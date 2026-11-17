Estados Unidos y México perdieron su estatus de países libres de sarampión, mientras el virus se propaga a su ritmo más alto en más de 30 años.

Una triple vacuna contra sarampión, paperas y rubéola, en una clínica del Departamento de Salud de Pensilvania, en Lancaster, Pensilvania, el 20 de octubre de 2026.

Estados Unidos ha perdido su estatus de país libre de sarampión, manifestaron funcionarios internacionales de salud el martes, mientras el virus altamente contagioso —antes relegado a los libros de medicina— se ha propagado, en gran medida entre personas no vacunadas, al ritmo más alto en más de 30 años. México también perdió su estatus libre de sarampión, tras un resurgimiento del virus que incluyó un brote masivo en el estado de Chihuahua. Bolivia también perdió su estatus.

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La declaración de la Organización Panamericana de la Salud tiene pocas implicaciones prácticas y es en gran medida simbólica, pero marca un giro brusco en una enfermedad que se había controlado en gran medida gracias a décadas de avances científicos. También puede verse como el inicio de una era en la que enfermedades del pasado se convierten en problemas mortales para el mundo moderno.

"La eliminación del sarampión no es un trofeo que se gana una vez y se coloca en un estante", dijo el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, en una conferencia de prensa. "Es un logro que debe protegerse todos los días cerrando brechas de inmunidad y asegurando que lleguemos a cada comunidad".

La OPS espera que Estados Unidos, Bolivia y México presenten planes en las próximas semanas sobre cómo cada país intentará detener la transmisión durante al menos un año y recuperar el estatus de eliminación del sarampión, dijo el doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo de inmunizaciones de la organización. El subsecretario mexicano de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, Rafael Valdez Vázquez, afirmó el martes en la conferencia presidencial matutina que México acumula a la fecha 14 casos activos de sarampión, de los cuales 12 se concentra en el estado sureño de Chiapas y dos en el estado caribeño de Quintana Roo.

Valdez Vázquez dijo que las autoridades mexicanas esperan lograr el fin del brote en el país para 2027 y en 2028 "México vuelva a ser reconocido como un país libre de sarampión". El sarampión se ha propagado por el Continente Americano desde 2024. Los brotes en Norteamérica comenzaron en comunidades menonitas muy aisladas y desde entonces se han extendido a zonas con bajas tasas de vacunación.

Canadá perdió el año pasado su designación de país libre de sarampión, la primera vez desde 1998. Los funcionarios internacionales de salud consideran que el sarampión se elimina cuando el virus no se propaga localmente entre los residentes. La designación depende de si una sola cadena de transmisión de sarampión se ha extendido sin interrupción durante al menos 12 meses. Las tasas de vacunación contra varias enfermedades han estado cayendo, en Estados Unidos y a nivel mundial.

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Se preveía que el sarampión fuera una de las primeras enfermedades más conocidas por la medicina en reaparecer cuando las tasas de vacunación disminuyeron.

"Puede ser el canario en la mina de carbón para otras cosas", alertó la doctora Susan Kansagra, directora médica de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales de Estados Unidos. Las vacunas contra el sarampión frenaron la propagación del virus en Estados Unidos durante 30 años. Los expertos dicen que se necesita una tasa de vacunación comunitaria del 95% para prevenir brotes.

Pero, a medida que menos padres vacunan a sus hijos y los líderes federales siembran dudas y confusión sobre la importancia de vacunarse, el virus ha encontrado puntos de apoyo en comunidades de todo Estados Unidos. Todos los estados salvo tres han reportado un caso confirmado de sarampión este año. Los últimos dos años han sido los peores en una generación en Estados Unidos, con más de 7,000 casos y 11 muertes.

Casi todas esas personas no estaban vacunadas o no informaron si lo estaban. Más del 10% de los infectados tuvo que ser hospitalizado. La enfermedad suele comenzar con fiebre alta seguida de una erupción característica que empieza en la cara y el cuello. La mayoría de las personas se recupera, pero es una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños, según la Organización Mundial de la Salud.

Las complicaciones graves, incluida la ceguera y la inflamación del cerebro, son más comunes en niños pequeños y adultos mayores de 30 años. Este año se han reportado diez muertes asociadas al sarampión en Estados Unidos. Los funcionarios de salud no han divulgado información detallada sobre cada muerte, pero al menos cinco de los fallecidos eran niños.

