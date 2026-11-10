Familia en luto tras la muerte de madre y padre en choque en Fountain Valley

Una familia de Huntington Beach busca ayuda para cubrir los gastos funerarios tras perder a sus dos padres en un choque accidental en Fountain Valley.

A Huntington Beach family is seeking help with funeral expenses after losing both parents in a car crash in Fountain Valley. Una familia de Huntington Beach busca ayuda para cubrir los gastos funerarios tras perder a sus dos padres en un choque accidental en Fountain Valley.

Sara Crisanto y Manuel García nunca llegaron a casa la mañana del día de las elecciones de la semana pasada. Familiares y amigos se reunieron el domingo en Huntington Beach para celebrar un acto en honor a la pareja y apoyar a sus seres queridos con comida.

Also read Knightfall Part 2: Jean-Paul Valley Takes Over as Batman

"Sé que mis padres eran personas realmente buenas. No me sorprende mucho que haya tanta gente aquí hoy, porque todos los que están aquí conocían a mis padres", dijo su hija, Marlena García.

"Siempre ayudaban cuando podían". La policía de Fountain Valley informó de que los oficiales respondieron poco después de las 4:30 a.m. a un accidente en la intersección de Bushard Street y Slater Avenue. El conductor de un Ford Flex fue trasladado a un hospital con lesiones sin riesgo de vida. Mientras tanto, Sara y Manuel murieron en el lugar del accidente.

Advertisement

La causa del accidente sigue siendo investigada. La policía dijo que los investigadores aún no habían determinado si alguno de los conductores conducía bajo los efectos del alcohol o las drogas.

"Si no fue culpa suya, queremos justicia para ellos, porque eran personas maravillosas. Mi hermano y yo nos hemos quedado sin nuestros padres, y nuestros bebés se han quedado sin sus abuelos", dijo Marlena. Sara Crisanto and Manuel Garcia death: Family grieves mother and father killed in Fountain Valley car crash"La gente está ayudando. Están ayudando mucho.

Todo esto se utilizará para cubrir los gastos del funeral", dijo su hijo, José García.

"Estamos muy agradecidos, porque nos hace sentir que no estamos solos. En estos momentos tan difíciles", dijo Marlena. La policía está buscando a cualquier persona que haya sido testigo del accidente o que tenga información. Pueden ponerse en contacto con los investigadores. OC DA discusses crackdown on parents in e-bike crashes involving kids