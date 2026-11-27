Dos adolescentes caen en una montaña del sur de California; un joven de 14 años no sobrevivió
Un joven de 14 años que hacía senderismo con dos amigos adolescentes murió al caer en las montañas de San Gabriel; se trata de la segunda muerte de un excursionista en esa cordillera en menos de una semana.
Un helicóptero participa en una operación de rescate de un excursionista en las montañas de San Gabriel el martes. Dos de los tres adolescentes que realizaban una excursión sufrieron una caída, y uno de ellos falleció.
Un joven de 14 años que hacía senderismo con dos amigos adolescentes murió al caer en las montañas de San Gabriel; se trata de la segunda muerte de un excursionista en esa cordillera en menos de una semana. Un excursionista de 14 años falleció esta semana tras caer en Pine Mountain, en la cordillera de San Gabriel, cerca de Wrightwood, según informaron las autoridades.
En el incidente más reciente, Nathan Sakaue, de Phelan, estaba de excursión con dos amigos, de 16 y 17 años, el martes por la mañana en condiciones de hielo cuando tanto el más joven como el mayor de los adolescentes resbalaron y cayeron, informó el miércoles el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino en un comunicado. El tercer amigo no se cayó, llamó al 911 y les contó a los operadores lo que había visto.
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