The Eagles continued to work on their new offensive scheme in Tuesday's OTA.
Eagles practice observations: Makai Lemon sidelined; Riq Woolen shines; Jalen Hurts and Andy Dalton have their momentsthe last time practice was open to reporters a week ago.
Johnson has developed the habit of staying away from OTAs, preferring to train at home. There’s no concern there. Carter has been present for various parts of the spring schedule, so there’s little reason to make much about his skip days as long he maintains his conditioning. Defensive coordinatorOf the Eagles’ new faces, wide receiver Dontayvion Wicks and rookie outside linebacker Keyshawn James-Newby were the only two not at the open session last week.
Both were out there today. I’ll have more on Wicks below.later revealed he had a hamstring injury. Not a big deal, but the Eagles would obviously prefer to have their top draft pick getting on-field work. Lemon, who turned 22 on Tuesday, could miss minicamp next week, a source said.
There’s plenty of time until training camp. , who wasn’t at the indoor bubble last Wednesday, didn’t practice again as he continues his recovery from offseason shoulder surgery. The following players who were apparently also injured watched most of the workout: receiverswith a double move. Goedert couldn’t pull in the ball, though.
The tight end rebounded later in 7 on 7s with a couple grabs. On one occasion, he motioned into the slot and beat linebackerinstalls his new scheme. There were rocky moments last week, and again this week, but there were also highlights from the offense. And on several occasions, Mannion’s calls had Fangio’s defense out of sorts.
Running backbroke free into the secondary on a busted coverage and Hurts hit him deep in stride. I’m not sure if Barkley’s pre-snap slide motion messed up the defensive alignment, but linebackerMannion continued to feature a lot of pre-snap motion with quarterbacks under center in team drills. My favorite schemed-up play came during team drills. Quarterbackcut across the formation.
He easily got behind a dropping outside linebacker and McKee tossed one over Gray’s shoulder and into his arms for a nice gain. With little contact and players in shorts and shells, the Eagles didn’t work much on the run game. There was aunblocked and waiting to stop the running back. To me, the offensive line’s transition to more wide-zone blocking may be Mannion and Co.’s most important undertaking.has stood out for more than just his considerable length.
The new 6-foot-4 cornerback has made plays on the ball in the first two open practices. Hurts tested him on a deep sideline heave to receiver. But Woolen ran with Brown step for step and wagged his finger in the air after the ball fell to the turf.
During the red zone period, Woolen blanketed Smith for an inordinate amount of time — the play could have been whistled dead it went on so long — but he still knocked Hurts’ pass away in the end zone. Wicks had a couple shaky spells. He dropped a Hurts attempt on a slant route in team drills. And he bobbled anpass that hit him in the hands before recovering and tap-dancing inbounds.
He did well to unlock himself from Woolen during red zone and caught a touchdown in the back of the end zone. Hurts had maybe too much of a grace period, but he put extra mustard on his throw. , with Mitchell draped over the rookie tight end. The last team drill of practice occurred again in the lower red zone.
Smith’s pre-snap motion didn’t indicate much about the coverage, but when Hurts dropped, Fangio’s back seven was in man defense. Smith beat his man to the post, but the pass sailed a touch high and went off his outstretched hands. It looked like Baun might have forced Hurts to alter the path of his throw.
Nevertheless, you could tell Hurts wanted that one back. One other red-zone play resulted in a touchdown: McKee connected with Gray on a quick out after the receiver used his hands to discard cornerbackDalton, like last Wednesday, took more snaps with the second unit ahead of McKee. He was sharper this time around. His best toss of the day might been a 20-yard rope to tight endBanner Tanner I wonder how McKee has taken his relative demotion.
He had a decent workout despite getting only so many chances. Tight endappeared to drop one of McKee’s passes in 7 on 7s. McKee also hit one of the contraptions that simulate pass rushers during the period.took just three reps during 7 on 7s. He hooked up with Stowers on one of his drops.
… Defensive tacklewas in midseason mode when he shouted, “I don’t give a if it’s OTAs! Full speed! ” before the start of team drills. … The Eagles have one more OTA on Thursday that isn’t open to reporters.
