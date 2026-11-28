Los Falcons de Atlanta dejaron en libertad al quarterback Tua Tagovailoa el sábado, quien apareció en apenas un partido esta temporada después de que su esperada competencia con Michael Penix Jr. por el puesto de titular nunca se concretó.

El quarterback de los Falcons de Atlanta, Tua Tagovailoa , lanza un pase durante un entrenamiento de fútbol americano de la NFL en Madrid, España, el viernes 6 de noviembre de 2026.

Los Falcons de Atlanta dejaron en libertad al quarterback Tua Tagovailoa el sábado, quien apareció en apenas un partido esta temporada después de que su esperada competencia con Michael Penix Jr. por el puesto de titular nunca se concretó. Con Penix todavía recuperándose de una cirugía de rodilla que puso fin a su temporada 2025, el entrenador Kevin Stefanski anunció el 9 de septiembre que Tagovailoa abriría la temporada como titular en Pittsburgh.

Advertisement

Advertisement

Un día después, Tagovailoa abandonó la práctica por una lesión en el oblicuo y Cooper Rush fue titular en los dos primeros partidos de la temporada antes de que Penix regresara para quedarse con el puesto de titular. Los Falcons dejaron en libertad a Rush el 19 de octubre cuando firmaron a Andy Dalton. La salida de Tagovailoa deja a Dalton y al novato Jack Strand como suplentes detrás de Penix para el partido del domingo en Minnesota.