🛍️ Getting thrifty | Morning Newsletter

A new Goodwill in South Jersey is drawing flocks of Gen Z shoppers looking for deals. Plus: More people in Philly and New Jersey are returning to Catholicism; boozy heist of 11,000 bottles of bourbon.

A brand-new Goodwill in South Jersey, buzzing with shoppers snatching up affordable threads and decor, has seen early success amid a larger thrifting resurgence.. Its new Deptford location has seen healthy foot traffic in its first 12 days, averaging about 600 customers a day, according to its regional manager.

, but they gravitate toward thrift stores like the new store on Clements Bridge Road because “everything is going up” in price, one told Inquirer consumer reporter Erin McCarthy.in the rebirth of thrifting, as some discover and capitalize on thrifting as a way to bring in extra cash. McCarthy has the story on how other regional thrift shops are faring, and their new strategies to retain a customer baseLocal diocese officials are confirming what’s becoming a global trend: More people are converting or coming back to Catholicism.

The reasons aren’t straightforward. A litany of theories online and in the media — which are, at times, at odds with one another — look to an increase in conservatism in young men, a potential Gen Z response to pandemic isolation, and technology burnout as contributing factors. One priest told The Inquirer’s Jason Nark that he believes some new devotees are seeking to fill a vacuum in their lives.

Newer Catholics cited a slew of different personal reasons for their decision.

“It’s really a rough, rough time out there right now. There’s no peace right now, and people are really looking for peace, and it’s not there right now. For me, personally, when it gets really rough, I absolutely pray to God,” one person told Nark.

FDR Park’s Anna C. Verna Playground will be fenced in for at least another few weeks, after an inspection found that slide equipmentAdvocates don’t want a New Jersey ICE detention center fixed — they want it closed. That’s a rare and difficult thing to do.

And Delaney Hall is valuable to ICE because of its A new study that analyzed school board culture wars and where they had the most impact found them to be widespread, particularly in Lorina Marshall-Blake recently retired from her role as president of the Independence Blue Cross Foundation. She spoke to The Inquirer about her 35 years at IBX, her West Philly upbringing, and her take on what the worldThe City Beautiful movement had spread from city to city throughout the turn of the 20th century, demanding that polluted and overly industrialized cities soften their harsh landscapes and class up the joint for the people who live there.

The movement gifted Philly the Benjamin Franklin Parkway and the Art Museum and the Rodin. It also produced 30th Street Station and FDR Park.. A township council member, who is also the town’s former mayor, was sentenced to a year in federal prison in connection withBruce Springsteen led an all-star cast in two “Music America: The Songs That Shaped Us” shows Thursday and Friday.

Pop critic Dan DeLuca says the concerts aimed toI write the Saturday and Sunday editions of The Inquirer Morning Newsletter and help you make the most of your time outside with our seasonal Outdoorsy newsletter. I also oversee Navigate Philly, our guide to help new Philadelphians get to know their new home and start living like a local. 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