Cyndi Lauper cantó “Girls Just Want to Have Fun”.

La ex secretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton y las exprimeras damas Michelle Obama y Jill Biden , en un momento del acto en honor a la activista e icono feminista Gloria Steinem, el 18 de noviembre de 2026, en Nueva York.

Cyndi Lauper cantó “Girls Just Want to Have Fun”. Cynthia Erivo interpretó una emocionante versión de “Imagine”. Y la celebración en memoria de Gloria Steinem terminó con el público en pie cantando “We Are Family” en homenaje a la pionera activista y símbolo más visible del feminismo estadounidense.

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Figuras destacadas, desde líderes políticos hasta estrellas del pop y poetas, se reunieron para un tributo alegre y lleno de música el miércoles, que fue tal y como Steinem —quien murió en septiembre a los 92 años— quería, contaron sus amistades a las 1.000 personas que se congregaron en el Park Avenue Armory. Asistieron tres ex primeras damas: Michelle Obama, Jill Biden y Hillary Clinton.

La ex secretaria de Estado pronunció un discurso en el que describió el enorme impacto de su amiga en los derechos de las mujeres en Estados Unidos.

“Gloria nos dio 92 años de luz y todas las herramientas, recuerdos, inspiración y esperanza que necesitamos para mantener esa luz encendida”, manifestó Clinton. LATIN GRAMMY. Camila Fernández muestra su alegría tras la histórica victoria LATIN GRAMMY 2026.

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Daddy Yankee habla de su elección como Persona del Año, de Coachella y de su nuevo álbum Clinton bromeó con que, cuando era estudiante, se había comprado unas gafas grandes de aviador como las que Steinem llevaba, con la esperanza de “tomar prestado aunque fuera un poquito de esa onda”. Pero no pudo, reconoció: “Gloria no se parecía a nadie”.

“Fue una de las arquitectas que construyeron los cimientos de la igualdad de las mujeres”, afirmó Clinton. “Las oportunidades y libertades que tantas personas dan por sentadas existen gracias a Gloria Steinem”. La celebración reunió a personalidades importantes de Hollywood, la política, la música, la moda y otros ámbitos, del mismo modo que hizo Steinem a lo largo de su vida.

También reflejó el espíritu de los célebres círculos de conversación que organizaba en su casa del Upper East Side —a solo unas cuadras de donde fue el acto— durante más de 50 años: una mezcla vibrante de personas de aquí y de allá, reflejo de sus extensos viajes y de su gusto ecléctico en arte y música. Clinton se refirió a esas reuniones al inicio de su intervención.

“Es como si estuviéramos todos en la sala de estar de Gloria”, comentó, de pie frente a un telón estampado con consignas como “Smash the Patriarchy” y “It’s Steinemite! ”. Personas cercanas a Steinem señalaron que la elección de un espacio para eventos en lugar de un edificio religioso para la celebración también fue deliberada.

Amy Richards, amiga íntima de la activista y una de las principales organizadoras del acto, contó que Steinem había dejado por escrito una nota clave, en mayúsculas, en sus instrucciones para el evento: “NO GOD” . El acto conmemorativo arrancó con la canción “Hold On”, de Heidi Ann Wilson, interpretada por un coro que incluía a la actriz Emma Watson, quien, como tantos otros, mantuvo una larga relación con Steinem. La banda Betty interpretó “Downtown”.

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Luego llegó el turno de la poesía: la actriz Mariska Hargitay —con sus propias gafas estilo aviador— recitó el poema “She”, de Alice Walker, que fue escrito para su 75º cumpleaños. La actriz Marlo Thomas contó que su amistad con Steinem era tan profunda que pasaban juntas cada Día de Acción de Gracias y cada Navidad, y que compartió con ella sus últimos momentos la mañana en que murió.

La comediante Chelsea Handler aportó la nota de humor al señalar que había “tenido la sensación de que esto sería una celebración, así que traje una petaca. Si alguien quiere un trago, la tiene la secretaria Clinton”. Clinton tuvo su propio momento humorístico cuando mencionó, en su discurso, que Steinem había sido una aliada clave de su candidatura presidencial, y se tomó un segundo para recordarle al público que ella ganó “el voto popular, por si lo olvidaron”.

Esas palabras le valieron una ovación de pie. Cuando subió al escenario, Erivo dijo que estaba previsto que interpretase otra canción, pero en el último momento se sintió inspirada para brindar una estremecedora versión de “Imagine”, de John Lennon. Comentó que el tema imaginaba, como lo había hecho Steinem en su activismo, “la mejor versión de la humanidad que podemos ser”. En un momento especialmente emotivo, la poeta Amanda Gorman recitó su poema “We Rise”.

Luego, Kathy Sledge subió al escenario para cantar “We Are Family”, con el mensaje a los asistentes de que todos formaban parte de lo que Steinem consideraba su familia elegida. Steinem se convirtió en activista tras una primera etapa como periodista. Fue en una reunión en la que mujeres hablaron sobre abortos ilegales cuando decidió cambiar de rumbo.

“Ese testimonio público fue el comienzo del activismo para mí”, contó a The Associated Press en 2022. “O nuestro control sobre nuestros propios cuerpos es igual, sin importar el sexo o la raza, o no estamos viviendo en una democracia”. Steinem cofundó la revista Ms. Magazine y el National Women’s Political Caucus. Autora prolífica, murió apenas unas semanas antes de la publicación de sus últimas memorias, “An Unexpected Life”.

“Mientras escribo esto, soy a la vez mayor de lo que alguna vez imaginé que llegaría a ser y más feliz de lo que alguna vez imaginé que podría ser”, escribió en la introducción. “He sido recompensada con amistades que son mi familia elegida. Tengo amistades de confianza en otros países, y nos esforzamos por estar a salvo y ser libres, y compartimos esperanzas de una democracia pacífica en el mundo”.