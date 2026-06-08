Former Union coach and Philly-area native Jim Curtin becomes head of MLS’s Austin FC

The club announced Monday afternoon that it hired Curtin, a two-time MLS Coach of the Year and Oreland, Pa. native who led the Union for 11 seasons.
The club announced Monday afternoon that it hired Curtin, a two-time MLS Coach of the Year and Oreland, Pa. native who led the Union for 11 seasons.
Union head coach Jim Curtin watches his team play Toronto FC during the first half in the MLS match at Subaru Park in Chester, Wednesday, May 29, 2024. Curtin will start his new job with the Verde after the 2026 Major League Soccer season, scheduled to finish in December.
“I am incredibly honored to be named the head coach of Austin FC,” Curtin said via statement. “This is a moment I will never forget, and I’m grateful to Anthony Precourt, Andy Loughnane, and the club’s ownership group for the trust placed in me. “From our very first conversation, they shared a vision for Austin FC that is bold, ambitious, and built for the long term.
Their belief in what this club can become is contagious, and I’m proud to help bring that vision to life. ”Austin is one of seven MLS franchises that fired a head coach before the league went on hiatus for the FIFAthis summer. The club fired sporting director Rodolfo Borrell and head coach Nico Estévez on May 18 after it got off to a 3-6-5 start in league play.
While the Union are searching for a replacement for Carnell, Austin has nabbed a former Union head coach off the market. Curtin said in Austin’s release that he had “several other opportunities, both within MLS and abroad, but none of them excited me the way did. ”, took over the Union in 2014 and led the club to a 145-121-92 record over more than a decade on the touchline.
