conçues pour positionner le Passport comme une alternative crédible aux modèles hors-route d'usine concurrents. La variante TrailSport est devenue essentielle au succès du modèle, représentant environ 80 % de son volume de ventes record, et on peut monter ce chiffre à 100 % au Canada puisqu'il s'agit de la seule configuration de version offerte au pays.

La demande des consommateurs est telle pour ce Passport robuste — mais bientôt encore plus robuste — que Honda a l'intention de stimuler la production globale du modèle d'environ 13 % lors d'une prochaine pause d'assemblage de la camionnette Ridgeline.





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