Next week’s two-day minicamp on June 9-10 will have media access. A.J. Brown is officially an Eagle no more! We knew the move was coming for weeks, if not months, but that doesn't make the departure of the Pro Bowl wide receiver and Super Bowl champion any less jarring.
The Philadelphia Inquirer's Jeff McLane and David Murphy react to general manager Howie Roseman's trade with the New England Patriots. {"ENV":"a29VAl0LAEBTBGQGdwh8A3xzeE90DHddfHBkCg==","CONTENT_BASE_PROD":"UnNjBmMxBQZUYGhPdBxaTWtjZE90MlYFaF1kAncyXkJoTXQFdyJeBH5zcAJ3ImwEaFpkT3QxY1x/Y3NedzJ0BWtjYAN3IXxCaGBoQGMxZE1/TXNfdFRsT2hNUk9gMlFZfHB0QGMLYAg=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"UlpBWXRUAFxVBHhNXVReA3xzYEB0HHBCf3NSBWAyY1l8BWRAdjJjXnxgdE93HHRCf3B8BnYiZEx8TVpOdwx8TXxgZ190MngFfE10T2MMc118cGAEYwtgBnxdUk1jMnxMf2BnWmAMd1l8Y3tadjJwBn9NWVt2InAAa11ST2MMZAR8Y2tbdiJ4THxzXVt0DGQFa2NWQGAMd1x8Y2gEdjJ3XXxjeE9gMWAFa11/XndUYExrWmdbdzFgTWhaaEB0MnBMa1pnW3Yye15/cHtbdCFsTA==","GRAPHQL_KEY":"UFpZBWALRVhVBFlGdiFGA3xdVk90MnhCfAVgBGMhYEx8WmhAYzJ8BX9NdAZ0IngGf3NdWncce11rYHRNYyJ3WWtafE9gMlYHfHNwQHQidEJrXWBAdDFvXHxjaAd0MWwAfHN0BncnCAg=","GATEWAY_URL":"U3B0AloxUV1Vf1lEWiFSA39zcEB3DGAGfGNWT2Ayc1x8YGBAdAxzWWtdUk93InNdfFp4QGMMd1l8Y3hPYAtsAXxwfAZ0MW9ffAV3W3dUYABoXWtbdjFgTA==","GATEWAY_SLS_URL":"VXBnQ3RVf0Z8YEJAWDFaA39jVkB0DHRPf2B0QGMMcAd/Y1ZPdDJkTGtgZE93DHRMfFpoBmAMZ198c1JPdwt/XnxgaEBjIWAEfE1ZWmMLY15rY3tfYAtsBg==","FEEDS_URL":"a3N/BV0MbwVrBHdDXAxWA39zWV50HHNZfGNWB2AMd198c1pAdyJwBXxwfAd3DHNYf01SQGMydAR8c1ZAdyFgAWtdY1tgDH9df11gT2ALf1h8cHhOdFR8TGtdZE52IngFfFp0TnQhcAZrXVlfYDFgTHxjZAo=","RESIZER_KEY":"a114A3cibEJrcGdCdBxaBHxdUgJ3InQEf11/W3QhcE9rXXwGdAxwBH9jc1x3C3AFfmNoBXQiWVx8Y3NaYzJSTH9dYE93VGdcf2NSTncib1xrXWhOYwxnWH9NeE5gC3NZa11kBw==","GOOGLEANALYTICS_ID":"aAR7WF0uc0JUY3sFXDJaBH9dZAZ3MnRPf3N3X3ciVgV/Y3NddyF4BH9de1p0DF4I","TWITTER_API_TOKEN":"fH9jBFghe0ZoWndFWyFsAH5da190HFZMaGN8QHQiXVlrXXAEdCJSTHxdc190HG9cfmNSQHQcZEx+cGQDdDFwT3xaZE90MWxMf2N7X2Mxc1x/XWROdCFwT35gaAN3