The Union made the playoffs seven times under Curtin, winning the Supporters’ Shield in 2020 and reaching the MLS Cup finals in 2022. After missing the playoffs for the first time in six seasons, the Union parted ways with Curtin at the end of the 2024 regular season. The club hired Carnell to replace Curtin in January 2025.
Curtin’s first season in charge in Austin will be the 2027 “sprint” season, a 14-game season that will facilitate MLS’ move to a summer-to-spring league calendar. He will take over for current interim head coach Davy Arnaud, who will lead Austin through the remainder of the 2026 season. The 2026 MLS season will resume after the World Cup, with matches resuming on July 16.
The Union’s first game back will be at home against Red Bull New York on July 22 . {"ENV":"awRwB1wiWUd8YFlAXRxWA3xzcE93MmQGfHNwCg==","CONTENT_BASE_PROD":"VVlgQHQLUQB/b39HdzFCA3xjVk90MmBMfGB8BnQccAZ/c3BAdBxwTX9gZE93MnQFf2B3XnciZE1rY2RAYAx0T3xwfE90DHdZf2N7WnRUb19/cHRAYwx8TXxdfAR3MWAGa11dX3QxYAY=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"aAUIAncuVgFVBGcHWCJaTX9jcAV0IWAFfHNSTXQiZE9rY3NbdDFwQn9jd1x0MWQEa11zXnQibAdrXXxNdAx4TX5wa190DHRPf010B3ciZE1rc1IHYwtgT3xzf1x0HFJCa2BkTXQxYAR/cGQHdyJST2gFaE10IW9ZfnNzW3QyXk1+cHgGdBxWBGhaaE50In9YfF1wT3QxbEJoXXxNdyJeQmhNZEBjDFlZfGBoQGMyZ1hrWmtcYzFzXH5zcE93IntYaFpoBXQLYE18cGdcYwtsCA==","GRAPHQL_KEY":"fGBSQGAIf1hUWklEWhxWA39NfE9jMlYHfAVgBXcxYEx8XXhPYDJ8THwFdEBgHG9ff3NrXnQye11rXXhNYyJ0T2tjVk9gHHtef2B8BmAMd1hoXXhAdDFgT3xjaAdgVGNefHNST2MBCAg=","GATEWAY_URL":"U1laT10cfwBQWUEFYwxWA39zeE9jMmNYfGBkB2MMdE98c3xAdCJ0BWtjdAdgDHABfE18QHccdAF/c1JAdFRgB3xwZAdgC2Ndf11nW3cxbE1oWmdbYwt8Bg==","GATEWAY_SLS_URL":"UFpgBnQyfAZScFoDWi54A39zaEB0HGNcf2NWB2MMZ158Y1pPdBxnXWtdUkBjDHNffFpkQHQcZ1l/c1IHYyFvX3xgYEB3MW9ffF13W3QxY19oWndfdjF8Bg==","FEEDS_URL":"VWB3WFoxTVhQYElOdiFkA39jXVt0MnRCfGBoT3Qyc1l8c1JPdjJ3XH9wZE93MndZfF1kT3QidEx/Y3hPdwtgB2tjXVp3ImwBfE1SQGAxY158Y2ROdyFgAWtjUk53DHwAfE1kBXQLbAVrY11adiFvX3xjeAo=","RESIZER_KEY":"UFlzX1ouWUx/TXNCY1V8A39gZE1gDHAAfGN4BHQyZAF/WnwFdCJ8TXxzdE92MnhMfHN0TXQcZ1hrXVZPdjF/XX9NVk9gHFFfa11kTnQidExrY1ZOdAtgAGtjcARgC3wAa2NSQHQ3CAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"VXBFWVsuYwN+b1ICdyJSA39zdAdgHGNYfFp8T2MyZ158c2QHdjJ0