El conteo de muertes por sarampión de este año es más alto que lo observado en cualquier año previo en más de tres décadas. Brotes importantes en Texas, Utah, Carolina del Sur y Pensilvania Desde que Estados Unidos eliminó el sarampión en 2000, los funcionarios de salud pública por lo general registraban menos de 200 casos al año, la mayoría vinculados a viajes internacionales. Could everything be broken?

Grounded jets, bank trouble, Microsoft outage, AI chaos make some wonderEn Texas, más de 760 personas se enfermaron y dos niños murieron. Y en Nuevo México, unas 100 personas se enfermaron y un adulto murió. En el verano de 2025, el sarampión explotó en pueblos fronterizos extremadamente rurales en Arizona y Utah.

Y un brote importante en Carolina del Sur en el invierno y la primavera enfermó a casi 1,000 personas para convertirse en el brote de sarampión de más rápido crecimiento que la nación ha visto en décadas. Este año ha sido mucho peor. Los más de 5,400 casos confirmados hasta ahora este año ya duplican el total de 2025, impulsados en gran medida por un brote en Pensilvania que ha empequeñecido a los anteriores.

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Los críticos dicen que la respuesta de EEUU se queda corta El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., fue una voz líder en el movimiento antivacunas antes de que el presidente Donald Trump lo nombrara para supervisar las agencias federales de salud. Kennedy y otros líderes federales han argumentado que las tasas de vacunación venían disminuyendo durante años antes de que Trump asumiera el cargo por segunda vez, que el sarampión no es un "fenómeno estadounidense" y que el gobierno federal está manejando el sarampión mejor que otros países.

En enero, un líder de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijo a los reporteros que la pérdida del estatus de eliminación del país sería el "costo de hacer negocios" a nivel mundial. Es cierto que otros países están luchando contra el sarampión, y algunos también han perdido su estatus. Pero algunos expertos dicen que el resultado en Estados Unidos no era inevitable.

"Esta determinación humillante es el resultado trágico pero predecible de una campaña en curso de estafadores, charlatanes y curanderos para poner su propia codicia y autoestima por encima de la salud y la seguridad de los niños", dijo el senador Ron Wyden, demócrata de Oregon. El gobierno ha tomado algunas medidas. En agosto y septiembre, los CDC otorgaron $100 millones de dólares —en dos tramos— para apoyar la respuesta al sarampión a nivel estatal y local.

Y Kennedy y la directora de los CDC, la doctora Erica Schwartz, han hecho declaraciones de que la vacunación es la mejor manera de evitar que el sarampión se propague.

"La designación de eliminación del sarampión no es lo que protege a los estadounidenses. La vacunación sí", dijo Schwartz en un comunicado el martes.

"Sabemos dónde está ocurriendo la transmisión y hemos invertido $100 millones de dólares en departamentos de salud estatales y locales para llegar a esas comunidades". "No fue mucho dinero, francamente", dijo Chrissie Juliano, directora ejecutiva de la Big Cities Health Coalition, que representa a tres docenas de los departamentos de salud de las ciudades más grandes de Estados Unidos.

Los expertos también dicen que el momento exige una voz federal más fuerte —y un mayor impulso a las vacunaciones— de lo que Kennedy y Schwartz están proporcionando. Algunos señalaron que ni Kennedy ni los CDC han programado una conferencia de prensa para esta semana para abordar cómo planean intentar recuperar el estatus de eliminación del sarampión.

"Cuando las personas al frente de la sala no hablan fuerte y con frecuencia en apoyo de la vacunación, el programa empieza a flaquear. Y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos", dijo Noel Brewer, profesor de salud pública de la Universidad de Carolina del Norte que preside un comité que presentó un análisis de los datos de sarampión de Estados Unidos a la OPS la semana pasada.

"El gobierno federal ha tenido una respuesta muy tibia", dijo. "¿Cuántos niños tienen que morir antes de que empiecen a preocuparse? Tras campañas de vacunación enormemente exitosas, el Continente Americano se convirtió en la primera región del mundo en estar libre de sarampión en 2016. Las autoridades de salud estiman que la vacuna contra el sarampión evitó 6.2 millones de muertes en la región entre 2000 y 2023.

Algunos países individuales han logrado, perdido y luego recuperado el estatus de eliminación del sarampión. Brasil es un ejemplo. Otro es el Reino Unido, aunque perdió su estatus por segunda vez —este año. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Lawsuit: Orange daycare staff gave kids melatonin without parents' permission