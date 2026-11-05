Golazo de Valverde concreta otra remontada del Real Madrid en la Champions: 3-2 en Atenas

Gracias a un zapatazo de Federico Valverde en los descuentos, Real Madrid concretó otra impresionante remontada en la Liga de Campeones, imponiéndose el miércoles 3-2 ante AEK Atenas para mantener su registro impecable en el torneo.

Federico Valverde celebra tras marcar el tercer gol del Real Madrid en la victoria 3-2 ante AEK Atenas en la Liga de Campeones, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Atenas.

Gracias a un zapatazo de Federico Valverde en los descuentos, Real Madrid concretó otra impresionante remontada en la Liga de Campeones, imponiéndose el miércoles 3-2 ante AEK Atenas para mantener su registro impecable en el torneo. En cambio, la racha inmaculada de Liverpool en Europa llegó a su fin de forma sorpresiva: el conjunto inglés sucumbió 3-2 de visita ante el Fenerbahce turco.

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Manchester City debió sufrir para imponerse sobre RB Leipzig por el mismo marcador tras desperdiciar ventajas dos veces, y Como goleó 9-1 a Lens. El Madrid se unió al bicampeón defensor Paris Saint-Germain como los dos conjuntos con marcha perfecta tras cinco fechas disputadas en esta edición del torneo. Pero ese inicio perfecto corrió serio peligro en Grecia.

Los Merengues, que poseen el récord con 15 títulos en el máximo certamen europeo, se vieron abajo en el marcador dos veces en la Allwyn Arena y necesitaron el disparo de larga distancia de Valverde a los 92 minutos para sellar la victoria.

“Hay veces que me lo pienso mucho. Agradezco a los compañeros que me dan la confianza para intentarlo”, comentó Valverde sobre el derechazo que dejó al Madrid con el ideal de 12 puntos en cuatro partidos. Los merengues también necesitaron una reacción tardía para vencer 4-3 a la Roma el mes pasado, por medio de una ráfaga de tres goles en los últimos 10 minutos, incluido el tanto del triunfo a los 90 por cuenta de Antonio Rudiger.

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“Prefiero ganar con más tranquilidad, pero estos partidos en los últimos minutos... solo nosotros podemos ganarlos”, declaró el técnico madridista José Mourinho. “Nosotros... sin que yo oiga un pitido... los tenemos bien puestos a la hora de hacerlo. Y si lo hacemos es porque todos sentimos que podemos hacerlo. Los jugadores tienen coraje”.

El AEK se adelantó en el primer tiempo con un gol de Aboubakary Koita antes de que Jude Bellingham empatara con un exquisito taconazo a los 32 minutos. Stavros Pilios puso al equipo local arriba por 2-1 a los 75, pero Kylian Mbappé igualó tres minutos después. Luego, Mbappé estrelló un balón en el travesaño, y vino el dramático gol del triunfo de Valverde, quien ingresó por Yan Diomandé a los 67 minutos.

“Cuando el resultado estaba 2-2 no lo hemos aceptado”, destacó Mourinho. “Sería siempre un resultado aceptable, porque nos metíamos con 10 puntos, pero hemos querido más, arriesgamos y cogimos los puntos que ahora nos dejan clasificados para el playoff. Ahora se trata de buscar los puntos para no jugar playoff”. La historia fue la opuesta para el Liverpool en Turquía, al desperdiciar la ventaja dos veces antes de perder por primera vez en esta edición de la Champions.

Trey Nyoni y Alexander Isak le dieron la ventaja al club de Merseyside en cada tiempo. El exdelantero del Manchester United Mason Greenwood y Archie Brown empataron para Fenerbahce en cada ocasión. Vedat Muriqi marcó el gol de la victoria a los 89. Liverpool hiló derrotas en todas las competiciones tras caer ante Arsenal en la Liga Premier el domingo.

“La principal razón que puedo encontrar de por qué perdimos este partido es que concedimos gol en tres jugadas a balón parado ”, dijo el técnico del Liverpool Andoni Iraola. “Sabíamos que era una de las fortalezas del Fenerbahce. Concedemos de un tiro libre , un córner e incluso del saque largo al final. Es frustración porque es un lugar difícil para venir y jugar”.

La victoria habrá sido particularmente dulce para el técnico interino del Fenerbahce, el exdelantero del Liverpool Dirk Kuyt . City se impone por poco ante Leipzig Erling Haaland volvió para atormentar a Leipzig y arrastrar al City hasta la meta tras ser exigido al límite en el Red Bull Arena.

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El delantero noruego ha marcado 13 goles contra el conjunto alemán —desde su paso por el Borussia Dortmund— y anotó el tanto de la victoria a los 78 después de que el City dos veces no pudo sostener la ventaja. Haaland, quien facturó cinco tantos en la paliza de 7-0 que City le recetó a Leipzig en 2023, se deslizó para desviar a las redes un centro de Elliot Anderson, con lo que amarró la victoria.

El equipo inglés tomó la ventaja con un autogol de Castello Lukeba en el primer tiempo, pero recibió un tanto de Ridle Baku a los cuatro minutos del segundo. El argentino Enzo Fernández cabeceó para devolver la ventaja al City, y Antonio Nusa igualó de nuevo poco después. Haaland resolvió luego con su 14ta diana de la temporada.

Goles en el primer tiempo de Noni Madueke y Viktor Gyokeres encaminaron al Arsenal a la victoria por 2-1 en Slavia Praga y pese a conceder a los 90, el campeón de la Liga Premier sacó la mejor parte. Tasos Douvikas anotó un triplete y el Como de Cesc Fábregas arrolló 9-1 a Lens para sumar tres victorias en cuatro partidos en su temporada de debut en la competición .

Nico Paz también encontró la red y luego en lugar de celebrar fue y agarró una camiseta con una imagen deEl técnico del Napoli Massimiliano Allegri estaba en crisis tras una derrota por 4-1 en Porto. Gabriel Veiga , Jakub Kiwior y Samu Aghehowa anotaron en el segundo tiempo para los locales después del empate momentáneo de Scott McTominay.

Fue la tercera derrota del Napoli en cuatro partidos de la fase de liga, Los Partenopei también están sufriendo en la Serie A — tras caer 2-0 ante la Juventus el domingo. Porto tiene un registro perfecto de 10 triunfos en 10 partidos para liderar la liga portuguesa pero había perdido sus primeros tres partidos en la Liga de Campeones.

El primer gol de Konstantinos Karetsas con el Borussia Dortmund le dio al campeón de 1997 una victoria 2-1 sobre el Real Betis. El extremo griego ingresó por el lesionado Serhou Guirassy cuando restaban 10 minutos del primer tiempo y participó en la jugada tras el descanso cuando Fábio Silva abrió el marcador en el rebote posterior a la atajada de Álvaro Vallés al primer remate de Jobe Bellingham .

Aitor Ruibal empató a los 67 para desatar celebraciones salvajes entre los numerosos aficionados visitantes . Vallés realizó una atajada a quemarropa para negarle a Bellingham una respuesta inmediata antes de que finalmente fuera vencido por Karetsas para lo que resultó ser el gol del triunfo a los 72 . El extremo portugués Carlos Forbs marcó por segundo duelo seguido en la Champions y Brujas se impuso 2-1 en la cancha del PSV Eindhoven. California