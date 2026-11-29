La nueva cinta animada de Disney es una aventura entretenida, aunque bastante predecible, sobre una joven bruja

En cierto punto de una larga carrera como actor, interpretar a un villano se convierte en una perspectiva más interesante que interpretar a un héroe.

Lo hemos visto con Hugh Grant, por ejemplo, quien se ha labrado una nueva carrera encarnando a villanos especialmente rastreros. Y ahora, de manera más inesperada, le toca el turno a Jodie Foster. La actriz ganadora del Oscar, quien comentó recientemente que siempre había querido interpretar un papel como Cruella de Vil, ahora es una villana de Disney en toda regla: presta su voz a una reina verdaderamente desagradable en la nueva película animada “Hexed”.

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El papel de Foster como la abuela malvada, Celeste, es uno de los placeres discretos de “Hexed”, una saga entretenida aunque bastante predecible sobre una joven bruja adolescente que descubre, a lo largo de 103 minutos, cuáles son realmente sus poderes, quién es realmente su familia y, por supuesto, quién es ELLA en realidad. Si ese tema de “la chica se descubre a sí misma” suena familiar, es porque lo es.