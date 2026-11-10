Hombre disparado y matado por policía de Riverside; incidente capturado en un cámara de vigilancia

Policía de Riverside disparó y mató a un hombre que, según la policía, iba armado con un cuchillo. Cámaras de vigilancia grabaron el enfrentamiento.

Un policía de Riverside disparó y mató a un hombre que, según la policía, iba armado con un cuchillo. Las cámaras de vigilancia grabaron el enfrentamiento mortal.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 9:30 p.m. del domingo en las avenidas University y Douglas, según el Departamento de Policía de Riverside. La policía dice que el policía disparó al hombre, de unos 50 años, tras informar por radio de que había lanzado una piedra contra su vehículo y que iba armado con un cuchillo. El video de vigilancia mostraba al hombre sentado en una de las mesas.

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De repente, se levanta, da unos pasos hacia atrás y lanza algo hacia un vehículo de la policía de Riverside. El video luego muestra cómo se aleja y parece coger un objeto con la mano derecha. Un padre y su hija que se pusieron en contacto con Eyewitness News dijeron que vieron todo lo que ocurrió. Según ellos, el agente le gritó al hombre que dejara de alejarse.

Parents to hold rallies to protest $10 million grant cut to LAUSD-affiliated charter schoolsLos testigos dijeron que no vieron ningún cuchillo ni ningún tipo de arma, pero la policía confirmó que recuperón un cuchillo en el lugar de los hechos.

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"Era muy respetuoso. Nunca se enojaba con nosotros. No tenía hogar. Se sentaba ahí fuera.

Disfrutaba su café. Dormía aquí mismo, delante de la puerta", dijo Amanda Renteria, propietaria de un restaurante Dos Hermanas, refiriéndose al hombre al que dispararon a solo unos pasos de su local.

"Me sorprendió que se mostrara tan agresivo con los agentes de policía y no entiendo por qué, pero, de nuevo, ya sabes, realmente no sé por lo que estaba pasando anoche". "Al fin de cuentas, no sé cuál fue su motivo para mostrarse agresivo con la policía. Así que es muy triste porque, quiero decir, no sé, sigue siendo un ser humano, una persona. Quizá no estuviera en un estado mental adecuado, pero sigue siendo una persona", dijo Renteria.