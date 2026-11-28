Mexico faces Haiti in the Concacaf W Championship quarterfinals on Saturday, seeking a direct berth to the 2027 World Cup and a spot at the 2028 Los Angeles Olympics. The match carries historical weight as Haiti eliminated Mexico in the 2022 qualifiers, though Mexico aims to break a long absence from global tournaments.

La selección de México posa para una foto de equipo antes del partido amistoso internacional femenino entre las Matildas de Australia y México en el Estadio McDonald Jones, el 6 de junio de 2026 en Newcastle, Australia.

Haití, que venció 3-0 al Tri en el Estadio BBVA en 2022, es el rival en los cuartos de final del Campeonato W de la ConcacafLas selecciones de Haití y México se enfrentan este sábado en los cuartos de final del Campeonato W de la Concacaf, en el Texas Health Mansfield Stadium, por un boleto directo al Mundial Femenil de Brasil 2027. Si gana, Haití avanzará a su segundo Mundial consecutivo.

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Para México, la victoria significaría el regreso a una Copa del Mundo, tras ausentarse de las dos últimas ediciones. Una victoria también clasificaría a México a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, porque este torneo reparte tres boletos de la Concacaf para LA28.