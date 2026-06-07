Golden Tempo Wins Belmont Stakes in Historic Comeback

Golden Tempo, ridden by jockey Jose Ortiz, won the 158th Belmont Stakes at Saratoga Springs, N.Y., five weeks after his Kentucky Derby victory. Trainer Cherie DeVaux praised the horse's performance and the team's historic achievement.
Golden Tempo won the Belmont Stakes five weeks after winning the Kentucky Derby. Jockey Jose Ortiz celebrates as he crosses the finish line aboard Golden Tempo to win the 158th running of the Belmont Stakes on Saturday in Saratoga Springs, N.Y.
Golden Tempo also won the Kentucky Derby in May. SARATOGA SPRINGS, N.Y. — Golden Tempo showed exactly why he is a great closer, and his stretch run at the Belmont Stakes on Saturday delivered more history for trainer Cherie DeVaux. Ridden by jockey Jose Ortiz from 12 lengths off the lead, Golden Tempo surged from the back of the pack to win the“Golden Tempo is amazing.
Jose is amazing,” DeVaux said.
“I think he needed to do this to kind of show that he was meant to win the Derby and that he is a horse that belongs in that conversation of being one of the top 3-year-olds. ” Golden Tempo held off Commandment to win by a length and a quarter at odds of 6-1. Commandment was second, and favorite Renegade placed third.
“I followed them closely in the second turn,” Ortiz said. “They started to pick it up, so I did as well. I was just waiting for the right time to go all in. When I asked him to go, my horse responded.
”“It’s overwhelming,” DeVaux said.
“All the credit goes to Golden Tempo, who won the race, and Jose did a wonderful job of making it happen. But I’m just so fortunate to be in this position. It’s history-making, and I’ve kind of shied away from it, but I’m really grateful that I am that person. ”her training career there, but she doesn’t call herself a Saratoga native.
She spends most of her time in Kentucky now and said she grew up in southern Florida. But after all the support she’s received from the town, she has started to embrace it.
“Everyone is kind of calling me the hometown girl,” DeVaux said. “So that’s kind of fun. I’m going to miss our appetizer Saratoga, as we call it, the ‘Bellatoga. ’” Golden Tempo was the third choice in the race.
There were concerns about whether he could pull off another big comeback win in a field that included Renegade. The Todd Pletcher-trained horse finished second to Golden Tempo by a neck in the Derby. The pace was not nearly as fast as it was at Churchill Downs, yet Golden Tempo still closed in time to win the 1¼-mile race in 2 minutes, 3.49 seconds.
“He wasn’t going to get that setup as he did in the Derby,” Ortiz said. “We all knew that, and I was a little worried about it. He needed some kind of setup. But today, there wasn’t one, and he showed up today and won.
”. He is the second horse in as many years to win the Kentucky Derby and the Belmont after not running in the middle jewel.at Saratoga“It’s so meaningful,” DeVaux said. ”A lot of family here. Saratoga, it’s been wonderful to have such a historic race here.
… It’s so meaningful because the town gets to have this and celebrate it along with us. ” Golden Tempo paid $14 to win, $7.32 to place, and $3.88 to show. Commandment paid $7.02 to show and $4.08 to place, while Renegade paid $2.52 to place. Ortiz followed Renegade, ridden by older brother Irad, just as he did in the Derby.
It worked out just the same in the first Saturday in June as the first Saturday in May.
“He was bouncing a bit today, which made me very happy because I wanted him to be a little bit sharper today,” Jose Ortiz said. “You can see him, he’s very relaxed. He does what I ask him to do. That’s the main thing.
”Co-owner Vinnie Viola dedicated the race to his late friend Dominic DiPrisco, who died Wednesday at age 70. Viola prayed to DiPrisco Saturday morning, hoping for an extra push in the Belmont Stakes.
“I know you’re in heaven, and I love you, and this race is for you,” Viola said. “It means more than I can express in words right now. ”“We just wanted him to get better and keep winning these kinds of races,” Ortiz said. “We’re very happy with him. It’s all about him. 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Horse Racing Belmont Stakes Golden Tempo Jose Ortiz Cherie Devaux
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Golden Tempo Wins 158th Belmont Stakes, Makes History for Trainer Cherie DeVauxGolden Tempo, with jockey Jose Ortiz, won the 158th Belmont Stakes at Saratoga Race Course, becoming the third leg of the Triple Crown after the Kentucky Derby. Trainer Cherie DeVaux makes history as the second woman to win the Belmont.
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Golden Tempo wins the Belmont Stakes after winning the Kentucky DerbyGolden Tempo won the Belmont Stakes on Saturday, capturing the third leg of the Triple Crown five weeks after winning the Kentucky Derby.
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