Un problema con el sistema de automatización de peso y balance de Delta Air Lines estaba provocando retrasos en los vuelos el domingo en su centro de operaciones en Atlanta y en todo el país.

Un problema con el sistema de automatización de peso y balance de Delta Air Lines estaba provocando retrasos en los vuelos el domingo en su centro de operaciones en Atlanta y en todo el país.

Delta señaló en un comunicado que sus equipos estaban utilizando soluciones manuales para que los vuelos pudieran despegar al tiempo que seguían trabajando para restablecer la automatización. Los retrasos se producen cuando los estadounidenses comienzan a viajar por el feriado de Acción de Gracias esta semana.

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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos indicó en X que Delta estaba trabajando para resolver los problemas y que los retrasos no estaban relacionados con ningún sistema de control de tráfico aéreo de la FAA. A principios de este mes, una falla en la red de la FAA provocó la suspensión de vuelos en todo el país más prolongada en 25 años.

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La suspensión duró más de cuatro horas, y las aerolíneas cancelaron y retrasaron grandes cantidades de vuelos cuando trabajaban para recuperarse. Apenas unos días después, United Airlines sufrió su propia interrupción del sistema, lo que la obligó a retrasar la salida de vuelos. Hasta el mediodía del domingo, el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware informó que el 48% de los vuelos de Delta estaban retrasados.

FlightAware indicó que el 38% de los vuelos que salían del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta —el centro de operaciones de Delta— estaban retrasados, y alrededor del 36% de los vuelos con destino a ese aeropuerto también registraban demoras. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.