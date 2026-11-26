Los Rams (7-4) y los Packers (6-5) no decepcionaron en el primer juego de la historia de la NFL disputado en la víspera del Día de Acción de Gracias.

El esquinero de los Rams de Los Ángeles, Emmanuel Forbes Jr. , celebra su intercepción con sus compañeros de equipo durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Packers de Green Bay en Inglewood, California, el miércoles 25 de noviembre de 2026.

Los Rams y los Packers no decepcionaron en el primer juego de la historia de la NFL disputado en la víspera del Día de Acción de Gracias. En un electrizante partido el miércoles en el SoFi Stadium, los Rams vencieron 26-13 a Green Bay y dieron un paso importante en sus aspiraciones de playoffs. El triunfo en la semana 12 ante 75,211 aficionados prolongó la racha de los Rams, que suman cinco victorias consecutivas.

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Para ambos equipos, el duelo era decisivo y tenían la obligación de ganar. Con la victoria, el equipo de Sean McVay tendrá a su favor el criterio de desempate ante los Packers si ambos llegan empatados en la pelea por un pase de comodín. Blake Corum, en su cumpleaños, fue el mejor jugador de la noche: corrió para 184 yardas en 32 acarreos y anotó un touchdown.