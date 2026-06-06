Family questions rescue efforts for Sherpa guide found alive on Everest

A man who survived a week on Mount Everest's slopes is recovering in a Nepal hospital.
A man who survived a week on Mount Everest's slopes is recovering in a Nepal hospital. Medics take Dawa Sherpa, a mountain guide who had been missing for several days in the Everest region, for treatment after he arrived at HAMS Hospital in Kathmandu, Nepal, Thursday, June 4, 2026.was recovering at a hospital in Nepal’s capital on Friday, while his family, angered by a delay in rescue efforts, sought legal action against those responsible.
, just above Everest base camp, a week after he went missing. The 57-year-old was flown to a Kathmandu hospital and reunited with his family. He was being treated for frostbite, dehydration, and problems in his thighs but was stable and recovering, HAMS Hospital said in a statement.
His family said they were upset that the search had not begun earlier and filed a police case against Dawa’s employer, the Kathmandu-based Himalayan Traverse company, and a complaint at the Department of Tourism, which handles mountaineering in Nepal.
“Action needs to be taken by the mountaineering department. It was negligence of the company that resulted in so much delay in starting rescue,” Dawa’s nephew, Karma Gelje Sherpa, said.
“If he had been a foreign climber, rescue would definitely have been organized much faster and prompt, but he happened to be an old Nepali. ”Dawa was last seen around May 29 descending the mountain, but he did not reach base camp even though two other foreign climbers who were with him did. They were among the last climbers on the mountain asDawa’s last location was a spot called Yellow Band above Camp 3, which is located at 23,622 feet.
The base camp is at 17,388 feet. Dawa was last seen with British climber Chris Thrall and a Polish climber identified by local media as Mariusz Chmielewski. Thrall said in his Instagram post that he had to help the Polish climber down the mountain because he was in bad shape and had frostbite.
