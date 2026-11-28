Denis Bouanga pide un ataque más colectivo para mantener con vida al LAFC ante St. Louis en playoffs
El LAFC necesita ganar este sábado en el BMO Stadium para forzar un tercer partido en la primera ronda de los playoffs de la MLS.
El delantero del LAFC Denis Bouanga reacciona durante el segundo tiempo del partido de la Leagues Cup ante Toluca, el sábado 8 de agosto de 2026 en Los Ángeles.
El LAFC necesita ganar este sábado en el BMO Stadium para forzar un tercer partido en la primera ronda de los playoffs de la MLS. Denis Bouanga firmaría un 1-0 con gol de cualquier compañero.
El delantero convirtió el penal que dejó al LAFC a un gol del empate en la derrota por 3-2 del lunes en St. Louis, pero para el segundo partido de la serie cree que el equipo necesita encontrar más opciones que las que suelen ofrecer él y Son Heung-min.
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