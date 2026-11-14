Escuelas en EEUU reciclan comida para reducir desperdicio y ahorrar costos

Algunas escuelas en Estados Unidos están aplicando un programa para reciclar comida, a fin de reducir el desperdicio, ahorrar costos y enseñar a los alumnos sobre la cadena alimenticia.

Un estudiante recaba comida para reciclar en la escuela Lovin Elementary en Lawrenceville, Georgia, el 20 de octubre del 2026. Algunas escuelas en Estados Unidos están aplicando un programa para reciclar comida, a fin de reducir el desperdicio, ahorrar costos y enseñar a los alumnos sobre la cadena alimenticia.

Algunas escuelas en Estados Unidos están aplicando un programa para reciclar comida, a fin de reducir el desperdicio, ahorrar costos y enseñar a los alumnos sobre la cadena alimenticia. En la escuela primaria Lovin, en Lawrenceville, Georgia, hay estudiantes que caminan por la cafetería con cubos para recoger los restos del almuerzo. Estos corazones de manzana, cáscaras de plátano y tallos de uva terminan finalmente en el contenedor de compostaje al aire libre de Lovin.

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Otros colocan leche sin abrir en un refrigerador compartido para que los estudiantes la tomen como merienda o se la lleven a casa. Los restos de ensalada que no se comen se tiran en el gallinero de la escuela.

La primaria Lovin, a 64 kilómetros al este de Atlanta, es un ejemplo de las muchas escuelas de Estados Unidos que hacen compostaje, usan mesas para compartir y adaptan las opciones de comida para reducir cuánto alimento de la cafetería termina en la basura.

“Ahora no va mucho al vertedero, y no hay restos por todas partes”, comentó la estudiante Aissatou Brown. “Y se siente como si estuviéramos salvando el planeta”. Las escuelas públicas sirven más de 30 millones de almuerzos cada día, según cifras federales. La gran mayoría proviene del Programa Nacional de Almuerzos Escolares del Departamento de Agricultura.

Pero los expertos señalan que cada año se desperdician toneladas de comida, lo que cuesta dinero a las escuelas y contribuye al metano en los vertederos. La recuperación, el reciclaje y el compostaje han reducido el desperdicio, pese a los desafíos.

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Poca justicia y reparación denuncia informe de DDHH en ChileChristian Serratos exploró sus propias raíces para convertirse en Selena A veces las soluciones son tan simples como elegir mejores nuggets de pollo, o usar bolsas de basura transparentes para hacer más visible el desperdicio, indicó Carmen Byker Shanks, directora de estrategia científica del Center for Nutrition and Health Impact.

“La razón por la que podría estar ocurriendo desperdicio de comida en una escuela puede ser distinta a la de otras escuelas”, explicó. “Cuando todos están en la mesa y los estudiantes proponen soluciones, y el personal de nutrición responde a ellas, y los maestros ayudan a facilitar las conversaciones, creo que esas intervenciones han sido bastante exitosas”, añadió. “Cuando reducimos el desperdicio ayudando a los niños a comer más de su comida, esencialmente estamos apoyando el aprendizaje”.

Lovin, que atiende a unos 900 estudiantes, realizó su primera auditoría de alimentos en 2018 después de recibir financiamiento a través del programa Food Waste Warriors del Fondo Mundial para la Naturaleza . Los estudiantes que clasificaron los desechos de la cafetería encontraron 267 kilogramos de comida descartada, incluidos 33 kilogramos de desperdicio de frutas y verduras y 54 kilogramos de artículos recuperables durante un solo periodo de almuerzo de dos horas, señaló Gerin Hennebaul, quien encabeza las iniciativas de agricultura y ciencia en Lovin.

Portero de Andorra suspendido 12 partidos por choque que causó la muerte de un jugadorBeneficiarios del Seguro Social en EEUU recibirán aumento del 3,6%: un promedio de 75 dólares al mes En respuesta, los estudiantes idearon anuncios y carteles para reducir el desperdicio. Lovin introdujo la mesa designada y el refrigerador para compartir artículos de la cafetería sin abrir. El desperdicio bajó casi un tercio en su siguiente auditoría de alimentos, realizada meses después.