InxCa1pnX3Qhf1lrYGRNdFRjXGtgeAJjMWdYaGNwTWMyf19rcGgCdFRwQnxNdAdjMlFdfAV4T2MMXkJrY3BPYBxjWH9gfEBgHGRNfnBjW2MyXVx/c2NfYwtnXmhaaEBjIn9faGBoAmAcc198BWQFYwx7XWtzYAJjMWNZfnN0BXQxc158YHwFYwt/WH5gaARjDH9da2NnX2Mye198cGgGYDJnWHwFfE9jC2BNfmB/WmAce11/XVpOYyFvXnwFf1p0MllffwV/WmAcb198YGNaYFRwAH9aeE5gHFFffFp8BA==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"fn9dAV0hY0FVWllbYFQFA39jaE9gHHABf2B0B3QMdE98cGhPYyJ3XnxjeEB0MmBPfE1aQHQyd11rY1JPYAtvWHxgZAZgDH9efGNrXmMie1h8TXxOdwx/WHxda1pjIntcfFp/W3YhYE1oWmNbYDFgT3xNc1t0C2BPfGBnW3cLbAVrXVVadBxsAGtda1x2Mn9Ya1prXXQxYEx8TXxNYyF4T2hNaAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"UG9jRlpVXQNTBV1bdFRGA39dcAZ0HGNdf2NWQHcMYAR8cHROdAx4BHxzUk1gDHgEf2NoTXcif1l8YHRPdjJgT3xNcE1gDHAEf2NgTnYieAZ8WnwHYBxjXHxdXVt2MnddfGB3XnchY1h8c39bYBxwT39waE50HHwGa11kQHQidE1oXX9ddBxgBnxjc1p3IWBMfHN8QHcycEx8Y2BNdwtwAXxNYE5gDHNdaAV0T3YhbAV8c1ZPdAtgQmtzaAN3MWRNa3BnXGMMe1xrWn9eYyF4AGtwe1tjC2dYaGNgTnchc118c39cd1RkTWtga1p3C2xNfHBnXHQiUgRrYGdadFR4TGhNf1x0MXgFa2B7XmAxcEJoY2daYAtwAGtjYE90MXgGaE1jX2MLZEJoBXdcd1R7Xmhjc110IXwHfmNnXGAxYAd+Y1lfdjF/XH5zf1xjMWdZa2B0AmBUZEx+c2tfYwt4BH5jVgJgDHtZfE1oQHcMf1l/Y1ZAYwx7XHxgaE93C29Za2BoT3cyf19/TVYGYBx/XmtdcE1gHHRNa11aB3QMc19rYGRAd1R8BHxNaE93C2NffF1oQGAcdARrXVpPYyFjXWtjVgZ3MmBMa11ZWmMicAd8WmtcdjJ0AWtaYE50HHtfaFpgT2MxeEx8XWRPYyFgT2tgf1t0VHtca11nWncMdAB8Y3NaYAt4Qmtge1pjC3teaE18T3cLZ1h8Y3wCd1RgBGhNf1t3C2dda3BrW2MhY1x8BWNddyFsBmhgd112MXNca3BrX3QicAdoBWNedwtzXWhga1xjDF1fa3B3X3YxfABoBXtbdAtjXWhNWV5jIWdZa11oA3chf19rXWNfdDJSAGtza192MnQEaGBjXGMxf15rc2QDdAtkT2hNdAN2IXtcfnBjXHQiUgBoXXtbdwxdXGtja1x3IXNZfnN4TnQyZEx8cGhNYzJgAXxjdAdgMmNZf2NkT3cccAB8XXgEdyJ0AHxdfE9gDHAEf3N4T3cMe118c3RPdiJ3WXxdYE13VGABfGB8TmAMVkx8Y1ZPdzJ8BnxgaE50InAFfF14BmMyd15rYHdfdjJ4BGtjZEB0InBNfFpgT3Qcf158TXtadiJzX2hjZ113IWxMa1pgT3dUZARrXVVcYDJwQnxdf113Il4BaAVjWmMxeARrcGdddAtnXnxjc1pjIW9ca2N4B2ALYE9oTV1eYzJ4B2twa1pgMWwEa1pjXGMheAV/cGdcdCF4TGgFY1x3IWQFa2NrW3cxYEJrXX9bdCFsB2hNd1pjMXwGa114AnQcdABrYHtedyFsBmhaYAJgC3gEaF13XHcxcAVoBWtbdDJZWGhjZ19jMXtdaFp/XnQyUgRrc2ddd1R8TWtzf113MXwHaGB7X3cxb198cGhOdBx7WXwFYAR3DHQBfFpoTncyfAV8XWAGdCJ4Qn9NeEB0Mn9ZfE14T3QMeAR8TVlbdBxkTX9wfE10MnQBfGNgT2MxYAZ8c1oHYzJ4BWtjeE1jImQEa11WQHcyfEx8XXBAYDJ8QnxwZ1pgMWBMa2NkAmAMdABoBWNbdwx4BnxjXVt0IWNZaE1ZWmMhb11oXX9cdjFgTHxzeE93C2AFfHNwTXQhY15rY3hPdDF8BWtaY1pjIWwHaAVjXncLbAdoTV1bdAt4THxgfAdjC2ABfGNrW3YhY19rWndbdwtjXWtje190C29YaGN/X2MheARrYGddYBxzX2hNe1x0C29daF1zW3ciWVxrWnwDdjF8TWhNZ15gMWQFaE1oA2AxbARrYGdaYzF8AWtzaAJ3C3BPfmNnX2MhYE1+cHdddAtnXH5wa192MXtca3B7XXcyWV1rXXtfYyJgAXxweAZ0ImAAf01ST3QcdAd8TVVadCJkBXxaY1tjImAAfF1aBnYyc1l8BWhOdjFgBmtdfE13IW9ca2B8QHcce1xoXX9bdjJ0BXxaYE9gDHAFa11dW3YydAV8YHxPdAxwB2tga11gHHdffGN/W3RUbAV8Y2RAdiFsBWtaZ190InNca2N7W3QMcEJ8XX9adFRnWWtdZ1t3VGNYfmBnW3QifAB8YHtbdxx4AGtjXVxgVGdZa2BkTnQiXk1oTWtadwtjX2hNa11jIXgFfE1nX3RUZAZrY3NedBxzWWtaa150IWdYa3NrWmMLZARoYGdadFRkQmhad1t3MXABa3NrXHYxcAFrY1VdYzFkAWhjdAN3HF4Fa1p3XHQyXk9oYGtddzFsTGhgf110Ml1ZaE1jW3Yhe19oTVZAYzFzX2hja11jDFlYaF1kA2ALfExoY11fdyFkAGhadAV0HHddfHNgT2MibAV8WmBNdzJWAHxzWk90HHAGfE1wB2MMfE18Y1pAdCJ4BHxjUgZ2In9dfF1kTXYid1x8Y11aYwx0TXxgeE53HHtef2B4T2Mxb1lrXWNbdzFgAXxdc1t2MWwHfAV0T3Qxc19rY3NadAxzXHxzf1p2IWwEa2N/Wncic1l8Y1IHdCFsT2tdf1x0MWAHa11gQHchZExoBXhPYFRjXmhga110InQEfE1rWmMLYAd8WmddYFRgBmtza113HF4Ea11/XHQLbAVrY2dbYzFvX2hNc1xjC2wFa3B0BncxZE1rY3dbYwt4AWhge15gC3gGa2BnXHchcARoWn9aYFRzXmhNVV1jMnAAaFpjXHQhZ1loXWdcdCFgB2had193MXNfa3NjXncLZE9oTWNedCFwB2hNVVx2MWRPfnNoAnQcUk1oWmgCYDFgBGhNdAN3IXtff2N8TXcibEx8YHgEdBx0BHxwYE53HHdefHBkQHcyd15/TXhOdyJ3XHxdeEBjMnhNfAV8TncyfAR/Y1YFYAxwBWtaeEBgMnQHa2N0TnRUbAVrY1ZOdCFjXH9jYE92IngHf2B/XWMxY1hrYGtbYAtvWGtdXVtgMXBNa117WncydAR8Y3RAYzFjWGtgZEB2MnBPaE1dXnRUeAdrWmBAdiJwTXxze1t2IWxPa1p7XGALZ1h+Y1pNdjJ4BmtwZ1tgVGAGa2B8QHQxZ1x8Y3BPdiJSQmhge113C3tea2N3XndUY19rWntfdiFkQmhjXV50VHhNa11ZXmALcE1oY1lcdyF8BWhNZ1p3C3gHfmNVXXYhZEJ+Y2tddwxeQmtzXVx3C2dda2NrXXYyXVhrcH9fYAtkQmhjUgJgC2xMaFpnX3YyUk9+c3gDd1RkBGhje1pjDFlZaAVjXnQcYAd8WnROYyJgT39jeAZ0Mn9ZfGB4T3ccY118TXgHdBxWBHxgaEB2MmNffFp0Tncif1x8TXAHdAx3XHxdeEB2InAEfHNSBnQydAV8XVpAdzFgT2taf1pjMWBNfGN4TXcLY15/XWhAdzFjXHxad1t0MWRMa1p0T3QLe198cHxAdCJvXGhNeEBgMWAHfF1ZXGMMdExoBXdddyJwTWhNeAJ3InQGa3B3WmMydE98c3NbdyFjXWtgaEBjDHgGfnBnXHQxZE1rcHRPdzF4THxNY11jDHBNfGNzW3cyXV1rc3dddiF4TWtaf1tgMW9ea2NrXmBUfAFoY1oFYFRnXWhjY15gC3hMa3NrXndUYABoXX9ddCFsAH5gd1x0VHxMa2BoA3QhY1lrY2gCdjFkAX5wY1xgVGwFa3NkT3RUcEJoTXgCYAxeT2hNVV12MXwAa3NkA3dUcEx+YHRPYBx3X3xgZE12ImwGfGB4BGAMcE1/XXxPdxx4TXxza1t0DHhCfHNgQHYyYAZ8c11bdwxWTH9NfE10C2xMfGBgTmMMd1hrYHdaYzJ7X3xzfAZgMnddfHNgTnYxb118cHgGYFRgTWtaZE90MnAEaF1nWmMxYE18TXhNYwx/X2tgZ1pgMW9ca2NZW3cidARrXXdaYzFnX2tzXVt2InNZa2B7WnQLeAV8Y2teYFRjXmtgZE9gMXhNa3NnXWMhZ1l8BWNcdCFgTWhdXVt2MWRPa11VXXQhZAZrWmNbYAtsQmtzfE93MWwBaGNZWnYxe15oBXtedFRwAXxdZ1t3C39da3N/X3QLZAVoY3NeYzFjX2hjVV92MWBNaE1kA2MxcAV+c11bdzFkB2gFY1xjMlldaFp3XnYxZ19oTWdcdwtnXWhNe153C3wEfnNdX2Mhb11oYHteYwt8T3xzZAR3DHwBfFpkB3QccEJ8WnRAdAxvXHxaeE92InQBfGNoQHYye1x8c3BNdiJ0AGtaYEB3ImQBfGBnWnQyb1lrY3hAdBxwT3xgeE5gMWBPfHB4QHcce198Y3dfdCJ3WXxNY1t2IW9Ya118QHQifE1rY2dbYzJ0TH9waE93MWNYfGNgT3Qcc1h8YHxPdwt4T3xjYEB0IXxPaAV7W3ccdE98BXtcYzFsT2tzZ1xgC2wAfGN4A3cicABrcHtbdzFvWGtjWk10C3gBaAVnW2BUcAZoWmdfdjFwT2tgY1pjMXgFfHBrXnQhbARrXWdaYyJSAGhge11gVGNYaAV7W3cLf15rc39eYwtkBWhdYAdjC3AHa11kAnchbEJrc2NfdCF8TGtjXV50VHAAfnNzXHcLe11oYGtedxx0BWgFa113VGQFaF1kA3QiUgBrc3NaYAt8BmhjWV52InNffE10TnQMc19/WmgFdwx8BXxdZAdjDHNYf11wB3QyYEx8Y1lbdzJ4Qn9zeEBjC2NffGN4TmMhb118Y2NadyFgT3xNZE90MmNea2N0QHYhb1hrXVZPd1RgBWtgf1t0HGdefHBrXmMydEJ8Y1lcdwtsAXxjYAd0MnQGa117W2AMcEx/cHdbdBxwBGtgf1pgVGRNa2NjXHYxY11oTXNddwxSBnxgd113InQHa2N0QGMxYE9rc2RPd1RkQmhNd19gC2AGa3N/W3cMeEJoTX9aYFR4Qmtze190VHgGaGB3XHYid1lrXWdcYyFvXWtdc1t2IX9faF1dWnRUb19rcHtfdzFkB2hNe193IXwFa3B7WmMxf19rWndcdDJSAX5wY112IWAFaFpjX3QxZ15+cGQDYAtwAGtaf1tjIlJMaE1aA3chfAB+Y3ACdwt8BGhdVV93C2NYfmBoT2AMe1l8XXRNdwxzWXxafE13MngHfE18BmAyeAF8Y3RPYyJ8BnxNcE12MnddfGB0TWMhY15/TWRAdDJ3XXxaYEB0HHAFa11nWnQieAB8TWBNYDF/WXxga1pgMnAGfHNgB3Yyc1hrY3hNdyFsT2tdY192MXhPa11dW3QxYAF8Y3hAYzJzWXxweEB0MXgHaGNdXGMxY1lrY2dbdDFvXmtjeE1gDHAFa1p3W2BUcEJ8Y2tadAtkB3wFfEB2MWRPa2BrX2MxeAVoTWACdjF4BnxNf11gMXABa2NVW3QLYExrXXdcYzFzXmhjWVx3MXNcaF1rXWALb118c1lcdzFwBWtaY11jC2AGaGN3XmMMXgV+c11edjFkBmhjY1x2MXNfaFpnXmMLZAVrc2tdYyJdX35gY11jMXAFfGNWA3cxc1loTXdcdiF8BX5jZAN3C3tcaGNrX3Qhf1x8XVZPYAxRX39jVgR0MnRNfHN8TnccfEJ8XVoGdAxgBHxddAR3HFZNfHNaQGMMdAR8BWhOdxxjXHxge1t3MnNff1pjW3cceABrXXAGdwx0TWtgd1t2IWNda2BoQGMyYABoBXhAdAxzX3wFYEB0MnAAfF1zWnQif19rWmgHYFRvX2tjXVx2MnBNa11kTnQLYEJrYHdadyFgT2hjeEB0MnAGf3B0T3chY1hrYGtadiFzWGtwa112ImdZfGN0T3QLe15rc2NcYAt4TGtza1t2IXhPa3NoBXYxbE9oYHdbYyF4THxgZ1x0C2RMaE1dXXYhe1hoXXdbdCJwBGtzZ1xjC2Nfa3NdXHYxcE1oBWRPYwxeBWhgf11jMXBPaGB7XmMhfARrXWtedwtkTGtzUgN0VHBMa3BjXXRUY1hoTWNedzF7Xmtza1xjIl1cfnNjW3ccUkx+YGgDdAx0TXxjWk9gHHwEf01gTmMyUVx8WnxOdCJ7WHxjYEBjImwHfF10TXQMeEx/BXxAdyJ/XH9je1pgMmAEfHNoTnQcc118WnhAdjJ0AHxzdEB3MnQFfHNoT3Yye1h8Y1JPdzJjXHxwZEBjDGxCfAVgTncMf198TVoK","BLUECONIC_ENDPOINT":"U017A1scXURSf2NDYzJaTX5zZ1x0MlYFfGNwQHQyXk1rY3BPdCJgTXxaZ1p3ImxPfmNkAmALcE1+YGhPdCJRWX9gZE50DH9cfGNgBHQLcAd+YGteYwtnWH5zZE5jMl4I","BLUECONIC_STORE_ID":"Uk1VWFwxQV1Qc2tGdDJaTXxdZAN0IXwFaE1zW3QMfARrY2QDdzJ0BX9NY1t3Ml1Za2N8A3QMXkx8XXQCdCJwTX5zYE50ImAGa114AnQcZEx/c3xAdFRkBn9jdAd3C2RPaE1oBnQcXVh/WmRNdBxkCA==","BLUECONIC_KEY":"U2NaTndUfwBoXXtCdxxaTWhNZAV3InAEfnNgB3QifEJoTWdc","BLUECONIC_SECRET":"U3BJT1gcdE9Vb39OWwxaT35zf110HHhNaE1kBnciVkJ8c2ADdAxkTX9zeEBjMWQEa3N/XHcMdAR/TXNbYwtwT39zd110MmdZfwVkTWMybAdoTWhOYwxwT2tjZEB0IWdZf01zXg==","AMP_AUTH_BASE_URL":"a1lZQmM+Z11TXWgGXC5WA3xwY1p2InAHfHN4QGAyc158YGgGdDJ0TXxjY1p3DHNefAV0BnYxYE18cGhPdBxjXGhdaAd2InhCf3NdW2AcdE9rY1JPYzFgBWtgZE1gC39ef01/W2MhbE9rY2dbYyFgAGtdWk12MnRPa11VX2MiWV5rc11bYwEICA==","AUTH0_DOMAIN":"VVpaAnQMb11TBXxOdCFkA3xjVkBgHGNcfGB8T2MMdAd8Y2RAYBxnX2hdfE90HHRNa2B8B2MMZ1h/c3xPYyJwBg==","AUTH0_CLIENTID":"a01zA3QyWQV8XVoHWlRWA3xwaAdgMmdef11kBmMyfEx/YHxAdwt8BnxdeEB3DHQGfGNSB3ccd1l/XX9aYyJgTH9gZAVgDGddfHNkTnQhfAZrWnQHdwxsAGtdfEBgHGQBf2N4QHcBCAg=","PIANO_ID":"a1pCB1ocYwVrb2MEYxxaTH9zc113HFZNfE1SBnQxcEJ8c3QFdCJSTGhQDAo=","MIXED_CONTENT":"f1oBBFtUbwdrTWQEdBxgA39jVkB2ImAEf3N0BnQMcAF8Y3gHdzJnWH9jVgdgHGQFf3N/XnQcc19rY2BAdyJgTX9wdAdgHHQBfHB7XnRUYAR/cGAGdAx8QnxafE53VHBNaGNVX3dUf1k=","VIAFOURA_SITE_UUID":"awRdRWMuXV5/c3sDWjJaQnxjY1x3MWQEa3N3XHQhbEJ+c3NedDJgT35jZAJ0HFlZa3N4QHRUeEx/c1VadCJgT2tzfAJ0MXhPfGN7X3QLeE98TXxAdxxeBnxga150DGBPfE14AnQcUk9+c3tcdFR4CA==","GOOGLE_CLIENT_ID":"VXN7AnQIb15rWnwFWCEBA3xgdAZ3HHNcfGB8BnQyd118cGhPYwxkT3xzZEB3IWwHfHB/WnYhfE98c2RPYAxzXHxgYAdgDH9ff2NzWmMLf11rXXtedDJ4TWtjeE5gC2AAf11VW3Qye198WmQFd1RgTX9jc1p0VGNYa2NZW2AMYE9rXXdadiJwQn5ja1p3DF5Pa2NdXWAMdE1oTXgFdCJ0TWgFf1x3ImNZfHB0A3QMcARoBWhPYDJwBn9wZE9jDHNefHN8B2MhZ1l/c2RAYAxwAA==","AUTH0_BASE_URL":"f1pgBVhVcEx+f3daXSFCA3xgdEB0HGABfHN4QGAcd1l/cHxAYyJwAXxzUgZgDGNdfF1zXnchY1h/cHdediJkQmtdcE92MnwGa2NwBHccf1l/cHRPdyJ4Bn9NVV50MWBCa117W3Qhb1xoXXgK","CHARTBEAT_DOMAIN":"f1pjB1gIdE9QWX9OY1QNA39jVkB0MnAHf3NgBnYyYAV8Y3BPYBx3X2tjYE92ImRN","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"fH97XlwIWVpQWXdAWyEFA39dZE1gHGNYf3NwBHQce118BXgHdAx8B3xzYE50EQgI","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"a1pZXVoufAVVTVlCWwtCA3xNeE50InhMfF1oBWAcbAF/c2gFYAx4TXwFeAo=","SF_CLIENT_SECRET":"UF10B2ALAQdTYAgFYzFSA3xdVkB3MlYGf2NWQHYid19/Y2AGdBx4AXxdUk5jImAFf2BoQGAyeEJ8WmQFdwx4THxaYE13MmdefAVkTnQyVgF/TVZAdBx3WX9ddAd0DHtffF1oTXcMd1h8TWAGdiJsQn9jUkB3HGBMfE1STXQMf118cGhAdwtgBn9zeAZ3InQHfHB4BmAydEJ8Y11bYzJwB3xzeE90HGdZf3N8T3Yic1h+YGBAdCFjXXxzWgo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"VXNZT10yfE9oBXwCWCEBA3xdYAR0DHQBfGNSTXciYAV8TVpNdDJjXHxdWkBgDHwAfGNwTWAcfAB/XWQGdwx/XXxzfAZgDHBNfF1VWnRUfExrXVpAYyJgT39afAZ0MnRCf2B8TXcccAF8cHgFYDFkT39jc153MmRPfAVgCg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"Um9VX1sib19UYEVaY1RwA39zeEB2Mn9df2BoBmMMc1xrWnhPdyFgBnxzaE90DHdff1p8QHQLY15/Y3xAdjJ8BWtjVkB0InNefE1WTnYye118BWtadiJgBnwFfAdgDHQBfHN8TXYhbE18WmBOYzJwQn9jf150InBPfF1SCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"fFpBBWMhQVtQb1