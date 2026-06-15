Gov. Sherrill’s ‘first real test’ | Inquirer South Jersey

Plus, a former 6abc reporter writes a book on a century-old Moorestown case.
And a new book about a century-old Moorestown case. Josue Barreiro shares an update on the struggle to close Delaney Hall during the Cooper River Indivisible general meeting at the Haddonfield United Methodist Church on Tuesday, June 9, 2026.
: the land of pork roll, intense attachments to highway exit signs, beautiful farmland, expansive woodlands, full-service gas stations, and of course, diners. You might know me already from writing The Inquirer’s main morning newsletter from 2022 to 2023. I’ve also been filling in over there during the past month. I’ve lived in every region of this wonderful state: North, Central, and now South Jersey is my home.
I wouldn’t have it any other way. And former 6abc reporter Annie McCormick recently released a book about a nearly 100-year-old case about the deaths of twoShe’s pushing for the closure of the Delaney Hall immigration detention center while grappling with the backlash for how she’s has handled the unrest outside of it.
The South Jersey progressives and immigration rights activists who campaigned for her see Sherrill’s choice to put in place designated protest zones and deploy state troopers as a betrayal. Sherrill said the decision was her attempt to “lower the temperature.
” “It’s her first real test how she manages the duties of being the highest public safety officer of the state leading New Jersey, and then still protecting the immigrant community who lives here,” a former campaign adviser to Sherrill said.rocked the township and inspired years worth of sensational headlines. But nearly a century later, most people don’t recall the case that was officially ruled a murder-suicide.
Former 6abc reporter and Moorestown native Annie McCormick never heard of it until she stumbled on a 2021 news article and then quickly became hooked on the story. Her fascination led to the recent release of her book,“The most frustrating part is that I can’t ask anyone,” she said.
“I have questions, and I don’t have anyone I can follow up with. I wonder if this was a present-day case if there would be more finality. ”Nearly all of the 1,322 New Jersey wildfires that burned 27,229 acres in 2025 were caused by human activity.
Two large fires from the past year included the Mines Spung Wildfire in Burlington County and the California Branch Wildfire in Camden County, which burned A South Jersey man shot and killed an acquaintance, and then himself in his car after driving half a mile away into see its new training tools for officers.
Booker praised the new technology as “innovative and cutting edge” and said other departmentswho was critically injured after getting hit with a baseball and remains on a ventilator, threw the first pitch at a Little League game in Camden County on Saturday,The $50 million Bruce Springsteen Center for American Music at Monmouth University examines the musician’s influence and validates “New Jersey’s enormous contribution to the history of American music,“This view minutes away from my home never gets old. It’s spring , but it’s beautiful in every season.
It looks — and sounds — like the Eagles knew what they were doing with Sean Mannion, Jeff Stoutland, and A.J. BrownThank you for reading our first edition of the South Jersey newsletter. I’ll be back in your inbox tomorrow, bright and early. ☀️I write and curate The Inquirer South Jersey daily newsletter.
I deliver a quick hyperlocal overview of the most relevant news for our readers in Burlington, Camden, and Gloucester Counties so they can start their day informed, in just a few minutes. 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