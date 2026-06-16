Fujimori aventaja por más de 18.000 votos a Sánchez en lento escrutinio de balotaje en Perú

La conservadora Keiko Fujimori aventajaba el lunes por más de 18.000 votos al progresista Roberto Sánchez en el lento escrutinio de la segunda vuelta presidencial de Perú.

La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y su rival Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, saludan con la mano durante un debate presidencial celebrado en Lima, Perú, el domingo 31 de mayo de 2026.en el lento escrutinio de la segunda vuelta presidencial de Perú.

En tanto, el Jurado Nacional de Elecciones anunció que el “plazo máximo” para declarar al ganador sería a mediados de julio. Tras el escrutinio de más del 98% de las actas electorales y mientras el Jurado realizaba el conteo de los sufragios sobre los cuales alguno de los partidos había realizado impugnaciones, Fujimori, de Fuerza Popular, sumaba 50.052% de apoyo, mientras que Sánchez, de Juntos por el Perú, lograba 49.948%, según el cómputo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales , la organizadora de los comicios del 7 de junio.

El balotaje de Perú es el más ajustado de tiempos recientes. En los comicios presidenciales de 2021, Pedro Castillo venció a Fujimori por más de 44.000 votos y en 2016, Pedro Pablo Kuyczynski ganó a la dirigente política por más de 41.000 sufragios, mientras en 2011, Ollanta Humala se le impuso por más de 447.000 papeletas.

La semana pasada el Jurado estimó que el resultado estaría listo en un mes, aproximadamente el 7 de julio, pero durante la jornada la vocera del Jurado, Grecia Rentería, dijo que el “plazo máximo de proclamación sería mediados de julio”. Según la ley el nuevo presidente debe iniciar sus funciones el 28 de julio por cinco años. El Jurado tiene que resolver poco más de 1.600 actas de votación observadas en las mesas electorales.

Los seguidores de Sánchez, un aliado del sentenciado Castillo —quien gobernó entre 2021 y 2022—marcharon de forma pacífica la semana pasada por Lima para “defender su voto”. El progresista pidió anular 400.000 sufragios del extranjero indicando que hubo irregularidades en el traslado a Perú, pero su pedido fue rechazado por el Jurado.

Mientras se producía el lento conteo, Fujimori, hija del fallecido y condenado expresidente Alberto Fujimori , dijo el sábado en su cuenta de X que salió al extranjero acompañando a su hija mayor Kyara en un viaje “estrictamente familiar”, pero que seguirá en comunicación con su equipo. Las misiones observadoras internacionales de la OEA y la Unión Europea coincidieron en que la segunda vuelta presidencial de Perú se desarrolló sin incidentes.

La demora en el conteo de votos se debe a una ley electoral que exige que cada cédula de votación y cada acta —que resume los votos de cada mesa— deben ser transportadas hasta más de un centenar de oficinas en el territorio nacional para su conteo. A eso se suma el reconteo de votos y la resolución de impugnaciones.





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