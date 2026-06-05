EEUU impone sanciones al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en nueva medida de presión

Estados Unidos impuso sanciones el jueves contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, su esposa, y otras tres personas, la medida más reciente de Washington para presionar al liderazgo de la isla, algo que La Habana condenó de inmediato.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel , y el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, en el centro al fondo, participan en una manifestación en apoyo al expresidente Raúl Castro frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el viernes 22 de mayo de 2026.

Estados Unidos impuso sanciones el jueves contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, su esposa, y otras tres personas, la medida más reciente de Washington paraEntre los sancionados figura Alejandro Castro Espín, el único hijo del expresidente Raúl Castro y Vilma Espín. Se desempeñó como asesor de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional de Cuba, y estuvo presente cuando Raúl Castro saludó al entonces presidente estadounidense Barack Obama en La Habana durante un histórico encuentro en marzo de 2016.

También fue incluido Raúl Alejandro Castro Calis, hijo de Castro Espín. Las nuevas sanciones se dan a conocer en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado amenazando a Cuba con emprender acciones militares desde enero —cuando derrocó al mandatario venezolano Nicolás Maduro—, y luego ordenó un bloqueo energético que sofocó los envíos de combustible a la isla. Eso ha provocado apagones graves, escasez de alimentos y un colapso económico en la isla.

Aliados y críticos temen que Trump quede acorralado ante la falta de resolución de guerra en Iránel mes pasado. Las sanciones del jueves, anunciadas después de que Trump firmó una orden ejecutiva que amplía las sanciones contra la isla, congelan las propiedades y cuentas bancarias de estos individuos en Estados Unidos.

Sin embargo, se desconoce qué tan entrelazadas están sus finanzas con el sistema financiero estadounidense. Es “bastante improbable” que el presidente de Cuba y otros tengan activos en Estados Unidos, dijo Richard Feinberg, exasesor de seguridad nacional del gobierno estadounidense para América Latina y profesor emérito de economía política internacional en la Universidad de California, campus de San Diego.

Dijo que las sanciones “podrían considerarse preliminares a una intervención o un aumento de la presión sobre el régimen para que llegue a un acuerdo”, y añadió que la retórica de Trump y del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, “podría llevarte en cualquiera de las dos direcciones”. Díaz-Canel acusó a Trump de hacer “nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba”, y dijo que estas acciones “están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”.

“Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano”, escribió en la red social X. “La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”. Al preguntársele el jueves si sus sanciones pretenden acelerar el desplome de Cuba, Trump respondió: “Sólo queremos que sea un país bien administrado”.

“El país se está muriendo de hambre y no tiene energía, no tiene petróleo, no tiene dinero, no tiene nada. Tiene una hermosa porción de tierra. Podrían tener hermosos complejos turísticos”, les dijo Trump a reporteros en un evento no relacionado en el Despacho Oval.

Al preguntársele si Cuba está cerca del colapso, señaló: “Está prácticamente colapsada”, y añadió que “nos ocuparemos de eso tan pronto como hayamos terminado” lasEl mandatario ha intensificado el discurso sobre un cambio de gobierno en Cuba después de que prometió una “toma amistosa” del país si el gobierno de la isla no abría su economía a la inversión estadounidense y expulsaba a los adversarios de Washington.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos que desde hace tiempo ha adoptado una línea dura contra el liderazgo socialista de Cuba, ha dicho que Trump prefiere llegar a un acuerdo con quienes encabezan la isla, aunque también ha expresado sus dudas de que la Casa Blanca pueda alcanzar una resolución diplomática con el gobierno actual. Los “designados hoy dirigen o financian al régimen y sus esfuerzos por desplegar sus movimientos revolucionarios radicales en Estados Unidos y en todo el mundo”, manifestó Rubio en un comunicado.

Rubio defendió la decisión del gobierno de Trump de imponer sanciones cada vez más estrictas a La Habana, la mayor de las cuales va contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. , un conglomerado empresarial operado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

El máximo diplomático de Cuba condena las nuevas sanciones, diciendo que crean “un escenario de conflicto” Además de Díaz-Canel, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo que “la vil inclusión” de Díaz-Canel y otros en las sanciones, incluidas instituciones cubanas y organizaciones de la sociedad civil, “es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos”, escribió en X. “Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso”, escribió.

“Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo”. Las nuevas sanciones, que congelan cualquier activo que los señalados puedan tener en jurisdicciones estadounidenses o cualquiera que ingrese a jurisdicciones estadounidenses, también se aplican a entidades no estadounidenses que puedan hacer negocios con ellos.

Además de los individuos, las sanciones también están dirigidas al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba; su Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que promueve los intercambios entre países; Amistur Cuba, un brazo del organismo que supervisa el turismo especializado en la isla; y los Comités de Defensa de la Revolución. Díaz-Canel fue elegido personalmente en 2018 para suceder a Raúl Castro. Fue la primera persona en décadas en gobernar Cuba sin apellidarse Castro.

Bajo su mandato, la isla se hundió en la peor crisis económica y energética de la historia reciente, una situación agravada por el incremento en las sanciones impuestas por el gobierno de Trump. Su esposa, Lis Cuesta Peraza, también apareció en la lista de sanciones.

Ella no ostenta el título de primera dama, un título abolido durante la Revolución, pero en la práctica actúa como tal, recibiendo a otros cónyuges como la reina Letizia de España y acompañando a su esposo en viajes oficiales. Es “casi un honor estar en esa ‘lista’. No se cansan del ridículo y la estupidez política”, escribió Cuesta Peraza en X por la noche.

Las nuevas sanciones aumentan la presión sobre el gobierno cubano, pero para nada es la primera vez que Estados Unidos impone sanciones contra jefes de Estado o de gobierno y sus familiares. Washington sancionó al expresidente sudanés Omar Bashir y al expresidente zimbabuense Robert Mugabe a principios de la década de 2000 y, más recientemente, sancionó a Maduro y a su esposa





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