DTCC выбирает Stellar (XLM) для сети токенизированных ценных бумаг в рамках последнего блокчейн-инициатива Уолл-стрит

Крупнейшая инфраструктурная компания рынка США планирует подключить токенизированные акции, ETF и казначейские облигации к Stellar в первой половине 2027 года. Frank La Salla, President and CEO of the Depository Trust & Clearing Corporation speaking at Consensus 2026 in Miami Клиринговый гигант Уолл-стрит DTCC заявил о планах подключить свою платформу токенизированных ценных бумаг к Stellar к 2027 году.

Компании на Уолл-стрит и биржи ускоряют планы по токенизации акций и казначейских облигаций. Депозитарно-клиринговая корпорация , клиринговый центр Уолл-стрит, заявила в среду о планах подключить свою платформу токенизированных ценных бумаг к сети Stellar , расширяя более широкие усилия компаний Уолл-стрит по переводу традиционных финансовых активов на блокчейн-технологии.

Токенизированные активы, хранящиеся в Depository Trust Company , могут стать доступными на платформе Stellar в первой половине 2027 года, сообщили DTCC и Stellar Development Foundation в Компании заявили, что интеграция будет поддерживать выпуск, расчет и управление жизненным циклом блокчейн-версий традиционных ценных бумаг. Они также планируют изучить варианты использования для токенизации «высоколиквидных активов», таких как основные индексы и долговые инструменты Министерства финансов США. XLM , нативный токен Stellar, вырос на 3% на фоне новостей, прежде чем частично скорректировать рост.

За последние 24 часа он прибавил 1,7%, показав преимущество на фоне снижения биткоина и широкого крипторынка. Токенизация — процесс представления традиционных активов, таких как акции, облигации и фонды, на блокчейне — стала одной из самых перспективных инфраструктурных ставок Уолл-стрит. , включая руководителей банков, утверждают, что ценные бумаги на базе блокчейна могут сократить задержки в расчетах, освободить залоговое имущество и позволить рынкам работать за пределами стандартных торговых часов.

Движение ускорилось в крупных финансовых компаниях и на биржах на фоне сигналов нормативных органов о растущей открытости к структуре рынка на блокчейне. Nasdaq находитсяDTCC, которая находится в центре инфраструктуры рынка США и контролирует активы на сумму более 114 триллионов долларов, стала одним из ключевых игроков традиционных финансов, продвигающих токенизацию.в июле перед более широким запуском в октябре.

Эта услуга следует за письмом о бездействии, выданным SEC в декабре 2025 года, которое позволяет DTCC токенизировать определенный набор активов, включая акции Russell 1000, ETF и казначейские обязательства США. Сотрудничество с Stellar является частью стратегии DTCC «мультичейн», предусматривающей возможность перемещения токенизированных активов между различными блокчейн-сетями, вместо того чтобы оставаться привязанными к одной платформе.

"Это сотрудничество представляет собой очередной шаг вперёд в усилиях DTCC по созданию открытой, совместимой цифровой инфраструктуры, которая объединяет традиционные и цифровые рынки, — сказал Фрэнк Ла Салла, президент и генеральный директор DTCC. Надин Шакар, глобальный руководитель по цифровым активам в DTCC, заявила, что компания планирует подключиться к «множеству сетей первого и второго уровня».