“He had been in death zone for 19 hours and at that point, a decision was made that we needed to descent through the Icefall,” Thrall said earlier this week, explaining why he did not go up the mountain to look for Dawa. It was not clear why the men were on the mountain when authorities had removed the ladders on the path on May 29.
Dawa’s family had already given up hope and they were on the second day of a funeral ritual, which lasts for several days. The team that spotted him was part of the Sagarmatha Pollution Control Committee, which lays the ladders and ropes on the route at the start of each climbing season and then removes the equipment and cleans up the site after climbers have left. {"ENV":"UGN3R1gxDAZ/BGNBdDJaQmtjZAd0MXBNfGYMCg==","CONTENT_BASE_PROD":"a2N7R1sMd1x/BQRNdiJSA3xweAZ3HHdcf3NwQHcid19/c3hPYzJ3XH9jfAd0MnAGfGB/W2Mic15oXXhPdCJ0TXxjdEB2InRPfHNrW3Qhf118Y3wGdBxWB3xNVgR3VG9da2N/X2BUfE8=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"UF1nBXcIb01Sf3tFYzJaTWhNZ110InAFfF1STnchZE9+Y3ACdCJgQn5zdAd3IlYEfHNwAnQiVkx/XXwHdAxkQn8FaAR0DF4Ha3N3XncibE1oTX9cYwxeT39NeE50HGBCfwV4AnQycAR/WmQGdCJwT2haaAd0MndZf2NwBHcieE1/BXgEdBxsTXxaaAZ0ImNZa3NzXXQybAR8Y39ddyF8QmtzdAJjC2NZf1pnWmMyWVh/WnQEYzJjXGhjcEB0IXNYaAVoT3QccE1rcGQHYDJgCA==","GRAPHQL_KEY":"aFlVTnchUUxrb11ZWiJaTHxzc1t0HGQHaF1SQGMMbE9rc3NadAxeT35jZAJ0C3AEfAV4BnRUb1h8XX9bdCJ3WXxNcEB0C3hNaE10A3cxe1l/Y3RPYwxkQn5jZE9jDHBCfmN3Xg==","GATEWAY_URL":"UnNVXmAxWgZrWX9adzJaBGhNZEB0IXhCfnN0BHchZEJrXXACdDJnXHxdc113InBMfnNkBHQyYAV8XXddYwtsTXxdcANjC3gHf2BkAmMyWVl/YHdaYzJ4CA==","GATEWAY_SLS_URL":"a29ZQVocWURSXV1dXSFsA39zWk9jDHRNfGB0B3cicEJ8YHgHdBxwTWtdfE9gMnBPfE14BnYyd19/cHxPdCFvWX9wYAZjMWwBfE1jW2MxbEJrY3NbYAt/Xw==","FEEDS_URL":"fn9nW1tUY0B/WUFcYDEBA3xjY1p3MndefHN0T3YicAd/Y1ZAYwxzXnxjUk9jDGRPfE10T2Mic19/YHhPYzF8AGtaa1t0DHhNfAVgB3dUbAB8Y1ZNYDFgTWtgaAR2MntYfF18TWALb1loY2NbYFRsTXxwfAo=","RESIZER_KEY":"VW9jBGMxXVtrb39PYyFSA39zdE1jDHdYfHNSBXQiY158BWROdBx7WXxzeEB0HH9efHNkTncyY11rY1pAYFRgAXwFeEB0HFFYa2BoTWMMdAdrWmRNd1RsAWtdZE52MW9da11WQHQBCAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"fwVdW1w+YARoTVVDdzJgA3xzeAdjMmNefE1aT2MydEx/YGhAdjJgBnxgdAR2Mm9f","TWITTER_API_TOKEN":"UAV7BlhUAAZrWgkCWCJaT3xjeE90DFJPfE1wBmMMZEJ8TXAFdxx0Qmtjf15jMnxPf2N7XnQcc1h/TXdadBxzXGhjdAV0DGBMf3BoAmMyZEJoTXACdAxdWGtddAN0IX9ZfE1wA2MMd1l/c3wFYwx3WWtaaAVgDGRCfAVnX2Ace1lrY3xAdCJsQmtaZARjDGNcfnBkBnQyfEJoWmBNYwx/X2gFYE50MmNea3B4BGMyYE18YGdeYyJZWHwFY1pjInNYa3B/WnYyc1l8WmtbYwxsQmgFaE9jDHBCfmN3WmMifABrcGhOYwxZWH5gZE9jC3hCf3BkQGMic1h8WmtbYwxRX35wa1x0IlFffnB/XmMyXV9/cHwHdjFnX2tddE9gHFlefnB/XWAcZ19/cH9fYBx3XGhaY15jIWNfa3YMCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"VG9oB3QhXQd/cEZOWCJaTX9NdE13MmxNa2NjWnQyUgVrc3QCdzFwTX5jdAZ0MWQGf3NjXnQyb1h/c2BOYzJgBX9zZAV0HFZCa3B4T3ccbEx8Y3gHd1RgTH8FeAJ0VHxPfHBrXGAMXVx/YGteYzFsBnxwZ15gC3hCfHBoBGMyUV18cHdbdBxZWH5jWgR0HFFdfnB8B2MxZExrc2tddjJ3X3xADAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"aF1/W1sLAEBVc2taWFQBA39aeE93ImAEf3NkT3QiZE18Y3QEYyJ4B39gaE1jMntZfGN0TWAMeE98cHxAYyJkAX9aaE12Imdef2N0TnQcVkJ8XXwGdDJnXnwFY1p0DGAEfGNdW2BUY118c1lfYAxzX39jeE13MnhPa2BkBmMMdExrYHtddwxjX39jVVpgC29YfGNkT3QydAB/cHhNdzFsQnxNdE50ImNeaE1kQHcxYEx8YHxAdjF/WGtzZ1xjIWQFa3NkAnYieAVrY3dfYAtnXmhNc150IWdfa1p8TnQxcE1/c2NcdiF7X2tdXVt0C2Ndf2N3XHRUZ15rYHtadiJSBGgFf11gVGRMa1prX3Qxb1hoY2tfdFRzX2tgaAZ3C3gBa3NdXnYxeAVrc3QDdiF7WWtdWV13MX9ea3N7XHcxb1x+cGdeYyFwQmtwf1xjIlIHa2BoAnccXgR+c11edAtkT35wfAN0ImxNfE1kBmMyf1x/Y3wHdiJ4BXxzeEB0IWNda11gB2Ayf1h8XXAGdjJ8B2hdUk10HHNfa2BoBncMdAZoXXRAdyFjXnxNfE9jIXNcfF1aT3QycE9rYGBAdwt8BGtgeEBjImAGa11/XmAycAB8TXtdYwxzX2tjaARgHHtYa2NkT2ALeAB/XXhPdAtvWWtad1p3VGRCaGB3WncyYE18Y2dadCJSBmtjY1t0C2dca3NSQGMiUkJ8Y3NdYwtgQmhNWV90MWQEaE17WmALb1h8XWgCYAtsBWtde11gVHBCfmNZX2MMd1xrcHtfdAt8TWtdc1xgVGQFa3BrX3QLb1loTWNaYwtvX2twf193DFJNa11nXGBUfABrWmtbdwxSB2gFe15jDHBNaF1oA3Qxf1l+cGADd1RkAX5zaAN3VGQHfmB7XXciXkxrYGNbdzFkT2tjf1xjC2AAfnBgTWAcYAV8YHhOdzJ0BnxjeE90DGNcf2BkBnQicAd8BWgFdAxzXnxNVgd3InAHfGB0T3QceE1/c2hPdxxwT3xNeE50VGxPf3N8TnYif118YGBPYzJsQnxjcE1jInRMfE1oB3cyYExrY11adDJ4QmtgZAd3HHNZfE1wQHcyeAB8XV1fdxxzWGtaY110MWwAaFp0T3YheAFrY3ddYzJ3XH8Ff113VHhCaE1ZWncyUkxrc3dcYwt7XHxzY1t3C3AFa2N0T3RUYAdoTXtadjJ4AGhNe1tgVGBNa2NoA3QLeAZ8Y2tcdzF4AH5wd1xgC3gAa11zWnQxb1xoYH9bdFRzWWhNY1p3MWxCa1pgA2Myc1hrWmtfYwtwAWhaZ110VHhCaFp0AnQLc1xrc3tadxxdXGhaZ1p0MXgAa2NjXnciXVl+Y3tddiFzX2hNZ1x0MXNea11jX3cLcAV8cHROdiJWAHxNeAVgDHNZfAV4TWMyUVx8XVJAdiJ4BH9NWgd3DHxNfFpoQHcifE18XX9eYBxkTHxjYE13InRPf2N8T3Qxb118YGgGYDJ/WGhaYE1jMnNea1pgQGMybAR8WmhPdxx4B3xgd1t0MX9ea2NrXXQcd19oTWtfdDJ4AXxzY1p3C29da3N/X3QLbABrYHtcYFRgAH9zZE92MWwAfGNoTnchbAdoWmBPdAtjX2tdWVp3C3xNaE17X2ALYEJrcGNadjJZXnxgaE93VGNefGBjX2MLYE9rY1VadCFvWWtdXVpjIW9fa1p7X3Yhe1loY11ddBx0TWtzY113C2BNa2BrW3dUeE9rXVoDdAtsB2gFd193VHhMa3N4AnQxc11rYGNfdwt/XmtwY1x0MXNffnNZXmALbAR+Y3QCYyFkAWtzVV9gVHhCfmB/XWAyUgZrY2NedjJkT39jYAZ0HHRNf014T3YiZE18TVlbYyJgTHxNXVp3DHQHfFp0QHQyc1x8TWAFYzFgAWtgZE50C2NYa11SBnYieAFrYHtbYBx3WH9adE93InQAa2BrWmMic1h/c3xPdDJnWWtgd113HGdcfGB/WmMxYEx8c3RPdFRzXGtaY1p2InNZa2NdX3cyc1h8BWdbdzF7XWtgZ152IWNfaE1rW3cyfEx/YH9bdiJ8BWtaa112IXgEaF10TnRUeABoTX9aYyFzXGhNXVx0IWRMfF13XnYiUgFrY39bYAxzXGtdY1p3VGRCaAV7W3YxeE1oXWdfYFRkT2tje1t0IXBPfmN3XHcLfARrXXdcYDF4T2taZAN3IXtfa1prXGAxZAVoY3NcdiFgBWhdWVxgMWRNaE1VXnQheABoTXwHdjFwT2hae1x2Ml1caGBnXHchfE1rXXdfdDFkTGtaYAVgHHAGfGN4QHYyUVh/TXhNdwx8TXxwfE92ImBCfAVoBnQMeAZ8cGBPYAxvXXxjYEB0In9YfFpkBGMMdAV8c2NbdjJwBHxzcAR2IntZfHN8T2ALbARoXX9bYDFsBHxNa1pjIWNef11kT3QLbAVrY2dadjJjX3xwf1t3MWBPa11VW2MMZE18Y2BPdiFsB2tdVgJ3C2AAa2NaT3QLeAdrc3AHdFRjWWtdVV13MndZf013WnQhb1x8TVlcdiFvX35zXV13IXtea11rXHYxfE9rYHdadFRjXWtzY113IXNca3NaQGMhZAVrYHdfdiF4Bmhda19jIWRPa11kA2ALcAdrY2NadjFwB35zc110MnQFaGB7XXcheARrYHdcdFR/WWhaa19jMWNca3B7X2ALeARrc3NfYAtsAGhNYAN0MWQHfnBjXHciXVloY3gDYFRsTWtwd1xgC3tYfHB4TXQybAB/YHwEYBxwAXxgeE10HHAHf2N0QHcMYAR/TVJOYwxnX3xaYE90HHwGfF1WTWMyUV1/YHhNdBxwTWtdcAdjInQAa1p8TXcxYEJrXXwEYwtgAXxwfE9jIntefGB7XXQxbExrXV1aYwtgBWhja1t2MWwAa11VWmMyZEx8YGRPdFRsAGtadE90DGdfaAV3W2ALeE9rXWgHYwxzWXxga1pjMWAGa2NwA3chZ19oTXRNYBx7X35jXVt0VG9da1p0T3cxeEJ/cGhPYAtkAWhgZ11jIl1da2BnX2Axb11rYGtedBxdWGhgd1tgC3gFa11/WmBUc1loXWdddAtwQmtwZ192MXgEaAVrXWMhZ1xrc3dddjJdXmgFa110C3hNaF