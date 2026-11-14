Gobierno de EEUU culpa a sistemas “sobrecargados” por la suspensión de despegues

Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump indicaron el viernes que incorporación de nueva tecnología al sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos sobrecargó componentes obsoletos, provocando interrupciones “intermitentes” en las comunicaciones y en el radar, lo que llevó...

Pasajeros esperan luego de retrasos en los vuelos dentro de una terminal del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, el viernes 13 de noviembre de 2026, en Seattle.

Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump indicaron el viernes que incorporación de nueva tecnología al sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos sobrecargó componentes obsoletos, provocando interrupciones “intermitentes” en las comunicaciones y en el radar, lo que llevó a la suspensión de despegues a nivel nacional más larga en 25 años. Fue levantada por la noche después de un lapso de cinco horas en el que a la mayoría de los vuelos no se les permitió despegar de aeropuertos en el país.

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Miles de vuelos y potencialmente más de un millón de viajeros se vieron afectados. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo a los reporteros en la Casa Blanca que nadie estuvo en peligro, ya que más de 3.000 vuelos aterrizaron de manera segura. Pero el secretario de Transporte, Sean Duffy, indicó que no podía garantizar que no vuelva a ocurrir.

Mullin dijo que la Administración Federal de Aviación estaba instalando “nuevo equipo, nueva tecnología” y que “ello estaba abrumando el sistema más antiguo”. No había indicios de que se tratara de un ciberataque, señaló.

Un número limitado de vuelos nacionales comenzó a despegar el viernes por la noche después de que se levantó la suspensión, pero probablemente tomará días para que las aerolíneas se recuperen por completo, ya que muchos aviones y tripulaciones estaban fuera de posición. Funcionarios indicaron que creen que el sistema volverá a la normalidad a tiempo para poder manejar el aumento de viajes por el Día de Acción de Gracias.

La suspensión a nivel nacional fue la primera desde enero de 2023, cuando falló otro sistema informático clave de la FAA que envía avisos a los pilotos, y la segunda desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Al preguntársele a Mullin si podía descartar un ciberataque o un incidente de inteligencia artificial fuera de control, dijo que no hay “huellas” que muestren un ataque y que el problema parece tener un “origen mecánico”.

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Indicó que las autoridades aún buscan la causa. Al menos 827 vuelos han sido desviados. Hasta las 7:05 de la tarde hora del Este, 670 vuelos fueron enviados de regreso al aeropuerto desde donde despegaron originalmente, mientras que 157 fueron redirigidos a un aeropuerto diferente, según Cirium, una empresa de análisis de aviación.

Duffy se mostró a la defensiva, culpando al Congreso por no aprobar más fondos para nueva tecnología, mientras minimizaba el hecho de que intentar implementar nuevas soluciones sobrecargó el sistema. Instó a los legisladores a actuar. Duffy señaló que esperaba que los vuelos en todo el país “estén de nuevo en funcionamiento a medida que nos adentramos en el periodo de mayor actividad de viajes” el próximo fin de semana, antes del Día de Acción de Gracias.

No obstante, también dejó entrever que podrían producirse más interrupciones.

“No pensábamos que tendríamos este tipo de interrupción. La tuvimos”, dijo, y añadió: “Pudimos revisar qué salió mal, y luego reiniciar el sistema y seguir.

Sin embargo, volverán a producirse situaciones así”. Duffy dijo que los problemas no estaban vinculados al nuevo sistema de la FAA impulsado por inteligencia artificial, que la agencia está implementando para ayudar a predecir problemas en el cielo, porque eso no está relacionado con lo que falló el viernes.

“Esto es todo el viejo equipo heredado. Todo el nuevo equipo que se ha desplegado no dejó de funcionar”, señaló Duffy. La FAA ya ha reemplazado miles de cables de cobre viejos por líneas de fibra óptica y ha modernizado cientos de sistemas de radio, parte de la renovación que comenzó el año pasado después de que el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares de financiamiento.

