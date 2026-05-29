El intento de Djokovic por su 25to Slam acaba con dura derrota en Roland Garros

La más reciente búsqueda de Novak Djokovic por un récord de 25 títulos de Grand Slam terminó a manos del adolescente brasileño Joao Fonseca tras una batalla a cinco sets el viernes en la tercera ronda de Roland Garros.

Novak Djokovic abraza a Joao Fonseca tras el partido de la tercera ronda de Roland Garros, el viernes 29 de mayo de 2026, en París.

La más reciente búsqueda de Novak Djokovic por un récord de 25 títulos de Grand Slam terminó a manos del adolescente brasileño Joao Fonseca tras una batalla a cinco sets el viernes en la tercera ronda de Roland Garros. El tricampeón en Roland Garros perdió 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 mientras las temperaturas volvieron a alcanzar los 33 grados Celsius .

Fue apenas la segunda vez que sucumbe después de ir arriba por dos sets, y la otra también ocurrió en París en 2010. Djokovic se veía exhausto en el quinto set, pero siguió luchando. Su eliminación deja el cuadro masculino aún más abierto tras la eliminación de Jannik Sinner en la segunda ronda el jueves.

“Un partido increíble del que fui parte”, señaló. “Obviamente, es duro para mí perder después de estar dos sets a cero arriba, pero muchísimo mérito para Joao, que realmente mereció ganar el partido. Apenas me sostenía sobre las piernas hacia el final del encuentro”. Al enfrentar a Fonseca por primera vez, Djokovic combinó su habitual defensa con golpes ganadores espectaculares y dejadas sutiles para llevarse los dos primeros sets.

Pero Fonseca demostró resiliencia e igualó el partido en sets. En el último juego, Djokovic tuvo un punto de quiebre para ponerse 6-6, pero el brasileño de 19 años cerró su servicio con tres aces consecutivos y se convirtió en el primer adolescente en vencer a Djokovic en un torneo de Grand Slam.

“Simplemente disfruté estar en la cancha y fue un placer. Es la primera vez que entro a la cancha contra él”, dijo Fonseca.

“Solo intentaba golpear la pelota lo más fuerte que pudiera. Djokovic no falla, todavía pensamos que tiene 20. Al final del partido creo que él estaba en mejor forma que yo, es una locura”. Sobre su ráfaga de saques directos, bromeó: “Me sentí como John Isner.

Nunca había hecho esto antes”. Luego, felicitó a su madre —que se encontraba entre el público— por su cumpleaños y agradeció a todos los brasileños presentes. Djokovic llegó a Roland Garros con dudas. Después de perder la final del Abierto de Australia ante Carlos Alcaraz, una lesión en el hombro limitó su preparación en arcilla a un solo partido competitivo.

Sufrió durante al menos tres horas en cada una de sus dos rondas previas, pero pudo pensa que sus posibilidades de sumar a sus títulos del Abierto de Francia de 2016, 2021 y 2023 mejoraban tras la eliminación de Sinner.

“Teniendo todo en cuenta y todas las circunstancias, creo que el nivel fue realmente bueno”, dijo Djokovic. “Por supuesto, ahora mismo estoy decepcionado al salir de la cancha, por perder, por estar cerca de ganar”. El calor que afectó a Sinner también alcanzó a Djokovic, quien se aplicó bolsas de hielo a ambos lados del rostro durante los cambios de lado. Aun así, parecía tener el control cuando aseguró el segundo set con una volea de derecha en la red.

Pero Fonseca, que siguió empujando a Djokovic hacia atrás con su potente derecha, logró un quiebre temprano en el tercer set y lo sostuvo. En el quinto set, Djokovic intentó desesperadamente encontrar maneras de recuperar algo de energía ante un rival 20 años menor, pero no pudo ocultar su fatiga: se encorvó sobre los paneles publicitarios, con los antebrazos colgando, se dejó caer en su silla con una toalla sobre la cabeza y se sujetó la cabeza con las manos.

“Le dije que merecía ganar y que debía estar orgulloso de sí mismo. Hoy todos vimos por qué hay tanta expectativa a su alrededor”, señaló Djokovic.

“Sin duda fue el mejor jugador en los momentos importantes. Encontró golpes increíbles”. Djokovic dijo que no estaba seguro de si disputará el Roland Garros el próximo año, aunque dijo lo mismo tras su derrota en semifinales ante Jannik Sinner el año pasado. La ucraniana Marta Kostyuk doblegó 6-4, 6-3 a Viktorija Golubic para alcanzar los octavos de final de Roland Garros por segunda vez, citándose contra la cuatro veces campeona Iga Swiatek.

Kostyuk, número 15 del ranking, prolongó a 15 partidos su racha de victorias sobre arcilla. Antes de Roland Garros, se consagró en Madrid —el título más importante de su carrera— después de conquistar otro torneo sobre tierra batida en Rouen, Francia. Kostyuk también accedió a la cuarta ronda en París en 2021, cuando perdió ante Swiatek. Ahora se avecina una revancha, después de que Swiatek derrotara a su compatriota polaca Magda Linette por 6-4, 6-4.

“Marta está teniendo una gran temporada”, dijo Swiatek, quien no ha ganado un título en arcilla desde el Ro de 2024. “Siempre tuvo un juego para rendir bien. Antes llegó a semifinales de torneos grandes. Ahora ganó Madrid.

Así que bien por ella”. Sin embargo, Swiatek ha vencido a Kostyuk en sets corridos las tres veces que se han enfrentado y cuenta con la experiencia a su favor en París, donde ostenta un registro global de 43-3 en Roland Garros.

“Sigo siendo la persona que perdió contra ella tres veces, y ella ha ganado este torneo cuatro veces”, apuntó Kostyuk. “Me encantaría ser la favorita en este partido, pero todavía no creo que sea el caso, aunque tenga esta racha tan larga”.

Sorana Cirstea, una rumana de 36 años, arrolló a la argentina Solana Sierra y se convirtió en la jugadora de mayor edad en la era abierta en lograr una victoria por 6-0, 6-0 en un torneo de Grand Slam. A continuación enfrentará a la china Wang Xiyu, que venció a la ucraniana Yuliia Starodubtseva por 6-3, 7-5. La china, procedente de la fase de clasificación, todavía no ha cedido un set en París.

Además, la rusa Mirra Andreeva avanzó con una victoria 6-4, 6-2 ante la checa Marie Bouzkova. Andreeva lidera el circuito femenino con 32 triunfos esta temporada. Se verá en octavos con la suiza Jill Teichmann, quien derrotó a la checa Karolina Muchova por 6-1, 7-5.





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