DTCC, 최신 월가 블록체인 추진에서 토큰화 증권 네트워크로 Stellar(XLM) 채택

미국 시장 인프라 대기업은 2027년 상반기에 토큰화된 주식, ETF 및 국채를 스텔라(Stellar)와 연결하는 것을 목표로 하고 있습니다.

Frank La Salla, President and CEO of the Depository Trust & Clearing Corporation speaking at Consensus 2026 in Miami 이번 조치는 블록체인 기반 증권 결제를 위한 DTCC의 다중 체인 전략을 확장합니다.

월스트리트의 청산기관인 예탁결제청은 수요일 자사의 토큰화 증권 플랫폼을 스텔라 네트워크에 연결할 계획이라고 밝혔습니다. 이는 월스트리트 기업들이 전통 금융 자산을 블록체인 기반 시스템으로 이전하려는 광범위한 노력의 일환입니다. DTCC의 예탁신탁회사가 보유한 토큰화 자산이 2027년 상반기 중 스텔라에서 이용 가능해질 수 있다고 DTCC와 스텔라 개발 재단이 밝혔다. 해당 기업들은 이번 통합이 전통 증권의 블록체인 기반 버전 발행, 결제 및 라이프사이클 관리 지원에 기여할 것이라고 밝혔습니다.

또한 주요 지수 및 미국 국채와 같은 "고유동성 자산"을 토큰화하는 활용 사례도 모색할 계획입니다. 스텔라의 네이티브 토큰인 XLM은 해당 소식에 3% 급등한 후 일부 상승분을 반납했습니다. 지난 24시간 동안 1.7% 상승하며 비트코인과 전체 암호화폐 시장이 후퇴한 가운데 상대적으로 강세를 보였습니다. , 은행 임원을 포함한 관계자들은 블록체인 기반 증권이 결제 지연을 줄이고, 담보 자산을 해방하며, 표준 거래 시간을 넘어 시장 운영을 가능하게 할 수 있다고 말합니다.

미국 시장 인프라의 중심에 위치하며 114조 달러가 넘는 자산을 관리하는 DTCC는 토큰화에 진입하는 주요 전통 금융 플레이어 중 하나로 부상했습니다.7월에 시작되어 10월에 보다 광범위한 롤아웃이 예정되어 있습니다. 이 서비스는 2025년 12월 SEC가 발행한 무조치 서한에 따른 것으로, DTCC가 러셀 1000 주식, ETF, 미국 국채를 포함한 특정 자산군을 토큰화하는 것을 허용했습니다.

"이 협력은 전통 시장과 디지털 시장을 연결하는 개방적이고 상호운용 가능한 디지털 인프라 구축을 위한 DTCC의 노력에 있어 또 다른 진전을 의미합니다,"라고 DTCC의 사장 겸 최고경영자 프랭크 라 살라가 밝혔습니다. FalconX는 잠재적 IPO에 대해 자문하기 위해 Cantor 및 기타 은행가들을 고용했으며, 변동성이 큰 시장 상황으로 인해 올해 말까지 상장은 예상되지 않지만 SEC에 비공개로 초안 서류를 제출했습니다. 암호화폐 프라임 브로커는 2022년 마지막 가치 평가에서 80억 달러로 평가되었으며, 헤지펀드, 자산 운용사 및 마켓 메이커를 포함한 기관 고객에게 서비스를 제공합니다.





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