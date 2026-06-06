U.S. Defense Secretary Pete Hegseth linked immigration by sea to wartime liberation.
U.S. Defense Secretary Pete Hegseth linked immigration by sea to wartime liberation. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth salutes during a ceremony at the US cemetery to commemorate the 82nd anniversary of the D-Day, in Colleville-sur-Mer, Normandy, France, Saturday, June 6, 2026.
PARIS — U.S. Defense Secretary Pete Hegseth used a D-Day anniversary speech on Saturday to appear to link immigration by sea to the wartime liberation of Europe, warning that the freedom won by Allied troops could prove temporary if leaders failed to defend it. Hegseth, speaking at the Normandy American Cemetery in Colleville-sur-Mer in northwestern France during commemorations for the 82nd anniversary of the June 6, 1944, landings, said that today, “different European beaches are stormed by different dangerous ideologies.
”“When will European capitals do something about that invasion? Or is it too late? ” he added.
“I pray not, and I believe not. ”On Saturday, British Prime Minister Keir Starmer’s office condemned U.S. Vice President JD Vance for blaming immigration for theNowak, 18, died after being stabbed by Vickrum Digwa in the English city of Southampton in December. Digwa, who is Sikh, falsely claimed to police he was the victim of a racist assault by Nowak, who was white.
When police officers arrived, they initially treated the wounded man as a suspect before noticing his injury and trying to resuscitate him. Digwa, 23, was convicted of murder for stabbing Nowak with an 8-inch Sikh dagger and sentenced this week to life in prison with a minimum 21-year term.by anti-immigration activists and politicians, despite the fact that both Nowak and his killer were British.
On Tuesday, police in Southampton were pelted with chairs, cans, rocks, and flares after a demonstration over Nowak’s death attended by far-right figures and others. Vance said in a post on social platform X on Friday that there should be “righteous anger” in response to the murder, which he blamed in part on “the mass invasion of migrants, many of whom despise the West and the people who love it.
” In a statement issued in response to Vance’s comments, Starmer’s office criticized people “trying to interfere in our democracy and seeking to stir up division on our streets. 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