1dXWAxZAZrc11fdCJeBmhjVgN3C2AFaGB3XnQLZ19+c3dcYwtkQmhjXV52Il5Na3NzX3cyZEx8TXQEdAxgQnxwdAZ3InwEf2B8T3YiZAZ8XWAGdxxvWX9zcEBgMnQFfFpoTmMMb198BWgGYwxzXnxNaE90HGddfHNgQHYydE18XXgHdAtjX2tjd1t2IWwEfHNaBXYxY1l8BWRAdCFgQn9aY1tjMXtYa2B8QHcLZAZ/Y3xAdBx4T2hNUkB0MXBNfF1VXXQMcAVrcGdcYwxnWWhNd11gHHRMa3N3XnYyd198YGNadAtvWWtdYAZ0IngFa3NrXHchZ11+YGBPYDFnWHxde1xgDHddf3BrW3cLZExrc2NddBxSB2tdf1p3VGNca117X3dUYAZoYHRNdyFnWGhga1pgVHteaAV7X3Qxb15oY1YCYwtvXWhNe1x3C3wAaGNWA2MLbE9rXXADYyF4T2tze1xjC3Nfa3NwT3YhYAZoBWADdwxSBGtzf1x0C2AHa3NrXGMLcAZ+Y3QGYAx0T3xzfE5jMlZPfHNwTncicEx8BXhPdAx7XX9zd1tjIn9efGN4T2MiZ19/Y2tbdzJ/XX9NaE12MXwEfGN4TXQMcABrWmdbdzJsT3xzcEB0DHdYfHBoBWMxbAR8Y2gHYDFsBGtjZAdjMnAHa2BjWmALY11/TWRNdCJ4TWtdWVtjMWBCaF1VW3ccY15rXWNadzJZXGtza1p3MnQBa1prW3YyWVx8Y2dbdyFgAWtjZAZjIXtZaE1ZXGALe118XWgDYwtgTGtjd1tgVGQBaF1zXWMLe11rYHtaYwtjXH5wfE93C3BCaGBjWnQMXV1oTWNfYzF/WXxNd1pjIWAEa3NzWmAxZE1oYHtadjFgT2had15jC2wEa3BnXHQxcAZrc3dbdCFnXn5wd1x0MlIGaGB/X2MheAZ+YHdcdzJSTGhNVV5jIWxMfnNrXnQhY19oWmtfdyFjX3xzaE5jMn9efF1kQHcic1h8TVJPdyJRWHxNcAd3HHdcf3BkQGAceEJ/c1JNdxxwBWtgeE90ImBPf3N3WnQMeAdrY1JAdiJgBXxjYE13VGwEfGBoT2AcbE98Y3tadiJ3XHwFa19jC2xCa2BkT3cMeARrWmdedDJ0TXxjUk90IWAFf2N8T2AcdEx8cHRAdAtkAX9weEB0VGNcaAVnW2AcZAV8TWNddFRgBGhNd110IXAHfGN3XGAcc19rc3NfdAtsQmtdYE53IWdfa3NnXnRUcAVrY2tfYFRwAWhgd1p0MWQAfGNdX3chY1loYHdaYzFkTWhgZ113VHABaE1jWmALc1xoTVVfdyJdXGhdUk93VHBPa1pnXHRUb1hoTV1edwtwB2tde1tgVHNda3NZXHRUeE1rY1lediJwAGtzXVx0VHtYa2B0A3RUZE1rc2dadCFsQmhjVV93MnddfF1kTXYyZE9/WnxNYzJ8TXxaZEB2InBCfwVgBnccZAd8c39eYDJ4T3xgdEBgMWAGf2NkTnQLYAZ8c3tbdCFsAX9adE90DHQEa2NgQHRUfAFrXVJAYDFsTGtdWVp2InBMfHB/W3cMdAR8Y3wCdDFsBnxzWgZ3HHBPa2NdXncicE18Y3tbdwxzWWhge1p0VHtfa117XWMhbE1+YGtddzFnWHxga11jDGRNa2BkT3RUbARoTXRAYBxdWGhNe1p0VGBMa3NZX3Qye1hrcGdbYDFkBWhNXVpgVHgFa117XGMidARoXXtcdAtgBmtja1pgVHAGa2NrWnQhcAVrcGdfYzJeTWgFY152MXBMaAVrW3cxYE9rXVoDdjJdXn5zaANjC2NcaGNzXndUeAB+Y2dcdyFzXWhjY1t2IlIAfnBkA2ALcAV+c2gDdAtzWWtjWV93MXwGfmB0T3QiVgB8WmROYAx0AXxNVk5jMmwAfE1wQHQMe158YHQGYDJ8AXxaYE5jDHNZfHN0BXQLY1l8WmBAdyJ0TX9adEBgHHQAa2N/W3cifEx/WnhNdjFgB3xgd1p0MmBCfHB4BncidABrXWhOYwtzX2tdVVp0MXgHa117