T3xgeAR3In9Y","TWITTER_API_TOKEN":"U3B/XlgcXVhSXX9EYFRwA3xNaE50IntYfE18BnRUYAR8Y1IGYDJ8BHxzZE10MWNffF18TnQMeAVoXVZPYwx/X2hdcE90DH9efF1VW3QhY198c3BPdzJWB2tdaAZ0HGBCa2NgQHYxYAVrY3xNYAtgBGtje190MWNcfGNdXnQLe15rXVZNYDJ0BXxge1t0VGxNaF1dW2AMd1x/YHddYDFvXWhNf112MnBCa3NzW3cxfAR8YH9aYAxZWGtdY1x0C3gGa11VXXRUe11rY3dfYyFsTHxwe192MWxPfGBgT3YhZE1oTVVadiFsAGhjf1p0C2AEf2NdWmALZAVrWn9fYAtvX2hNd1p3ImddaE1nXHdUc19oBWdddiF4BGgFeE92MXgAaE1oAmMLe19oTXQCYwt4T2tjd1x0C2QAaAV8Cg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"VW9jQ3QMWQBrBUVPWDF4A3xgeE90MndYfGB8T2MycAZ8YGRPYzJwAHxjVkBjDHNZfE1gT3cMZ19oWnhAYwtjWXxgYAdjDHwGfGNZWnQieEx8XWAFdCJWT3xNe1tgHHgBfE1ZW3QLY1hrXXNbd1RsBX9Na15jMWwGfHBrW3cxYEJrWmNaYyJ8BWtae11jMmwAaGN/XHcxbE98TXBOdjF4AGhNVgo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"UG9rXndUWQN/YEVfdAtkA39dcAZ0MmBMfGB8T3ccYAR/Y3BOdCJ4TXxzaE13IngEf2NgTWAcb118cHhPdjJ0AHxNeE1jDHAFf2B4TnYieAR8XWBAdiJnXXxdXV50HHQBfGBnXncxYEJ8c39bYzJzXHxweE10DHwGaGBoQHQMdARoXXtdYBxgBnxje1pgVHAHfGN4QHcyZAF8Y2hNdAtwAHwFeE5gDHABaE14BmBUYAR8c1YHdiFgTGtzeAN3IWdZa3BnXGMieE9oXVlfYFR4AH5zd1tjIWdcaGNkTmALc118c3dcYwxeBGtaZ1p3C3NcfHB/XHciUgVrY3dadFR4QmgFeAJ3MWQEa2B7W3QhcExoY3daYDFwB2tjYE90VHtYfnNzXmMxZEJ+Y3NcdzF4AGhjd11jC3wHfmNVXHQLcEx+c11fdjFgTX5zd1xgMWdYa2NkAmBUZEJ+cGdbYAtkBX5jWV10MntffE14QHccfE1/Y1ZAYyJ4T39geEB3VG9ZaF1kT3ccfAF/TVoGdBx/XmtdeE13ImQEa2NWB3QMZAdrYHxAdFR8BXxNWk93C2NZfFpkB3YicAVrXVoHd1RgAWtgfAZ3ImNea11ZWmMMc1l/WntddiJ0AWhjUk50MngBaFp8T3QxeEx8XVJPdzFwBmtaY1t0HF5Na11VWnQMdAF8YGtaYAt4TGtjf15gC2dfaE18B2BUZ158Y1ICdwtjXWhNf1t3IWRMfmB7WmBUY1x/XVVddwtsT2hge113C3Nca3BjX3YiYExrcH9edwtsQmhgY1xgDF1ea3NnX3Yxf1xoTX9fdwtvXGhNWVt3VGdfa114A3cxfE9rXWNfdBxSTX5je152InQEa11VXGBUfABrc2ADYyFkT2hNfAN0Il1YfmB/XHQhZE9oXXNbdAxdXWtjXVx3IXNffnB0BXcyYE98cGgFdyJjXXxjZAdgDGBNf2NkT3cycE1/XWgFdzJ0AH9NWk92MnBNf3N8T3Yye118c3xPdCJnXXxNZE13VHxMfGBkTmMMVk98Y1JPdzJ8BHxjUgV3InQEfF14QHcid1hrYGdfdiJ7XWtjZEB0DHAAf11aQHQMf15/XVlaYDJwAWhjY11gC2xMa1poT2MMXk1rY2tcYDJnXXxdd110Il4AaE17WmMxeAZrc2gDdwt7X3xjc193VGwAa2NoB2AxY19oTV1eYBx7WX5ge1tgC2wEaGNVXGMLeEJ/cGtcYwt4TGgFa1xgHF5Ca