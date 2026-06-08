Danish Crowd Celebrates Mullet Hairstyle in 2026 Mullet Championship

A packed Danish crowd celebrated the much-maligned but enduring mullet hairstyle in Denmark’s 2026 Mullet Championship, held in central Copenhagen. The event attracted 12 well-coiffed competitors and more than a thousand spectators.
A packed Danish crowd celebrated on Saturday the much-maligned but enduring mullet hairstyle , defined by very short hair at the front and longer hair at the back.
Denmark’s raucous 2026 Mullet Championship, presented on an outdoor stage in central Copenhagen, attracted 12 well-coiffed competitors and more than a thousand spectators to the evening’s ‘mane’ event. Organizer Steffen Stiw Weber, a 37-year-old electrician, said the championships, now in their fourth year, began after he had a hair transplant and chose to grow out a mullet.
After realizing he couldn’t compete in a mullet competition in the United States because he wasn’t a U.S. citizen, Stiw Weber started his own in Denmark. Competitors in Saturday’s championships were evaluated on their cuts’ style, uniqueness, and overall performance and ‘mullet moves,’ explained judge Bobby Agren.
‘I like the finesse, the twist, the nostalgia. I like it if it looks ridiculous or maybe ugly in a beautiful way,’ said Agren, who owns two hair salons in Copenhagen.
‘I think in our culture, when everything must ... be perfect on social media and everything like that, I think that’s why people have to stand out from the crowd,’ said Stiw Weber. The event featured an array of over-the-top performances, including beer-swilling, body-popping, and a live saxophone show. One competitor even wore a mullet haircut styled to resemble the Danish flag. The crowd screamed and chanted with their energy seemingly feeding directly into the various performers on stage.
Judges hold scorecards at Denmark’s Mullet Championship in central Copenhagen, Saturday, June 6, 2026. (AP Photo/James Brooks) Competitors at Denmark’s Mullet Championship in Copenhagen, Saturday, June 6, 2026. (AP Photo/James Brooks) Competitor Martin Sedolf performs as character pro wrestler ‘Benny Bacchus’ at Denmark’s Mullet Championship in central Copenhagen, Saturday, June 6, 2026. (AP Photo/James Brooks) Competitor Aksel Toft points to his mullet, styled to resemble the Danish flag, at Denmark’s Mullet Championship in central Copenhagen, Saturday, June 6, 2026.
(AP Photo/James Brooks) Judges hold scorecards at Denmark’s Mullet Championship in central Copenhagen, Saturday, June 6, 2026. (AP Photo/James Brooks) Forty-three-year-old construction worker Thomas Berg eventually took home the top prize after wowing judges by frantically jumping on a trampoline while clad in neon green gym wear. He completed his mullet haircut with an orange headband.
‘I think it’s just funny. It’s just a big party,’ said a smiling Berg after collecting his prize.
‘It’s just nice to be a bit outside the box. ’ Though mullets have likely been around longer than there have been barbers, the Oxford English Dictionary cites hip-hop legends the Beastie Boys for helping popularize the term mullet with the song ‘Mullet Head’ on their 1994 recording ‘Ill Communication. ’ The short-in-the-front, long-in-the-back coiffure was popularized by ice hockey players and ’80s musicians, but later fell out of favor.
But in recent years, the mullet has seen a global resurgence — British magazine i-D declared 2020 ‘the year of the mullet’ as the COVID-19 pandemic shuttered hair salons and lockdown-weary citizens let their locks flow. Numerous mullet competitions are now staged around the world. Belgium hosted the European Mullet Cup last month.
‘It comes back every 20-30 years. There’s always a circular motion in fashion,’ said Agren, the Denmark mullet competition judge
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