High-priced tickets, commercial breaks, halftime shows. Welcome to the American bastardization of “The Beautiful Game. ” FIFA president Gianni Infantino speaks during the match schedule reveal for the 2026 World Cup draw in Washington on Dec. 6In it, Bunch opined about what he labeled as corrupt capitalism and unrestrained xenophobia , the likes of which haven’t been seen.

He delivered it through the lens of Philadelphian — by way of Côte d’Ivoire — Bouakart Coulibaly, a devout fan ofPhiladelphia FIFA World Cup committee releases a ‘thin’ human rights plan two weeks before first game Despite his love for both soccer and his country, Coulibaly couldn’t consider paying $833 for nosebleed seats to one of their matches, offering yet another example of the unbridled greed FIFA has displayed in bringing its biggest spectacle to North America. At the time of Bunch’s piece, price gouging was one of the few, but eye-opening things that stood to ruin the excitement of the World Cup.

With FIFA for the first time enacting a page from the playbook of American sports, electing to introduce dynamic pricing to its ticket sales, it’s fair to say they believed that historically high demand would rake in millions from the wallets of not only the 1%, but that of hard-working, soccer-loving Americans, in a country rife with immigrants and expatriates. Here we are now two weeks out from what’s supposed to be the start of the biggest World Cup ever, when 48 nations, not the customary 32, battle to be inside MetLife Stadium, the site of the World Cup final on July 19.

But instead of excitement, this lead-up feels almost trite, given FIFA has simply found a new way to veil making as much cash as humanly possible, alienating its mission of making the game “The goal might be the same for these nations, many of whom are arriving with the world’s best players in tow, but the backdrop just feels different. New York and New Jersey officials are investigating whether FIFA’s World Cup ticketing practices violated consumer protection laws after fans complained about soaring prices, variable pricing models and seat relocations..

But look at the game. For the first time, there will be opportunities for sponsors to run ads masked behind a pause in the action for “hydration breaks,” cooling periods due to anticipated high summer heat scheduled to Which, if you’re in the advertising or broadcasting world, you know that’s just enough time to pedal fast food, alcohol, hardware supplies, financial services, and more to millions watching on television.

Soccer, or football for the purists, was the last bastion of sport where one could watch a match completely uninterrupted and not have to reset their brain back to the action after turning down the TV because the ads were pumped in louder than the game itself. Now, that’s gone. FIFA literally took a page from the American sports landscape for a game that attracts a majority of non-Americans. Even more preposterous?

Remember that final on July 19 mentioned earlier? For the first time in the 96-year history of the World Cup, it will have a Super Bowl-style halftime show attached to it, featuring Madonna, Shakira and South Korean boy band, BTS, as the headliners. Now, for those who read this and say, “So what, it’s just like any other sport, who cares? ” I’ll tell you who cares.

Don’t believe me? Check out the Nielsen ratings for any of the previous World Cup finals and then compare them to any Super Bowl in the last 12 years and The 2022 version of the World Cup was the most-watched men’s World Cup in history, with nearly 5 billion viewers across all platforms, according to a Instead, anyone watching or attending games in person will be subjected to watching Madonna, Shakira, and BTS deliver a halftime show, one that keeps players gunning for the world’s largest sporting prize sequestered in locker rooms longer than usual for our supposed viewing pleasure.

The World Cup is for the Americas. But it’s also for the other continents with people who grew up watching soccer the way it’s supposed to look. Many of the nations within those continents,, are either banned or under severe guidelines to enter the United States to see the game live due to travel restrictionsYou’d think with that knowledge, FIFA would show some goodwill and keep its matches looking the way they’re supposed to.

And for the soccer fans and American sports traditionalists who don’t care about what supporters from other countries think about it because you don’t live there or it doesn’t affect you, or worse, because this is what you’ve always been used to, well, perhaps you just proved why FIFA has been allowed to get away with so much of it. Nine nations will compete in five group stage matches this summer, plus two more in a knockout game on July 4.

Here’s what you need to know about those countries — and what those fans need to know about Philly. 