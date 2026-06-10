Giants erase eight-run deficit, stun Nationals with walk-off win

The San Francisco Giants erased an eight-run deficit on Wednesday at Oracle Park and defeated the Washington Nationals 11-10 as rookie Bryce Eldridge hit a walk-off grand slam in the bottom of the ninth inning.

The Giants erased an eight-run deficit on Wednesday at Oracle Park and defeated the Washington Nationals 11-10 as rookie Bryce Eldridge hit a walk-off grand slam in the bottom of the ninth inning.

San Francisco entered the bottom of the eighth inning trailing 9-1, the team's only run of the game up to that point being a solo home run by Matt Chapman. Beginning with back-to-back solo homers from Chapman and Rafael Devers, the Giants put up five runs and reduced the Nationals' lead to 9-6.

Washington added an insurance run in the ninth and expanded its lead to 10-6, but San Francisco responded with another five-run barrage to shock Washington with a walk-off win





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