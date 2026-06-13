Former Sixer James Harden arrested in Houston on misdemeanor charge

Cleveland Cavaliers guard James Harden has been arrested in Houston on a misdemeanor charge of unlawful carrying of a weapon in a motor vehicle, according to the Harris County District Clerk’s Office.
Cleveland Cavaliers guard James Harden has been arrested in Houston on a misdemeanor charge of unlawful carrying of a weapon in a motor vehicle, according to the Harris County District Clerk’s Office.was arrested on Saturday in Houston on a misdemeanor charge of unlawful carrying of a weapon in a motor vehicle, according to the Harris County District Clerk’s Office.
Harden was arrested at 3:41 a.m. and booked just before 5 a.m., then posted $100 bond and was released from police custody, according to charging documents, which said he had a handgun in plain view that was not in a holster. His arraignment is scheduled for June 22, according to the clerk’s office website. Harden is listed as a Houston resident in court documents.
“The Cleveland Cavaliers are aware of the arrest of James Harden this morning and are in the process of gathering additional information,” the team said in a statement. “We are in contact with James and his representation and will continue to monitor developments as they become available. At this time, we will have no further comment. ” A message sent to Harden’s representatives from the Associated Press seeking comment was not immediately returned.
Harden, 36, just finished his 17th NBA season and has the right to exercise a $42.3 million option to return to the Cavaliers next season. He indicated whenwith a loss to the New York Knicks in the Eastern Conference finals that he would like to remain with the team, which would suggest he’s willing to forgo the option in favor of a longer contract with the Cavaliers.
Harden is an 11-time All-Star and an eight-time All-NBA selection who earned MVP honors in the 2017-18 season while playing for the Houston Rockets and is averaging a career 24 points, 7.3 assists, and 5.6 rebounds. After being acquired in the Ben Simmons trade, he played for the Sixers from 2022 to 2023 and averaged 21 points, 10.6 assists, and 6.4 rebounds in 79 games before he 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Former Rockets star James Harden arrested, charged with unlawful carrying of weapon, ESPN reportsAccording to ESPN, the former Rockets player was arrested in Houston overnight when a handgun was allegedly observed in the seat of a car that Harden owns.
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James Harden arrested in Houston on misdemeanor weapons charge after NBA playoff exit: reportJames Harden was reportedly arrested in Houston on a misdemeanor charge of unlawful carrying of weapons, with court records citing a handgun in his car.
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