Duffy y la Casa Blanca están presionando para que se asignen otros 30.000 millones de dólares para completar las labores. Muchos vuelos terminaron siendo desviados a lugares que incluían el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y el Aeropuerto Internacional de Nashville. Unos 11.000 vuelos con más de 1,5 millones de pasajeros estaban programados para despegar de aeropuertos en Estados Unidos después de las 4 de la tarde hora del Este.

En el Aeropuerto O’Hare de Chicago el viernes, los viajeros que pasaban por los controles de seguridad se enteraron de la suspensión cuando miraron las pantallas, las cuales mostraban retrasos de vuelos en todos los casos. Algunos llamaron a amigos o familiares, sopesando si pasar la noche en Chicago o encontrar otra manera de llegar a sus destinos.

Amber McQuilkin, de 27 años, se sentó en una banca, decepcionada de que pudiera perderse un viaje con amigos a Nueva York para la final del Campeonato Mundial del videojuego League of Legends.

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“No hay realmente ninguna información que me estén transmitiendo”, dijo la ingeniera de software de Seattle. “Contemplé simplemente olvidarme del vuelo y conducir, pero entre más pensaba en ello, más me percataba de que sería una experiencia horrible”. Ruth Coles seguía varada en su avión cinco horas después de que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles procedente de Newark, incluso después de que se levantó la suspensión.

Indicó que les dijeron que estaban esperando a que se abriera una puerta de embarque.

“El piloto sigue diciendo que le están diciendo que somos los siguientes en la fila”, dijo Coles, pero eso fue hace varias horas. Equipos de la NBA, la NHL y universitarios quedaron varados mientras intentaban llegar a sus destinos. Mientras tanto, equipos de la NFL se quedaron preguntándose si el problema se resolvería a tiempo para viajar a sus partidos este fin de semana.

Duffy dijo que se les dará prioridad a los equipos universitarios de la NCAA antes de los partidos de fútbol americano del sábado.

“Yo alentaría a esos equipos de fútbol americano a comunicarse con la FAA, para programar sus horarios de vuelo y asegurarse de que puedan moverse” para llegar a sus partidos, señaló. FedEx, la aerolínea de carga más grande del mundo, indicó que está preparada para activar planes de contingencia con el fin de mantener cualquier posible interrupción al mínimo.

Las aerolíneas estadounidenses mueven unas 61.000 toneladas de mercancías —desde cartas hasta paquetes— hacia y desde más de 220 países diariamente, según Airlines for America, un grupo comercial del sector. El problema parecía similar a una interrupción regional de comunicaciones del control de tráfico aéreo en septiembre que complicó cientos de vuelos en el noreste del país, aunque esa interrupción estuvo vinculada a un equipo de construcción que cortó una línea de fibra óptica.

También se culpó al equipo envejecido por las breves interrupciones de radar el año pasado que trastocaron el aeropuerto de Newark. El experto en seguridad aérea Steve Arroyo dijo que la diferencia esta vez es que ocurrió a escala nacional y dejó a los controladores sin poder hablar de manera confiable con los pilotos.

“Si no se tiene esa capacidad, ya sea porque los viejos cables que tienen simplemente están deteriorados o por cualquier razón, los aviones se tienen que mantener en tierra y no ponerlos en el aire, donde se corre el riesgo de no poder comunicarse con ellos”, expresó Arroyo, quien solía ser piloto para United Airlines. La suspensión del viernes también fue diferente de la que ocurrió después del 11 de septiembre de 2001, porque no se les estaba diciendo a los aviones que aterrizaran de inmediato y probablemente los pilotos podían comunicarse con los controladores en tierra en los aeropuertos, agregó Arroyo.

Funk informó desde Omaha, Nebraska. Los periodistas de The Associated Press Mead Gruver en Fort Collins, Colorado; Ali Swenson en Chicago; Alex Veiga y Jaimie Ding en Los Ángeles; Seung Min Kim y Aamer Madhani en Washington; Hannah Schoenbaum en Salt Lake City; y Hallie Golden en Seattle contribuyeron a este despacho. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.