Gov. Spencer Cox's Transformative Impact on Utah Supreme Court

Gov. Spencer Cox has significantly influenced the Utah Supreme Court during his two terms, potentially more than any of his predecessors in the executive branch. He has appointed at least seven members to the court, overhauled the court through legislative updates and personnel turnover, and is set to interview more nominees this week as he prepares to fill seats left open by Chief Justice Matthew Durrant and Justice Diana Hagen.

By the end of his second term in office, Gov. Spencer Cox will have transformed the Utah Supreme Court , potentially more than any of his predecessors in the executive branch.

Cox is set to have appointed at least seven members to the court during his two terms. The upheaval comes as lawmakers have focused their frustrations on the judiciary, with threats of an investigation into alleged misconduct leading to Hagen's resignation in May. Underlying Cox's impact on the court is a debate over how to maintain trust in the judicial branch during a politically fraught moment.

Supporters and critics point to a 2023 law, SB129, as the start of an accelerated push to reshape the composition of courts by tweaking how attorneys get nominated to them





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