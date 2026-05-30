EN VIVO: A días del Mundial, México se despide de su afición en Los Ángeles ante Australia en el Rose Bowl

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, México recibirá a Australia el sábado (7 p.m., TUDN/FOX Deportes) en el histórico Rose Bowl de Pasadena, en un partido amistoso que servirá como el penúltimo examen antes del inicio de uno de los veranos más importantes del fútbol mexicano.

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El técnico Javier Aguirre aún afina los detalles de su convocatoria de 26 jugadores, lista que deberá entregar el lunes, y que probablemente utilizará el juego del sábado para despejar algunas dudas. Los jugadores que militan en el extranjero ya se incorporaron al campamento tricolor de cara al debut mundialista del 11 de junio en el Estadio Ciudad de México ante Sudáfrica.

Antes de eso, México tendrá una última cita ante su afición, cuando enfrente a Serbia el 4 de junio en Toluca.

‘El Vasco’ señaló sentirse cómodo con sus opciones para encarar su tercera Copa del Mundo al frente del combinado nacional. Reconoció que algunos jugadores aún se recuperan de sus respectivas lesiones, como Luis Chávez, César Huerta y Alexis Vega. Otros necesitan tiempo para adaptarse a la altitud de la Ciudad de México. El encuentro se disputará en el escenario de la final del Mundial de 1994 y se perfila para agotar su aforo.

Los organizadores confirmaron el jueves que el estadio estará prácticamente lleno con unas 75,000 personas, obviamente, la gran mayoría aficionados mexicanos, lo que generará un ambiente adverso, pero no necesariamente malo para los Socceroos. La histórica Unión Station de Los Ángeles se convertirá en una Fan Zone oficial de la Copa del Mundo 2026 durante cuatro días, del 25 al 28 de junio, con entrada libre para todo público y una amplia programación que incluirá transmisiones en vivo de partidos del Mundial, experiencias interactivas, música, arte y gastronomía local.

El evento, que operará de 10:30 a.m. a 10:30 p.m. de jueves a sábado y hasta las 3:30 p.m. el domingo, no requiere boleto, aunque se recomienda registrarse a través de Eventbrite para acceder al recinto oficial. Los jugadores de México posan para una foto de equipo antes del partido amistoso internacional de fútbol entre México y Portugal, celebrado en Ciudad de México el sábado 28 de marzo de 2026.

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, México recibirá a Australia este sábado en el histórico Rose Bowl de Pasadena, en un partido amistoso que servirá como penúltimo examen antes del torneo. El técnico Javier Aguirre, quien debe entregar el lunes su lista definitiva de 26 jugadores, aprovechará el encuentro para despejar las últimas dudas de cara a uno de los veranos más trascendentes del fútbol mexicano.

Los jugadores que militan en el extranjero ya se sumaron al campamento tricolor con la vista puesta en el debut mundialista del 11 de junio ante Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México. Antes de ese compromiso, el Tri tendrá una última cita en casa cuando reciba a Serbia el 4 de junio en Toluca.





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