El esperado campeonato de los Knicks trae 'camaradería y locura' a la ciudad de Nueva York

En los momentos finales antes de que los Knicks pusieran fin a su sequía de 53 años sin un campeonato de la NBA, Yolanda Matos se encontró liderando a un grupo de ansiosos neoyorquinos en la acera frente a su casa en Brooklyn.

Un fanático de los Knicks de Nueva York celebra después de que su equipo venciera a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de las Finales de la NBA, el sábado 13 de junio de 2026, en San Antonio.

En los momentos finales antes de que los Knicks pusieran fin a su sequía de 53 años sin un campeonato de la NBA, Yolanda Matos se encontró liderando a un grupo de ansiosos neoyorquinos en la acera frente a su casa en Brooklyn. Cabezas inclinadas en una oración silenciosa. Cajas de pizza que pasaban de personas con camisetas a personas con traje.

Y Matos —una oficial correccional jubilada con una política estrictamente aplicada contra celebrar antes de tiempo— esperó hasta la bocina final antes de guiar a la multitud, entre gritos, llanto y golpes en el pecho, por las calles frenéticas.

“La camaradería y la locura es algo que no he visto en toda mi vida. Estos Knicks de verdad sacaron a todo el mundo a la calle”, se maravilló Matos. La victoria del equipo el sábado por la noche sobre los Spurs de San Antonio dejó momentos de caos, con decenas de arrestos y daños a la propiedad concentrados en su mayoría alrededor del Madison Square Garden.

Pero escenas como la que vivió Matos fueron mucho más comunes: vecinos y desconocidos de todas las edades y procedencias, reunidos alrededor de un televisor o un proyector mientras el estrés colectivo daba paso a un inusual momento de euforia en toda la ciudad. Fiestas de baile improvisadas se desataron hasta el amanecer —y luego continuaron el domingo, cuando neoyorquinos eufóricos acudieron en masa al desfile del Día de Puerto Rico, al que también asistieron varios jugadores de los Knicks, incluido el oriundo de Brooklyn Jose Alvarado.

El alcalde Zohran Mamdani, también aficionado de los Knicks y que ha aparecido en reuniones para ver los partidos por toda la ciudad, anunció que el equipo será homenajeado el jueves con un desfile de cinta de teletipo. Para la noche del domingo, muchos neoyorquinos tenían dificultades para encontrar una comparación histórica con lo que estaban viviendo.

“Estuve en los Super Bowls de los Giants, en la dinastía de los Yankees, en los Mets del 86, que fue realmente especial. Nada de eso se acerca siquiera a esto”, expresó Marlon Rice, un defensor comunitario de 51 años.

“Toda la ciudad está revolucionada por los Knicks. Solo espero que esto se mantenga y podamos disfrutar todo un verano con esta vibra”. Esa alegría había ido creciendo durante semanas, mientras los Knicks emprendían una histórica carrera en los playoffs marcada por una remontada impactante tras otra. Para los aficionados, acostumbrados durante mucho tiempo a desilusiones de último minuto, asimilar esta nueva realidad parecía convertirse en un esfuerzo comunitario, que exigía una nueva forma de ver los partidos.

Horas antes del salto inicial el sábado, ya había sillas plegables y sistemas de sonido instalados en una esquina frente a la fachada de un edificio donde la proyección de cada partido por parte de un restaurante cubano había atraído de manera constante a miles de personas. Para entonces, la frase “Knicks en 5” se había convertido tanto en saludo habitual como en despedida entre los neoyorquinos.

El delirio posterior ha trastocado horarios, se ha sumado a hitos y ha generado una extraña sensación de orgullo cívico. Recién nacidos en el Hospital Lenox Hill recibieron gorros bordados con los Knicks. El elenco de Hamilton terminó su función el domingo con una interpretación de “New York, New York”, de Frank Sinatra. Conductores de autobús, bomberos y trabajadores del metro son recibidos como celebridades, y a veces se apartan de sus tareas para sumarse a la celebración.

En uno de los muchos videos virales, un par de trabajadores de saneamiento permitieron que ciudadanos particulares arrojen bolsas de basura en su camión, lo que provoca vítores de los transeúntes. El rabino Yakov Bankhalter, líder de un espacio comunitario judío ortodoxo cerca del Madison Square Garden, contó que su propia reunión para ver el partido, organizada a toda prisa, terminó con aficionados de todas las religiones girando alegremente por las calles de Manhattan.

“Dondequiera que estés en Nueva York, se siente como si no hubiera nada más que los Knicks. Seguimos en la euforia. Es increíble. Sigue siendo increíble”, afirmó Bankhalter el lunes.





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