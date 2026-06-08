Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Florentino Pérez consiguió cuatro años más como presidente del Real Madrid tras ganar las elecciones del club el domingo.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. Florentino Pérez consiguió cuatro años más como presidente del Real Madrid tras ganar las elecciones del club el domingo.

Pérez celebró la victoria casi a la 1:00 de la mañana, poco después de que el canal de televisión del club del Real Madrid informara que había derrotado al aspirante Enrique Riquelme. La victoria de Pérez allanará el camino para que traiga de vuelta al técnico portugués José Mourinho para una segunda etapa en Madrid. Mourinho, quien dirigió al equipo blanco de 2010 a 2013, apareció en material promocional de Pérez durante la campaña.

“Aquí sigo, los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Madrid siga ganando títulos. Orgullosos del Santiago Bernabéu, el mejor estadio, de tener a los mejores jugadores del mundo y de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, José Mourinho”, afirmó Pérez.

También dijo que quiere fichar al defensa central del Liverpool, Ibrahima Konaté, y al lateral derecho del Inter de Milán, Denzel Dumfries, además de prometer otra gran incorporación que se dará a conocer esta semana por un valor superior a 150 millones de euros . Pérez, de 79 años, dirigió al Madrid de 2000 a 2006 y desde 2009 hasta ahora. Bajo su liderazgo, el Madrid ha ganado siete de sus 15 Copas de Europa, un récord.

El Madrid también ha sido el club más valioso del mundo durante los últimos cinco años, según Forbes. Pérez, quien también dirige una empresa internacional de construcción, no había sido desafiado por un candidato rival para la presidencia del Madrid en más de 20 años. Se presentó sin oposición cuando se programaron elecciones en 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025. Aun así, Pérez ha atravesado últimamente una etapa frustrante.

Su plan de Superliga para lanzar una competición rival de la Liga de Campeones de la UEFA se vino abajo, y el Madrid ha pasado dos temporadas sin ganar un título pese a incorporar al delantero estrella Kylian Mbappé. Pérez también recibió críticas por plantear el año pasado la idea de vender el 10% del club a inversores privados, una medida que rompería con 124 años del modelo de propiedad de los socios.

Riquelme felicitó a Pérez y aceptó el resultado. Pero señaló que considerará postularse de nuevo. El mandato de Pérez se extenderá hasta 2030.

“Para nosotros, esto no es el final, esto es el comienzo”, dijo Riquelme. “El Real Madrid no pasará otros 20 años sin celebrar elecciones”. Riquelme, un ejecutivo del sector de energías renovables, lanzó su candidatura después de que un Pérez agitado anunciara elecciones el mes pasado durante una conferencia de prensa, cuando retó a cualquiera a enfrentarlo y denunció lo que calificó como una campaña mediática para derrocarlo.

Riquelme, de 37 años, contó con el respaldo de exjugadores del Madrid como Raúl González, Fernando Hierro e Iker Casillas. También prometió el gran fichaje de la estrella del Manchester City Erling Haaland. El City y el agente de Haaland descartaron la posibilidad de que se marchara al Madrid este verano. Había 98.000 socios del club con derecho a voto.

La elección se celebró en el pabellón de baloncesto del Madrid porque el estadio Santiago Bernabéu está siendo utilizado para un evento del papa León XIV durante su visita de una semana a España.





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