Lovin recibió una subvención para compostaje en el otoño de 2021. Ahora, los estudiantes recolectan y pesan sus restos, y el jardinero los lleva al contenedor exterior. El volumen creció a medida que el compostaje se amplió a cada nivel de grado, por lo que Lovin construyó contenedores de vermicompostaje —con lombrices— y comenzó a compartir sus desechos con una organización sin fines de lucro local, Creative Enterprises, para usarlos en su jardín.

Los artículos compartidos que no se reclaman al final de la semana ahora abastecen la despensa de alimentos de Lovin para miembros de la comunidad que lo necesitan. Ahora, no es inusual que Lovin composte alrededor de 45,4 kilogramos de desperdicio de productos agrícolas en una semana, y los estudiantes a menudo reúnen alrededor de 100 artículos de la mesa para compartir en cada almuerzo.

“Nuestra cafetería realmente se ha convertido en otro salón de clases y... ellos ni siquiera se dan cuenta de que están aprendiendo, pero aprenden todos los días”, manifestó Hennebaul. “Escuchar a los niños entrar y decir: ‘ahora estamos haciendo compostaje en nuestra casa’, o ‘construimos un gallinero en casa’, o ‘oye, mi familia trajo XYZ para la despensa de alimentos hoy’... eso ha sido lo más importante, y queremos ver que esto ocurra en otras escuelas en todas partes”.

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Muchas escuelas del sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, un distrito que atiende a más de 76.000 estudiantes, tienen mesas para compartir, y algunas hacen compostaje. Su iniciativa más grande es una granja educativa de 33 acres que anima a los estudiantes a ser menos derrochadores al enseñarles qué recursos se requieren para producir alimentos.

“No es realmente justo esperar que los estudiantes sientan curiosidad o entusiasmo por las frutas y verduras en su cafetería o por las opciones saludables en la cafetería en general, si nunca han tenido una experiencia práctica para interactuar con frutas y verduras, cosecharlas, plantarlas, probarlas directamente de la tierra”, declaró Anne Rosenthal, especialista de temas alimenticios del distrito. Rosenthal señaló que muchos estudiantes están familiarizados con temas de justicia ambiental y contaminación, por lo que reducir el desperdicio les toca de cerca.

“Vemos esto como un paso realmente importante para empoderar a los estudiantes a ser parte de la solución, y hemos visto que lo adoptan muy, muy rápido en las cafeterías”, afirmó. El distrito también participa en el programa Food Waste Warriors, que es uno de los recursos independientes más grandes que ayudan a las escuelas a combatir el desperdicio de comida.

El programa del Fondo Mundial para la Naturaleza ha trabajado con más de 1.000 escuelas, y asegura que algunas han reducido el desperdicio hasta en un 70%. En 2019, WWF analizó el desperdicio de comida de 46 escuelas en ocho estados, y usó los datos para estimar que las escuelas de todo el país podrían estar desperdiciando alrededor de 530.000 toneladas de comida al año, lo que les costaría 1.700 millones de dólares, aunque reconoció que estaba extrapolando a partir de una muestra pequeña de escuelas.

El Departamento de Agricultura también ofrece recursos para que las escuelas reduzcan el desperdicio, y muchos de los enfoques se superponen con los utilizados por las escuelas en Baltimore y Lawrenceville. Su sitio web incluye guías para realizar auditorías de desperdicio de alimentos, crear mesas para compartir y dar a los estudiantes mayor capacidad de elección. Otros consejos incluyen programar el recreo antes del almuerzo y extender la hora del almuerzo.

Un portavoz del departamento indicó en un correo electrónico que también recomienda que las escuelas reevalúen cómo compran y preparan los alimentos para reducir el desperdicio. Los presupuestos escolares pueden ser un obstáculo para implementar nuevas estrategias, ya que los administradores ya enfrentan decisiones difíciles sobre salarios de maestros y materiales del aula. El compostaje, especialmente cuando es obligatorio bajo algunas leyes estatales, también podría requerir personal adicional.

Los distritos también están sujetos a requisitos federales sobre comidas equilibradas y a normas de seguridad alimentaria. Los expertos dicen que esas reglas son importantes, pero pueden reducir la flexibilidad para probar nuevos enfoques.

“Hay un montón de restricciones y un montón de razones por las que esto no recibe mucha atención”, indicó Pete Pearson, vicepresidente del Fondo Mundial para la Naturaleza. Señaló que la configuración actual de las cafeterías no siempre evita que los niños tiren comida, incluso cuando millones de niños padecen inseguridad alimentaria en todo el país. California