El último gran error de Gianluigi Donnarumma permitió el domingo a Arsenal rescatar un empate 2-2 contra Manchester City y conservar su ventaja de seis puntos en la Liga Premier.

Dominik Szoboszlai, del Liverpool, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Everton y el Liverpool en Liverpool, Inglaterra, el domingo 29 de noviembre de 2026.

El último gran error de Gianluigi Donnarumma permitió el domingo a Arsenal rescatar un empate 2-2 contra Manchester City y conservar su ventaja de seis puntos en la Liga Premier. El portero italiano falló al intentar despejar un tiro de esquina cerrado hacia adentro y no tocó el balón, que rebotó en el defensor de Arsenal Jurrien Timber y entró en la red en el minuto 83 para un gol que sobrevivió a una larga revisión del VAR por una posible falta sobre Donnarumma o un posible fuera de juego.

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En un final dramático del emocionante partido en el Emirates Stadium, City quedó aún más indignado cuando se le negó un penalti en el último minuto después de que el balón golpeó en el brazo al suplente de Arsenal Viktor Gyokeres mientras bloqueaba un cabezazo con destino de gol de Josko Gvardiol. Los brazos de Gyokeres estaban extendidos delante del cuerpo y los oficiales del partido consideraron que estaban en una posición natural.