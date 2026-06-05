Fiat dévoile les VUS Grizzly pour les marchés mondiaux | Actualités automobile

Fiat dévoile les nouveaux Grizzly et Grizzly Fastback, 2 VUS compacts destinés aux marchés mondiaux qui donnent aussi un aperçu des futurs modèles Chrysler

Fiat a dévoilé les nouveaux Grizzly et Grizzly Fastback, deux VUS sous-compacts destinés à ancrer la stratégie de croissance internationale de la marque dans le segment C mondial férocement disputé.

Prévus pour un lancement en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique au cours du second semestre 2026, ces modèles abordables sont les derniers ajouts à une gamme de produits axés sur la famille qui a débuté avec la Grande Panda. Alors, pourquoi parlons-nous de modèles destinés au marché mondial qui ne viendront pas en Amérique du Nord? Eh bien, parce qu'ils sont peut-être destinés à notre marché, mais pas sous ces noms ni sous la bannière Fiat.

Il est probable que le déploiement mondial des modèles Grizzly ne soit pas étranger à la revitalisation prévue de la marque Chrysler en Amérique du Nord dans le cadre de l'initiative Fastlane 2030 de Stellantis. Cherchant à élargir son portefeuille actuel pour ne plus se limiter à la seule Pacifica, Chrysler devrait tirer parti de ces modèles apparentés pour introduire des multisegments à moins de 30 000 $.

Nous avons déjà vu des aperçus de modèles Chrysler baptisées Arrow et Arrow Cross, basées respectivement sur le Fastback et le Grizzly standard. Des rapports indiquent même que la production de ces variantes américaines pourrait débuter au cours du second semestre 2026.

| Photo : Fiat | Photo : Fiat Les Grizzly Selon le PDG de Fiat, Olivier François, la gamme de deux modèles est conçue pour répondre à des besoins de consommation distincts tout en partageant un accent central sur l'abordabilité, la praticité et un design italien distinctif. Le Grizzly standard utilise une silhouette verticale pour maximiser l'espace dans l'habitacle, le dégagement pour la tête et l'utilité familiale au quotidien.

À l'inverse, le Grizzly Fastback adopte un profil plus élancé et plus aérodynamique, adapté aux acheteurs qui recherchent une esthétique plus sportive sans pour autant sacrifier complètement la capacité de chargement. | Photo : Fiat Les deux versions mesurent moins de 4,5 mètres de longueur, ce qui correspond à peu près à l'empreinte d'un Jeep Compass, et reposent sur l'architecture très adaptable Smart Car de Stellantis.

Cette plateforme économique partagée permet à Fiat d'offrir la flexibilité de configurations de groupes motopropulseurs à essence seule, hybrides légers et entièrement électriques en fonction des demandes du marché régional. Bien que les puissances officielles n'aient pas encore été finalisées, l'architecture mécanique supporte actuellement des déclinaisons allant d'un moteur à 3 cylindres turbo de 1,2 litre de 100 à 143 chevaux jusqu'à une configuration électrique à batterie de 111 chevaux.

L'identité visuelle des modèles Grizzly est définie par des éléments d'éclairage à DEL carrés, des feux de jour en forme de U et une calandre proéminente. À l'intérieur, l'habitacle devrait disposer d'un écran d'infodivertissement de 12,3 pouces aux côtés d'un bloc d'instruments numériques de 10,25 pouces, soutenu par des équipements de sécurité de série comme le freinage d'urgence automatique et l'assistance à la conduite de niveau 2. | Photo : Fiat | Photo : Fiat





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