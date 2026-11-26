Un dinosaurio que parece un T-Rex en miniatura es ahora uno de los fósiles más caros del mundo.

Jodi, el esqueleto montado de un Nanotyrannus, perteneciente al periodo Cretácico, hace aproximadamente 67 millones de años, y con un valor estimado en 6 a 9 millones de dólares, en exhibición en Sotheby’s, el martes 13 de octubre de 2026, en Nueva York.

El raro esqueleto de un Nanotyrannus —confirmado recientemente como un pariente lejano del Tyrannosaurus rex, y no solo como un ejemplar joven— se vendió por 47,3 millones de dólares a un comprador misterioso en una subasta realizada el martes en la ciudad de Nueva York, según Sotheby’s. La casa de subastas esperaba que alcanzara entre 6 y 9 millones de dólares.

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El precio récord de “Jodi”, como se apoda al esqueleto, lo convierte en el segundo conjunto de huesos de dinosaurio más caro jamás vendido. Este verano, un fósil de T-Rex conocido como “Gus” se vendió por un récord de 50,1 millones de dólares en Sotheby’s.