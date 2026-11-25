Recién salidos del lanzamiento de su primer álbum de canciones nuevas en nueve años, el enérgico “Carnaval de Luz”, los rockeros irlandeses U2 han anunciado una gira por Norteamérica.

ARCHIVO - Adam Clayton, de izquierda a derecha, Bono, Larry Mullen Jr. y The Edge, de la banda U2, actúan sobre el escenario en el estadio de Twickenham, en Londres, el 9 de julio de 2017.

Recién salidos del lanzamiento de su primer álbum de canciones nuevas en nueve años, el enérgico “Carnaval de Luz”, los rockeros irlandeses U2 han anunciado una gira por Norteamérica. La serie de 15 conciertos, que sigue a las fechas previamente anunciadas en América Latina, Europa y el Reino Unido, arranca en el Hard Rock Stadium de Miami el 13 de agosto del próximo año y concluye en Vancouver, en el BC Place, el 18 de octubre.

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“Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour 2027” también pasará por Atlanta; Baltimore; East Rutherford, Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York; Chicago; Toronto; Foxborough, Massachusetts, cerca de Boston; Arlington, Texas, entre Dallas y Fort Worth; Los Ángeles; Las Vegas; y Santa Clara, California, en el Área de la Bahía del estado.

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“Va a ser una gira por estadios. Y creo que cuando la gente va a un show en un estadio, quiere vivir los clásicos”, dijo el bajista Adam Clayton a The Associated Press a través de Remotely.fm desde Nueva York.

“Probablemente alineemos las canciones que definitivamente no podemos dejar de tocar e intentemos encajar muchas de las nuevas alrededor de eso”. Y, porque esto es U2, la narrativa ocupa un lugar central.

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“Tenemos un concepto general para la gira, y se inclina hacia ese aspecto de la música de U2 que tiene más que ver con la celebración”, afirmó el guitarrista The Edge, “y el intento de crear una noche especial no solo de música, sino de encuentro”. Eso se percibe en “Carnaval de Luz”, que The Edge describe como algo sobre una “alegría desafiante”, lo que considera una necesidad en un momento político particularmente polarizante.

“Y una sensación desafiante de que las cosas pueden mejorar y van a mejorar”. Una preventa para suscriptores comienza el 30 de noviembre a las 10 de la mañana, hora local, en U2.com. También habrá una preventa para titulares de tarjetas Visa el 2 de diciembre y una preventa del artista el 3 de diciembre. Las entradas restantes estarán disponibles durante una venta general el 4 de diciembre.

El 16º álbum de estudio de U2 llega tras el lanzamiento de dos EP complementarios, “Days of Ash” y “Easter Lily”, publicados a principios de este año. La experiencia de escucha está pensada para ser cíclica: empezar con el álbum, luego pasar a “Days of Ash” y “Easter Lily”, y volver a empezar —los sonidos finales del EP final son las primeras notas de “Carnaval de Luz”.

“Son 24 canciones nuevas de U2 en un periodo de 12 meses”, señala The Edge. “Así que fue un proceso muy emocionante, por fin volver a reunir a la banda y estar en el estudio y poder tocar juntos. Creo que los resultados hablan por sí solos”.

Parte de la razón por la que la banda se tomó tiempo entre lanzamientos es que el baterista Larry Mullen Jr. se sometió a una cirugía seria de cuello y a la posterior recuperación; por eso no participó en la residencia de la banda en 2023-2024 en Sphere de Las Vegas. Eso se hace evidente a lo largo de los lanzamientos y su variedad de sonido, desde el tema de apertura del álbum “Go ” hasta el himno grandilocuente “The Greatest Show on Earth”, que nació como “un poquito de atmósfera”, como lo describe The Edge, en sesiones grabadas con Brian Eno.

“No era una canción. En realidad era solo una improvisación musical muy, muy buena”. El proceso de transformarla fue largo. En un momento dado, se tituló “Cathedral”, lo que “explicaba nuestro instinto sobre lo que la música podía ser”, explica.

Hubo prueba y error y enormes ambiciones, “antes de que la canción realmente empezara a abrirse paso”.

“‘Silencio’ se armó rapidísimo”, contó. “Había un gran riff para empezar, y simplemente improvisamos durante unos días”. Y ahí estaba.

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“Carnaval de Luz” concluye con “Torn”, una canción delicada con la participación de Dolly Parton. Después de que la estrella estadounidense muriera en agosto por cáncer, “Torn” se convirtió inesperadamente en su última grabación vocal. Fue coescrita por U2, Parton y Johnny McDaid, de Snow Patrol. Los duetos con artistas de distintos géneros no son nada nuevo para U2 —basta escuchar “The Wanderer” con Johnny Cash, o “Miss Sarajevo” con Luciano Pavarotti—, pero “Torn” es algo especial.

Primero, la banda le envió a Parton algunas canciones folk irlandesas, que ella calificó como “demasiado irlandesas” para ella, recuerda The Edge. Luego ella envió “un boceto rudimentario de una canción” sobre una mujer que intenta decidirse entre dos hombres. La banda la rehízo para centrarse en una madre que describe una ruptura entre dos hijos. Parton devolvió una voz grabada y el resto es historia.

“Sabíamos en ese momento que ella estaba lidiando con algunos problemas médicos que ya habían salido en las noticias. Pero ninguno de nosotros tenía idea de que fueran potencialmente mortales”, continúa The Edge.

“Así que, literalmente, como una semana más o menos después de que finalmente entregamos el álbum, recibimos la terrible noticia de que había fallecido. Fue un shock enorme. … Es una de esas coincidencias realmente, ya sabes, cósmicas, que su última voz termine en nuestro álbum”. Hace cincuenta años, U2 se formó en la cocina de la casa de la infancia de Mullen en Dublín.

Es un hito enorme, pero no uno que estén mirando con lentes color de rosa. Si lo hicieran, probablemente no habrían publicado material inventivo equivalente a un álbum doble.

“Por lo general, no miramos demasiado hacia atrás”, manifestó The Edge. “En lugar de hacer que el 50º aniversario fuera demasiado nostálgico, quisimos contrarrestarlo con una sensación muy fuerte de mirar hacia adelante, que es donde U2 suele vivir”. “Nunca es algo sencillo, una sociedad como esta, tan profundamente involucrada; esa cooperación es algo que cambia constantemente”, explicó The Edge. “En el fondo, todos sabemos que brillamos y hacemos el trabajo más importante que podemos hacer cuando trabajamos juntos.

Así que, ya sabes, es la regla básica de la cooperación: sabes que te irá mejor como parte del colectivo que por tu cuenta”. También requiere mantener el ego a raya.

“Todos, de algún modo, subordinamos nuestros egos al ego de la banda y nos cuidamos mutuamente todo el tiempo”, continuó. “Cuidamos del colectivo todo el tiempo. Y creo que ahí es donde muchas bandas, más o menos, se desmoronan”. En cuanto al presente y al futuro, U2 está mirando hacia lo que viene, y espera que te sumes al viaje.

“Queremos que haya una cualidad unificadora en nuestra música”, dice Clayton, “y particularmente en este disco, que permita que nuestro público en todo el mundo se reúna y sienta la fuerza de la comunidad”.