11VW3cxf11rXXdbdyFsBmgFZ1pjMXwEa1p3XHcccAFrYHtbYzFsBGhdWgJgMXtdaF13XHdUc19+cHtadCJZWGtaa19gVHtZaFpjXmMyUgRrc1VdYwtsBGhNe113MWNfaGNdX3Qxb158c3BOdBx7X3xNZE10DHAAfFpoBGMMfAd8XXAGdDJ7WH9NeEB0HHwHf01oQHQceAR/XXtbdDJkBH9wYE1jMnQBfGNoT3cLcE98Y1YHYzJvWWtjcE12MmQFa11SQHcyfEJ8XVYHYzJ4TXxwZ190IWBCa2N0AmAydAdoBWNbdyJ7WH9gY1p0MWNZfmN7WmMLb1loXXtcdwtgTHxzcE9jMXBCfGN0TXQhfAZrY3BPdzF8BGtde1pjIWwFaE1nWnQLYAZoTV1ediF4QnxjVgdjMWAGfGNrW2AxYAVoWmdad1RjXWhdWV90IW9caGN7X3QLeARrYH9ddyJgAWtzf1x0C3BCaF17W3QiWV1rXXwDdjF8T2gFY1pjMXgEaE1rXHQhbAZrYHdaYwt8BmtzaAJ3IXNca3N3XmBUYE1rc3NddCFnWH5wZ193C3tca3NdXWMhZ1lrY39fYyJ0THxzWgZ3ImABf01WT3QcdAV8BWtedyJgBHxaY153HGNcfFpgBnYicE18BWhOYAtjWGhdUk53MW9caF1oQHcye1hoXXtbdwx0BXxaaE90HGBCa2NZW3YyY1l8YGRPdwxwBmtjc11gHHdZfGB7X3dUYAR8Y2QGdAtsB2tad190MnAFa2N7W3QicAF/XVVbdAtnWWhga1t3MWNcfmBrW2MMfAB8Y11bYwxRXmtdWVxgHFIFa2B8TnciXkJoTV1adwtjWWgFZAN2MWQEfE1nWnYxZARrY2NedAxwTWtaa150C2QGfmN7W2MxZARrXWNadDFkBWhae1tgMXABa3NjXHQxY19rXWtdYzJSTGhjfAN0HF4Ea11nXHQyXk1oY1IDdDFgT2hgfAJgDF1faE1zW3YxeE9oTVZAYFRwBWtje1xjMllYa2BoA3YxfAdoY1lfYAtkAGhdVgVgDGdZfGNkT2Mie1l8WmhNdDJWAXxzaE90HHAEfE1WQGAMeEJ8Y1oGYDJ4BnxjfAZ2MnwEfF1kTWAydE9/YGNbYzJ0TX9zdE53MngAf2B0T3Qxb1lrXWtbYyFzX3xNd1t2MXNffE1WT3cxc15rYGtadAxwAHxwe15gVGAFa2N/X2Myc198Y3wHdDFvX2tdf1x0VGNZaF1wT3cxZEx+Y3RPYzFgAGhgZ11jDHQEfE1jWndUcEx8BWtdYFR/XmtzY110HF4Fa1p/XHQLbAdrYGNfYDFjXmhNcAN3MWwHa3BkBnchZ1lrY3dbYyF4Qmtga19gMXgGaF1jXHcLcE1oWmNadFRzXmhNZ113DGNeaGB/XHQiUgVoXVVcdyFgBmhdZ193MXNZa3B/WnQLeExoTWNbYDFwBWhNf1x2IWdffnNoAnQyUgBrWngDYAtgBH5geAN3C3gBf2N4TWAMbEx8Y1oEYAxkTXxgfE53HGAGfHB8QHQyd19/BWBOdyJ0AHxadAdgMnxCfAV8BGMMfAZ/YHwFYDJzXGtaeEB2IndZaGNkTXQLbAVoXXhOdAtjWH9jZE93HHgHf2BnXXcLc1xrWmdbYAtwBGtae1tjMXBCa1pjWncydAZ8Y1oHYDFvWWtgZAZ0HHBNaAVjXnQLeABrWmBAYDJwAH9za1p2MWxPaGN3XHYxZ1x+Y1ZNdwx4Bmtwf1t3IXBPa1pgQHQyUk18Y3hPYBxSTWhjY113C3tYa2NdWnRUb15rWntadAtkTGhgY150C3tZa11ZXnYxcABrYH9ddzF8BX5ga1p3IXhMfmNrXXdUZEJ+Y2NdYzFkBWhNWVx3DFJCa2NjXWMiXVlrc39fYAtkTGhga1xjC2BPaFpnWnQcUk1+c2gDdwtnXWhje1pjIl4HfnNdX3QMYAd/TXBOYwxgBn9jfAZjMn9ZfGNaT2MMc1l8XXwHdBx/WHxgYEBjImNefF1kTncifAB8TVZAdwxzXXxdeAZ0DHAGfHN8BnQid1x8XVpAd1RjXGhdWVtjC2BNf3NWTXchYAB/XVJAYDFjXHxdWVt2Ml4Ha2B4T3QMXgd8cGRAdyJvXWgFYEBgMWAFfF1wAmAMcE9oBXQCYzJwT2hNaAJ3MnQBa3B3WmAcd1x/c2NadzFjXWhdZEBjInhPfnBrXGMxZE1rc1ZPYyJSB3xdZ11jDGdcfGN7W3QyXVxrcGdddiF4T2tdY19jMWNfa2NrW3cLf11oYGAFYyFkBGhjY152MXtdfmN7X3cLYABrY11ddAtvXn5ge1xgVHxMa2BgA3Yhc11rXVICdjJSTH5wa1x2IWwEa3B0T3RUcExoBXdcYwxSTGhNUgJ0VH9ca3N0A3cLc15+YHRPYzJ0BX9gdE52MmwGf3N0BHYycAR/XXhPdiJ4TXxzY1tgMlYFfGNkQHYyd158cHtbdAxWT38FfE10C2xCfGNkBWAMc1lrYHdfdyJ7WXxzUgZgDHQEfHNgTmALbEx/cGgHYyFgTWhjYE90HHBNaF1jWnQxYE18TXBNdxxsAWtaa1pgMXBNa2B3W3QidAVrWmdaYzFnWWtzd19gHHdYa2B7X3YheAd8Y3teYyFgTGtgZE92IXgAfmN3XGBUZ1l/XVVcdAtgBGhdWVt3C2RPa11nXXYiXk9rYH9bYAtzXWtzdE90MWwAaGNVWnYxe1hoTX9ad1R8AHxdZ15gVHwBa3NVX3RUZ1xoY3NeYFRgBWtjf152IWBNfmBoA2BUcEJ+c1lbYDFkB2gFa1x3C2dZaGB7XnYyUgdoTVVcdAtnXGgFY153C3wGfnN3W3YxY1xoYHtbdzF8TXxzdAR3HHwGfFpkB3QycAF/WmRPdBxvXH9NdE9gMndffGNSQHcMe1x8c3hNdCJnXmtgfEB3InBMfGB/Wncyb1hrYGBAdBxwTXxjfAVjMWxMfHB4BmMie1l8Y2dfdDJ0TXxNY1tgMWwGaF1ST3QyfE1oWmtbYBx0B39wZE9gMWNYfGNoT2AMY1x8cGBPdwxeAHxjaEB3IXxMaE1jW3ccdE18TXwCYDFgTGtzZAN0MW9cfGNoA3cycAdrcHtbd1RsBmhgYE50VHgBfmNjW2MxcE9oWmtfdwtwT2tga1p3DFJCfGBnXnQhc1hrXVVadjJSAWhjY11gVGNeaE1/X3QLc19rc39bdzFkB2hdcAdjMXAAa11kAncLbAF+Y3NedDF8TGhdf150MXNefnN3XHYxe11oYGNeYwxkQmtwZ113HF1ZaF1SA3ciUgFrcGtaYAt8BGhjc1pgHHdefE10BHYic1l/WngFdxx/XHxdZAdjInAGfF1gBnQiYEx/c3tbdxx4BX9zfEB0IWNffGNwTncxf1l8c2dadyF8AHxNUk93MmNfa2BkQHYhb15rXXAGdFRsBGtgf152MmdYfHB7XmMMd1h8Y1lcdyFsQn9jcAZ0InQGaGNZW3YycAd/cHtbYBxwBGtgZ1p3Il4Ea11nXHYxfEJoTXtddAxSB3xjZ113InQFa2NaB2AxbExrc2QHYyFkTGhNZ19gMWABa3N/W3cieAF+c1VbYyF4Qn5zWV90MXhPaGB7XHccd1lrXVVcdzF/WWtjd1t2IWAHaFp7WndUb15rc2NfdzFkBWgFd1t0IXAEa3B7X3chf1lrWmdcdCJSBn5wY11gMWNfa11dXnQhZ15rc2ADdjFzXmtaY1t0DFJMaAV4A2BUb15+c3QCdwtjWGhdZ190C2NZfmNwT2AMe198XVoEdAx3WHxafAVjDHgFfE1SBmAMeAZ8Y3RPYwx/WH9NYE52Inddf3NwTWMLYAB/TWBAYzJ3XXxaaEBgDGBCa2NjWnQibE98TWhNYzF/WHxjc1pgMnAEfHB8QGMid1lrY3gFYzFsTWtdc192IXtfa11dW3RUYEJ/Y2hPYwxzWX9jdEB0VHhMaGNZXHQxY1lrY1VbdjF8AGtdfE1gDGdZa11ZW3YhcE18Y11adAtkBXxNYAdjIXhMa2BrWncheAdoTXACdiF4AXxNf112IXBCaGN/WnRUYExoYHtcYFRwAGhjXVxgMXNcaF1jXXRUf1l8Y11cdzFvWWtaa11gC2AHaGBnXmMMXgd+c3daYyF4B2hjYAN0VHNZaFp3XmMxZ1xrc2tdYwxSBWtzXVxjC3AFf3N4A3dUc11oTXNcd1R8BX5jUgNjMl1YaF1VX3QhYE18WnRPYwxRXn9jUgR0MnRPfHB4BXQceE18XVpAdiJgBnxdZAR3DFFZfHNaQGMid15/BXhNdwxjXH9zd1t3HHABf1p/W3YieABrXXgGYzJkBGtae1t2IXxCa2BgQGAyYAFoTWBAdAxzWXxNZAd3MnQBfF1zX2Ayf1lrWngHYyFsT2tjXVxgDHAAaF10TXRUYEJoXXNadwtgBmhjfEBjMnAGf3NWT2BUc1xrWmdadiFsBGtwY11gHGdYfGBkT3QLe1hrcHwCYwtkT2tza150C3hNa3N4BXYhb19oYHdbYwt7XX9gd110VGRMfmN/XWAxe1xoXXNbYwxwBGtzVVx3VHABaE1ZXHYxb1xoBXxPYAxeBGhjf11jMXBNaGN/WnYxcAVrXWtbYFRkQmtzfAN0C3Nea3BjXXQxYAZ+c3NfdyF7Xn5wf1xjDF1YfnNnW3YiUkx+YGADYDJkBHxzVk9gHFFYf01oTmAyUV18XXxOdCJ7XnxgfAd2MlYGfF10BXYieEJ/TVZAdzJ8BX9je1p2ImNef3N4TXQMc11/TXRAYAx3XnxzcEBgMnQFfHNgT3QyUVx8c2hPdzJ0TXxwfEBgDGxNfE14TncMf1l8TXQK","BLUECONIC_ENDPOINT":"VVpdTlghUUJ8YEkGXCEFA3xzdEB3DHNef3NoBmMMdE9/YGhPdjJzXnxwa1tjInRMfF1WB3chY118Y2NadDJkTGtjY1p0DHgEa2BkB3Yyf198XX9adjFjXWtafEBjMWBC","BLUECONIC_STORE_ID":"aARoQGAIY11SWl0GdAxaQnxddAJ3MngEf010QHQMfAV/c3AEdyFsBX9zZ1t0Mllcf114TXQcVkx8XXBNdzFgQn9NYE90MmBPa2NST3QLbE9oY3xAdAxWTGhjc153C2BMaE14B3cMd1lrcGtcdBxkCA==","BLUECONIC_KEY":"fAVFQloLTV9Qf1ZNXQheA39zeEB3InNefGBgB2AycAF8c2hPdxEICA==","BLUECONIC_SECRET":"U01nWl0yf1hrWWgHdFQFA3wFeAV3MnwFfHN4BncccEx8Y3wHYyJsTH9zWk50MWNZfGNaTXQifAR/Y2hPYyFjWHxNcAd3DGdca2NrWmMhfAF8BXROdyF8B3xaeAd3InAEaFpoBncnCAg=","AMP_AUTH_BASE_URL":"a1oJBnYxY1tQWgAGWyFsA3xwY1tjDGdef2BkT2AMc1x8YHhAYDJkTXxzc1t3HHNefFpgQHQLf158YGRPdzJjWGtgYEB2InwFf2NZW2AccAVoWnwHdAtsBGtjVk1jC2AHfE1/WnYxYExrY2daYDF8TGhjZE52InQEa11/WncLZ15oBWNaYzcICA==","AUTH0_DOMAIN":"U01WBVhUQU1/c11CYFQFA3xzdAZjImAFf3NkB3QMcAd/cGQGdwxwQmtjcE9gMnABaFpgB3QicAd8YGRAYyJnXw==","AUTH0_CLIENTID":"U11VQnQIf158YGROdzJeA3xzaAdjImNcf11oT3cyeEx/YGgGYDF8TX9dYAZ2IndZfGNwBnQyd158XVlbYyJgTXxzeAVjIndff2B4TnYxfEJrYHwHdzJ8TGtjfEBjDHAFf2NgB3QnCAg=","PIANO_ID":"VHBeQFoxWUZTWklNdjJaT2hjc1x3HHhNfGN4AnQifEJoXXNbdCF4Bn9mDAo=","MIXED_CONTENT":"UE1WTlpVZEJ8TWNNWwtgA3xzZAZjImBCf2BgB3QiY1l/c2gHdyJ3XHxzZE9gHHAAfGNrXncMdEJrXWgHdAx0BH9weEB2ImAEf2B7W2MxfEJ/c1YHYzJ4TH9adAR