X3cLYAZ8cGhPdiJ3XXxjcAZjMXgEa113XGALYARoY3tbYzFgQmtdYE5jDHdYaGNnW2MLbAF8Y39adjJeTXxNfE93IXgEa1p7XncyWVxoTVVddDF4THxNVgNjIXAGa1p3WnchbAdrYHQDdDFzWWtdc1x0IXBCa113XXchYAZ8YGdddDF/WGhje11gVH9YaGNjXnchZE9+c2tfdyF4TWhdc110C2xPaFpjW3dUZE1rcGADYDJST35zc1x2IXxCfHN/XGAxc15+Y11cYyF/WGtzeAN2MWQHaF1zXnchcEJ/TVJPdiJ8BX9gYARgMmQHfHB8TWAyeAd8BWAHdjJ3XXxdeE5jDFYFfHN4B3Yid118XXhNdDJnWHxzc15gMnNYfE1nW3QMeExoXVIGdjJzX2taf1pgVGxNaF1wQGMidE1oBWRAdjJjXHxNeE9gHHdYfE1jW2AMVk9rWnxPdyFsAGtjeAJjMnNZa2NWTXchbAVrXXdfYAtgQmtadEB3InNffHBgT2ALbExrXV1bYFR8BX5zc11gDHAHfGNgT3YyXV1rcHtddwtkBWhNe1p0HFlfa3NkTXQxbAdoY3dfYDF7Xnxzf113IXgHa3N4AndUe19rY11bdzJzWX5je1x0IWxNaAVrXWMhf11+Y3RPYFR7X2hjXV13MWAFaGNjX3QhcE9rY3tfYyJdXmtzY1xgC3AGa3NoA3chYEJrc11fdFRkAGgFYAN0DFIBa3B/W3QMUgBrc1YDYyJzX3xwaEB2IntZfFp4TmMifE98XVpOYAxWAXxgeE90IlZCfE1kTnYyb15/BWgGYBx/WX9jXV5jImNdfGB4TXcyd1l8TXAGdwx3XX9jWkB0IndYf3N0T3cMfEx8c3RAdDJkQn9jdEBgHHgBfE1WTmMib1x8TWgK","BLUECONIC_ENDPOINT":"fn93X1s+dwF8Y2hOWy54A39waE9jMndZf3N8B3Yid1x/YGgHdBxjXXxge1p0HGdffE1wBndUY1h8c39adjJkTGhaZ153MnxNa11wQHcceAV8TXNaYFRvXmtdYEBjMX9d","BLUECONIC_STORE_ID":"VXBJR1gyUQdUWWtBWzJaTX9jcE10IXAEaE1kTnQcYAVoTXQDdzJgTWhdYAJ0IntZa114A3ccYE9/Y3NedyJwTWtzd1t0InxMf3N4A3QMZAZ+c3gEdAtsT39jdE90HHBPaF1/W3QcWVl/WntadAx4CA==","BLUECONIC_KEY":"UARBWlghfwVQYFYHXSJaTWhjdAZ0MmBCf01gB3QhbEJ/TXAE","BLUECONIC_SECRET":"UgV7QF1Uf0RoTXdDXTFsA3xdUk10DHhMfHNwQHccc1l8Y2hAYDJ7XHxwaE5gMWxMf3BkTncMfAZ8c2hPdDFjXX9NUk9jDHdea2BjW3QxY1h8WnxOdwtgB3xdUgd0MmBMa2NoT3QBCAg=","AMP_AUTH_BASE_URL":"fnBBQFoiY11rXWtfYwt4A39jf1tgMnQBfGNSB2AMc158Y1IGdDJgBHxwd1t0DGRPfF1WB3dUbAV/cGRPdBxgT2hdaE9gHH9Zf2BjXnQMcE1rXVpAYAtwBGtgZE10VH9efF1VWnRUYAZoWntaYwtsBmtgfAR2InRPa1prX2MheABoTVVaYAEICA==","AUTH0_DOMAIN":"aE1/B1wxYAB+YFlNWzFaA3xwYAZ3DHAHf2NSB2AcY1l/c3xAdxx3XmtgZE9jInAFaF1oQHQMdAV8Y3AHdzJkTQ==","AUTH0_CLIENTID":"VWBjBVsie11oBQRNWwhwA3xgYE9jMmRPfE1WBncieAZ8cGAGdDFsQnwFaE90InAEf3N8B3YyYE9/XV1bdiJ0T3xzWk5gHGAGfGN8TXQLYE9rXWBPYAxsT2tjaAZjInNYfGNkT2ABCAg=","PIANO_ID":"fn9WQHYuf1p+Y39PWAhkA38FdE9jDFZPf2NWTXQMdAd/YHwGdDJ3WXxdaAo=","MIXED_CONTENT":"VH9VQ1syXU9VWV0CYAh0A3xjaE90DHdYf3N8QGAcc158c3xAdjJ0TXxzWkB2Mnddf2NdW3Yyc1loWnRAdDJkQnxzaEB0DGAAf3BnWmMhb1h8Y1IGdCJRWXxdWk13C2Nea2NdWncLb1w=","VIAFOURA_SITE_UUID":"VXBaA1siZ0B/c3dEXDFgA3xjeAZjIndZf2NkBnQydAR8c1ZAdiJ0TXxNdAZgDHgFa2BoBGAcfAF/TWBOdzJ0T39NYE53InRMfFpgTXcyfE1/TXxNdiJWAHxaY153HGwEfE1WTnYyeAd8XVZNYBxsQg==","GOOGLE_CLIENT_ID":"f1lSQFpVWV9oWkYDdyJsA39jVk90DGBMf2BgBmMyd158cHhPdCJnXn9jWgZgVHwFf3NdXnQxbEx8cHRPYBxzWHxjeAd3MlZCfHNZXmMhb1hoWntadCJ7WWtjZE5jC2AHf11dXmMibAV/WnxOdAtwAXxjd1pgVGABa2B/W3ciY15oYGNfdCJgTGtzf15jC2RMa2NrXWAcdARoBWAFYzJjXn5jYAJ3DHNcf3N/XXQcc11oTVZPYzJwAX9zcAd0HGQEf3N0QHYiXgZ8c2BAdyJzWQ==","AUTH0_BASE_URL":"U29jAV0yb01/WgBYXTENA39zdE90HHAFfGB8B2AMZ15/c3hPdDJwB3xzaAZ2InRNfE1zWnYhbE18cGNaYAxnWWtgfE93HHwHa2N8TmAce1l8c2hAYDJWQnxNY15jC29fa1p/W3QxbAFrY1oK","CHARTBEAT_DOMAIN":"VX9rW1ohTQNrWXdfdxxaTWhjdE10IlYEa2NgBnQxZE1oTXdbdDFvXH9zcE10InAI","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"f01wBHRUXQNVb3wHWi5WA39deARjMnddfHNaBXQMfAF8XWAHdCJsTHxjVk12NwgI","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"UmN3QV0xWU1VcAUFWjEFA3xdZAR2MntZfF18BHccf15/c2RNYyJsAHxdYAo=","SF_CLIENT_SECRET":"U2BJBGMyZ01VYF1dXDJaTGtdZAN0HGQEa11kTnchfAVoTWQGdAtkT2hdeAN3MnxNfmNnXncMbE98Y3gGdBxsTHxjf193ImBPaGN/XXQLeAZ+c3RAdDJgT2tjY110C3BPa3N/WnQydE9oXWdcdAxgBXxzcEB0IlZMfE18QHQcdE1rc3NeYAxeQnxddAZ0IWRCf110BnQidE1oYGdadDJsBGtjcAN0IXBNa2N0AnQiXV9/XXBPYwx8TWhmDAo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"UG9VBWMhZ1toTVVNdiF8A3xNWk1jIndYfHNoBXQMdEJ8TVoFdzJwTX9NWkB3HHgFf2BoTWAMeAF8TXxAdAx/XX9jUk90MmRNfFp7W2Mxb15rWmRPYBx0BHxNVgZ0MmAFfGNoBXcccAV8Y2hOdzFkBX9zd1t0HHAGfAVgCg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"fGBFXXdVRUZoWgBFWzEFA3xzeE93MnwBfHNgT3QccAVrY3BPdAtjXXxwfE9jMmdff01wQHQhfAd8YGhAdwx7WGtgZEBjInAGfE1gBXYyfAd8BWNfdBxzXHxNfAZ0IndZfHBkTXQLb15/WmBNdAxwTHxzWVpgHHNffAV8Cg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"UH9WBFsIUQB/c1oDXD5gA39jeEB3IlFcfHB4B3QidAB/BXwHdDJsAXxwaAd2InBCf2NkBHQcYAZ8cGRAYzF/Xg==","SOPHI_HOSTNAME":"aE1rTmAIfwd8f3NAdFQFA3xwYAZ0HHBCf3B8BmAMcE1/cHRPYwx3WWhdcE9gMnAFaF18QGMMc15rXVIK","HTL