ZOYz5WA3xzVk93DHtdfHN0BmAccAZ8XXRAdCJsTHxjfAdgMmddf3NSTXQMY158Y3hPdCFgQg==","SOPHI_HOSTNAME":"fwR/Rl0hY0JUWn9FWBxeA39jWk93DHQBf2B0B2AccAZ8c3BAYBxwBGtjVgdjMmRCa11oT3ccd1xrY3AK","HTL_SCRIPT":"U1leAnQ+XgB+f2tcWDJaTWtjdAN0MmwEf2N/XncyeAV+c3NfdDJWBX9zdAV0IWwGfmNwBHQhfAVoYHtddyJzWX9Nd193MlFYfmB4QGAMb1hoTWBOd1RgTH9NZAJ0C3tZfwVoBGAMXgZ/BWhAYAxsB3xgZAVjC3tYfmN/X3QcVgRoY1pAdAtwAH5jWgNjMWAI","LIVEBLOG_WS_SERVER":"fmN3BlgxUkx/Y39YWzFSA39jUgZ3InAGf3NSB3QyYAR/cGgGYBxwB2tgZE9jDGdZaF1gT3Yic1l8Y2AHdBxnXWhdYE93HHxMf2NkQHcMbE9rWmNadiFgBw==","SOPHI_SCRIPT":"aAUFA3cLRgV8c3MGdyFSA3xjfEBgHHAGfHBoQGMMVkJ8cHxAYyJkAH9NdAZ0DHxNfHN0QGMiZAZ8Y1IHdzJnXGhdXVpgVHwBfF18BmBUYAV/c2tfYzFjXGhdUgRjMXxCfE17X3cxb1hrYH9aYFRwTX9afE53C39caFpoBXcxb1loY3dddiJ0BmgFaAVjMXABa1p/X2Mib1l/WmNcdyJZXmhNY11jC3hNaGNgCg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"VWBFBmNUDE9TXWtNdDFSA3xzYEB3InQHfHNWB3YydAF8c3AGdjJwBn9zeE9gHHdef2NWQGMicAd8YHhAdDJwB39wd1p0HHdd","_id":"125badc37612a9ece36ceb4ddb23c9d8be53eceeadeb961712f40a4929d0ed6d"}
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Grilled Zucchini and Bulgur Salad With Feta and Preserved-Lemon DressingCharred zucchini pairs particularly well with sharp flavors; here it’s matched by the deep savory notes of preserved-lemon paste and the tang of creamy feta.
Read more »
Luis Fonsi will headline opening night of FIFA Fan Festival in Lemon HillLuis Fonsi of Despacito fame will headline the FIFA Fan Festival opening night concert at Lemon Hill in Philadelphia. Here's what to know.
Read more »
Ariana Grande's Music Video Dress Squeezes More Juice Out of the Lemon Yellow TrendShe looked picture perfect in the 'i hate that i made you love me' film.
Read more »
Philadelphia prepares Lemon Hill for FIFA Fan Fest ahead of World Cup crowdsPhiladelphia is finalizing preparations for the FIFA Fan Fest at Lemon Hill in East Fairmount Park ahead of the World Cup, with significant local impact and anticipation.
Read more »