0VHBCa2N/WmAxY1k=","VIAFOURA_SITE_UUID":"UGNWBGAcbEJoY2QFWAtwA3xwaEBgHHRNf2B0BnQcY1x/YGBAYBxjXHxdeAZjDHwAaFpkBHQcfAZ/TWgEYAxgB39NcARjMnBNfF1aTnYiVkJ/BXxNdxxRXH9Nf1t0DGxNf114TWAyeEx8TWQFYyJvWA==","GOOGLE_CLIENT_ID":"VWBjAnY+ZwVoBUlAXCFCA3xgeEB0MnNcfGNSBnQcc118cHRPdCJ0BHxjZEB3C2wGf2B3WnYhfAF8c1JAYAxzWXxjeEBjIntff2N7WmMxY19rXXteYDJ4T2tdeE5jMWAHfF13WnQye1l8WmhNdDFgTX9ge1p0MW9Ya2BjW3cicARrY3daYDJwTWhNc1p3DF4Ba2B7XGAMdAVoBWBOdwxwTWgFZ1x3MnQBfHB0A3YycAZrcGhPYwxwAXxzVkBjDHNYfHN4T2ALZ1l/cGRAdjJ0AA==","AUTH0_BASE_URL":"UmBBTlohUV5oTWMFdxxSA39gYEBjInNffGNaT2AyYAF8Y1IHdiJ0AX9zYEBjDHNefFpnWnQhbAV/YH9bYzJzXGhdZEB2MmwFaF1gTXQifEJ8cGRAYwx8TXxdd1tgMXAEa2N7X3RUc1hrXWQK","CHARTBEAT_DOMAIN":"a110QGMid01Vc3wFXQtSA3xzVgZ3ImBMf3B0T3YycAd8cGQGYBxkAWtdZE9jDHBN","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"fG9jWXQhBAVrYF4GWFRSA39dYE1gMmNdfHB0BXccfAd8TWAGdjJsT3xzfE53AQgI","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"aE1dTV1VYE1VBXROdD5WA3xNUgR0MnxMfF10BWAMb15/c2hNdAxvXn9dYAo=","SF_CLIENT_SECRET":"UmNZR1wxBQF+f1JOXVRSA3xNfEBgHH9df3N8QGAMdEx8c3QHYAxRX3xNZE5jImdYf2NoBnccf1x8WmAFdiJsBnxNZAR0MmNYfAVkTWAyVk18XWRPdiJ3Xn9aaE93HHwFf114Tncid1h8WmgGdDJ7Xn9wfEB3ImNff114TmAyb1l8YGBAdwtvX39weEB2MnNefHNWBnciYAR8c3dfYDJ0BXxzeEB2ImQGfGBkQHQcc19+Y3wGdzFsTH9wYAo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"VWAJBVguY09SY2hOdDFwA3xdZE53MmdYfHB0BHQccAV8WngFdyJgQn9NcEB3InwBf3NSBGAMeAV8XXhPdwx4AX9jaAZ0ImQBfF1ZWnQLYARoWmRPdCJwBXxafAd0HGAEf2NSBWMycAZ8cHRNYyJeBX9wY1p0DHRPfFpoCg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"fHB/Q1oIc01rb0FNXVRkAH5dcE10MWRMf11gT3QyUkJ+YGQEdCJjWHxddAV0MlYFf3N7XnQid1loTXQEdDF8TGgFZAV0MXhCfmN7W3RUeAZ/c2tbYwxWQmhNe1x3InhNfF1wQHQMY1l8TXtedFRkBX5zc1pjMmBNa3N7XQ==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"f2BkB2MiY1hUc2QHdCJgA3xwaE92MlYBfHN0QHQMcAd8TXAHYyJsBX9zaEB2Imdef3NWBHQiY15/cHxPdDFsTQ==","SOPHI_HOSTNAME":"fnBSA1oIXQd/b0FDWgtkA39jaEB0DGNdf2B8BnQycE1/cGhPdzJwT2tddE90HGdYa2N4B3cyd15rWmAK","HTL_SCRIPT":"UmNzWVoxZwR8TVYCWiFsA3xzdAZ0DGQBfGNkTncMc1h/c3wHdyJnXX9gYE9jMnQFf01wBnQydE98Y1