_SCRIPT":"a01gAnRUbwB+f1VNWiJaTX9NZAV0MmwEf014B3QyeAV+c3NedCJ0BGtzd1p3InAGfmNwBnQyZEJoYHtddyJ3WHxzcE13MWNcfwV4QGAMZ1l8TXBOd1RgTH9dY1t0HGNZa2B4AmAMXgZ/YGdaYwxsB3xgZARjMX9ZfHN8TXccXgRoY1pOdBxjXn5jWgNjMWwI","LIVEBLOG_WS_SERVER":"a1pWB1giUkJrb14DXT5WA3xzVkBjImAHf3NoT3QyYAZ8YGhPdzJkB2tdaEB0InBNa2BgBnYyc1h/c2AHdDJzXWtaYAd3HHtdf3B0BnYye11oWn9adjF8Bw==","SOPHI_SCRIPT":"f1paQGBUXQFQBQReXSJaBX9dc150MWwEaGNzXXRUeAR/TWRNdzFgT3xjc110C3wEa11kBXQyXkJ/c3dfdDJjWWhaa1xgC3BMfF1zWmMyXk1/WmRAYzF/WWtze11jDGQGfGBoA2AyUVloBWtfYzJwT3xjeE1jMWdYaF1oTWMyf11/YHxNdCF7Xn5jf1xjDHdYf2BnXHcMUk9/c1pPYFRzX39wYAdgHGdYfFAMCg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"fH9wBVtUUQRSXVoDdDF/R35dYE90MWwFf2NwQHcicEJrY3dddzJsBGhNYE50MmxNfE1wTXQiUgV/TXdedDJgQmtzc1tgDF5CfEAMCg==","_id":"80b0e9dc2ffb86a0836be73a6171574f5e2eb3c649ef4112a9cc4635c48d1658"}
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sherpa guide missing for a week on Mount Everest rescued while crawling to base campA Sherpa guide who had been missing for a week on Mount Everest has been rescued while crawling to base camp. The rescue effort was led by the Nepal Mountaineering Association. The guide was found in a weak condition and was airlifted to a hospital in Kathmandu. The incident highlights the risks faced by climbers and guides on the mountain.
Read more »
Sherpa guide missing for a week on Mount Everest rescued while crawling to base campA Sherpa guide was found crawling to base camp on Mount Everest a week after he went missing
Read more »
Sherpa Guide Reunited with Family After Being Found on Mount EverestA Sherpa guide was found crawling to base camp on Mount Everest a week after he went missing and was reunited with his family who had given up hope he would return.
Read more »
Missing Everest Sherpa Dawa Sherpa Rescued After Week-Long OrdealVeteran Sherpa guide Dawa Sherpa, missing since May 29 on Mount Everest, was found crawling to base camp and airlifted to Kathmandu for treatment, prompting calls for improved safety protocols for high‑altitude guides.
Read more »