Emiratos Árabes Unidos en una guerra en la que no eligieron participar, pero fueron alcanzados

Los Emiratos Árabes Unidos están experimentando el impacto inmediatos de la guerra a pesar de no haber introducido tropas. Defensa, economía y política están en juego.

El paisaje de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 11 de marzo de 2026, con el Burj Khalifa en el centro. Durante décadas, los Emiratos Árabes Unidos se han publicitado como un refugio para los negocios internacionales en un Oriente Medio inundado de convulsiones violentas.

Ahora, esas oleadas han golpeado a la nación, poniendo a prueba su modelo económico como nunca antes. Los Emiratos Árabes Unidos, un aliado cercano de Estados Unidos e Israel, enfrentaron durante la guerra más ataques con misiles y drones por parte de Irán que cualquier otro país. Los ataques —y el control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz— han reducido a más de la mitad las exportaciones emiratíes de petróleo crudo y gas natural.

Sus sectores de turismo y conferencias también han sufrido. El país, que se encuentra justo al otro lado del golfo Pérsico frente a Irán, se ha presentado como imperturbable, incluso mientras introduce cambios significativos. Recientemente anunció planes para construir otro oleoducto con el fin de reducir su dependencia del estrecho, y se retiró del cártel petrolero de la OPEP para poder aumentar la producción de energía a más largo plazo, algo que se venía considerando desde antes de la guerra.

Aunque Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra, los Emiratos Árabes Unidos están firmemente enredados en ella. Un ataque con drones el domingo contra su central nuclear de Barakah subraya los riesgos persistentes, incluso si se mantiene el frágil alto el fuego





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