VadDJ0BWhaeAdgMmQAa2NnWnYhfAZrY3hAYDJ8THxdYEBjMlFeaF1zWmMhYAd8TVVedjFgAXxdWVp3IWNeaGN8BWAcVgV8Y39ddxx8TH5jc113VGAA","LIVEBLOG_WS_SERVER":"VVlrTmALTV1UYHgDWgxaTX5zdE10MnQFaE1gBnQibEJ8TXNcdyJvWHxjcE90InNYf01zWnQxfE1rc3ADdDFnXGtdc1x0HF4FaF1jXHQcd1l/cGhAYwxWCA==","SOPHI_SCRIPT":"VFoFTnYid0BVTVlYYDJaQmhjc110MWRCfGNkB3QLcAVoXXAGdzJkTH9zYEB0C3gEa3NzXHcicE18XXAFdyJ7WXxgZANjDGxMf2NzXGAMfAVrYGgFYwxRXGhdeAVjMnBPa3BrWmAyY1x/BXROYwxWTGtzUgZjMlFZa2N7WmMyY11/TVoDdzJnX2tdeE9gMm9Ya1poA3QMZE98TVpNdjJwAGgFfE5jIl1df3YMCg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"f1p/RFgMb0xVf10CWlVkA39zUkBgHHNYfHNkT3QidAB8YHRPdwxzXnxzcEB0ImdZf2NwT3cic1x/c3hAdCJ3X3xzZ1p2MmQB","_id":"a39801030ea5c88f0d2fdb667c6ff67dd54b727cbf545ce3380b781fcaa0ed3e"}
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Lapstone & Hammer represents Philly as part of World Cup collaboration with U.S. SoccerThe U.S. Soccer Federation gave 11 designers across the World Cup cities an opportunity to design a clothing collection representing their city’s culture. Lapstone & Hammer represents Philly.
Read more »
Philly Pride Moves to Parkway, Introduces Admission FeeThe 2026 Philadelphia Pride Festival, held on Benjamin Franklin Parkway, marked the first time the event charged an admission fee and relocated from the Gayborhood. Organizers cited capacity and safety as reasons, though the changes sparked debate about inclusivity and commercialization. Attendees praised the spacious new venue and expanded vendor areas.
Read more »
Man shot and killed in Philly's Tacony neighborhood on Sunday afternoon: PoliceA 30-year-old man was shot and killed while sitting in his truck at a boat launch in Northeast Philadelphia at around 5 p.m. on Sunday, police said.
Read more »
An all-chocolate tasting course debuts at one of Philly’s premiere vegan restaurantsThe Affordable Care Act architect Zeke Emanuel pitched the idea for a course highlighting single origin dark chocolate to Vedge co-owners Rich Landau and Kate Jacoby last year after a talk at UPenn.
Read more »