El Manchester United ha gastado bastante más de 100 millones de dólares para indemnizar a entrenadores y ejecutivos que fracasaron durante más de una década de declive en el campo de juego.

El técnico del Manchester United Michael Carrick aplauda a los hinchas tras el partido contra Aston Villa en la Liga Premier, el domingo 8 de noviembre de 2026.ha gastado bastante más de 100 millones de dólares para indemnizar a entrenadores y ejecutivos que fracasaron durante más de una Y eso fue antes de que Michael Carrick se convirtiera en el séptimo técnico despedido desde que el legendario Alex Ferguson se retiró en 2013.

El United está cerca de cerrar un acuerdo para contratar aAún no se sabe cuánta compensación le corresponderá a Carrick tras su despido, ocurrido con menos de seis meses transcurridos de un contrato de dos años. Lo que sí se sabe es que fracasar en el United puede ser un negocio muy lucrativo.

Also read Manchester United Finalizing Deal to Hire Mauricio Pochettino If Carrick Sacked

Costó 19,6 millones de libras relevar a José Mourinho y a su cuerpo técnico 11 meses después de que firmara un contrato de larga duración en 2018. Fueron 10,4 millones de libras para Erik ten Hag y su cuerpo técnico, tres meses después de que firmara una extensión de contrato. Kane amplía récord goleador con Inglaterra, España sigue perfecta e Italia vence a Francia ¿Ruben Amorim?

El United pagó 11 millones de libras para activar su salida anticipada del Sporting de Lisboa en noviembre de 2024 y 8,2 millones de libras para indemnizarlo a él y a su cuerpo técnico 14 meses después. Todo esto de un club que está ahogado en deudas y ha aplicado brutales medidas de recorte de costos para intentar frenar sus problemas financieros.

Advertisement

El año pasado, el accionista minoritario Jim Ratcliffe advirtió que el United sufre pérdidas insostenibles y, bajo su supervisión, el club ha despedido a cientos de empleados y provocó protestas de aficionados tras subir los precios de las entradas. A pesar de ello, el multimillonario británico ha supervisado una serie de costosos errores desde que compró una participación inicial del 25% del club en 2024 y asumió el control de sus operaciones futbolísticas.

Fue con Ratcliffe que a Ten Hag se le concedió un nuevo contrato y acabó despedido de inmediato. Amorim fue su primera contratación como entrenador y aquello terminó rápidamente y a un gran costo. Luego estuvo el nombramiento de Dan Ashworth como director de fútbol. Según se informó, el United pagó entre 2 y 3 millones de libras para arrebatárselo a Newcastle, su rival de la Liga Premier.

Ashworth también pasó cinco meses con “gardening leave” durante las negociaciones. Se fue seis meses después, y las cuentas de United revelaron un costo de 4,1 millones de libras por todo el episodio, incluida la compensación para contratarlo. Eso suma un total de 33,7 millones de libras solo bajo la supervisión de Ratcliffe.

Y podría haber sido peor, ya que el nombramiento de Amorim por el AC Milan este año redujo la compensación máxima que ek United debía pagar, desde una cifra potencial máxima de 16,7 millones . El United pagó 5,2 millones de libras cuando David Moyes fue despedido 11 meses después de iniciar un contrato de seis años en 2014.

Advertisement

Louis van Gaal fue despedido dos días después de ganar la Copa FA en 2016, lo que dio lugar a una compensación de 8,4 millones de libras .