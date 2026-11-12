El CMB desaira a su campeón interino Lester Martínez y pone a Diego Pacheco en la fila de Canelo

El invicto supermediano de South Central encabeza la función del sábado en Carson ante Darius Fulghum y, aunque no ha ganado, el CMB lo ve como un futuro rival de Canelo Álvarez antes que el chapín Lester Martínez

Diego Pacheco celebra tras derrotar a Jack Cullen en la pelea por el título internacional de peso supermediano del OMB, disputada el 11 de marzo de 2023 en el M&S Bank Arena de Liverpool, Inglaterra.

El invicto supermediano de South Central encabeza la función del sábado en Carson ante Darius Fulghum y, aunque no ha ganado, el CMB lo ve como un futuro rival de Canelo Álvarez antes que el chapín Lester MartínezEl mexicoamericano Diego Pacheco no es una cara conocida, y tampoco ha enfrentado a muchos rivales de calidad como para recordarlo. Sin embargo, el angelino está cada vez más cerca de pelear contra Saúl “Canelo” Álvarez, pues este miércoles el Consejo Mundial de Boxeo lo colocó como el número uno de la división supermediana en su convención anual, lo que le abre la puerta a un duelo contra el jalisciense.

Also read Eddy Reynoso, nombrado entrenador del año 2026 por el CMB

Sin embargo, el puesto no lo convierte en un retador obligatorio inmediato de Canelo, porque el guatemalteco Lester Martínez tiene el título interino. Lo contradictorio es que Martínez no fue validado por el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, a pesar de que el guatemalteco ganó convincentemente su última salida, ante Luka Plantic, y fue a Acapulco, donde se realizó la convención anual, para pedir una oportunidad ante Canelo.

“Estoy aquí para poder hacer valer el derecho que el CMB le puso al campeón interino para poder enfrentar al campeón absoluto”, dijo Canelo viene de vencer a Christian Mbilli en su último duelo disputado el 31 de octubre en Arabia Saudita. Por su parte, Pacheco para soñar con un duelo ante Canelo, primero tiene que ganar el compromiso de este sábado, 14 de noviembre, cuando enfrente a Darius Fulghum , de Houston, en el Dignity Health Sports Park de Carson.

Advertisement

La velada será televisada por TNT Sports y DAZN.

“Cuando tienes a un peleador joven, invicto, mexicoamericano, en Diego Pacheco, esa pelea será grande, en Los Ángeles, Las Vegas”, señalóSin embargo, Pacheco tampoco ha demostrado estar a la altura de Canelo, principalmente porque no ha tenido rivales de élite. Pacheco, de 25 años, tiene victorias sobre Steven Nelson, Trevor McCumby y Kevin Lele Sadjo. Sadjo llegó a derribarlo antes de perder por decisión.

Pacheco también ha dejado pasar duelos de alto riesgo, como un posible enfrentamiento contra el propio Mbilli en 2024 y 2025, así como contra Hamzah Sheeraz en 2026. Pacheco viene de noquear este verano a Immanuwel Aleem, excontendiente a un título mundial, en el undécimo asalto, en el mismo escenario de Carson este verano. Lester Martínez reacciona en el ring antes de su combate por el título interino del CMB en peso supermediano contra Christian Mbilli.

“Canelo acaba de conquistar su título; le vamos a dar la oportunidad de tomarse unos días de descanso. Que analice las opciones que tiene, que nos haga saber cuál es el siguiente plan”, añadió Sulaimán.

“Lester Martínez va a defender el título interino, no se va a lastimar a nadie, se mantiene la actividad y se procura que las peleas se hagan en el momento adecuado y con el mayor nivel”. “He hablado con él directamente; están dispuestos a enfrentar a Martínez, pero lo quieren hacer en el escenario más grande posible”, dijo Sulaimán, quien añadió que el guatemalteco debería preparar su pelea en Guatemala, tal como él mismo, Lester, dijo que le gustaría pelear en su país.

Advertisement

“¿Hay una mejor pelea que Diego Pacheco contra Jaime Munguía por el título supermediano de la AMB? ”, preguntó Hearn.

Además, aseguró que Pacheco disputará un título mundial en noviembre o en la primavera de 2027.

“Si conseguimos a Jaime Munguía, vamos a ganarle y luego enfrentaremos también a Canelo Álvarez”. Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión. LATIN GRAMMY 2026.

Daddy Yankee habla de su elección como Persona del Año, de Coachella y de su nuevo álbum