DACA under threat: Trump’s anti-immigrant crackdown comes for the Dreamers

Beneficiaries of the Deferred Action for Childhood Arrivals program are facing delays, detention, and deportation.

Beneficiaries of the Deferred Action for Childhood Arrivals program are facing delays, detention, and deportation. A group of protesters gather outside the Federal Detention Center at Eighth and Arch Streets after the Trump administration announced its decision to end DACA in 2017.

The administration is taking a different approach during Donald Trump's second term after the U.S. Supreme Court blocked the president's efforts in 2020. , immigrants — whether they’re in the country illegally or came here “the right way” — are under siege by the federal government.

Led by Stephen Miller, who serves as White House deputy chief of staff for policy, the administration is doing all it canIn doing so, Trump’s policies are breaking up families, devastating communities, and hurting the country. If there is no bottom-line benefit to what they are doing, then we must ask ourselves: What is the point of all this useless cruelty?

Obama’s executive order was never intended to be a permanent solution, but more than a decade of congressional inaction has left these young immigrants, many of whom grew up in the U.S. and are American but for their legal status, with little else.succeeded in barring any new applications, even as roughly 500,000 people — around 4,000 in Pennsylvania — continue to be able to renew participation every two years. Delays in those renewals are the latest tactic the administration is applying to put pressure on immigrants.

Across the country, Victor Espinoza, 35, came to the U.S. legally when he was 10 years old after his father received an H1-B work visa. While he was finishing college, he turned 21 and no longer qualified as a dependent. He applied for DACA and has benefited from the program ever since. He said he never had to wait more than three months for a renewal application to be processed and approved.

Now, even though he submitted his paperwork in December, he has yet to hear anything from U.S. Citizenship and “I feel pretty helpless,” he told me.

“My Employment Authorization Document expired May 12, so I’ve been on a leave of absence from my job. I had just started in January and was very happy, given the job market. ”Espinoza, who has a master’s degree from Temple, is like many other DACA recipients. He works, pays taxes, and owns a home.

All told, DACA participants earn around $24 billion a year and pay more thanWhile he waits for the government to process his application, Espinoza not only risks losing his livelihood and his home — “I don’t think the bank’s going to care why I can’t make my mortgage this month” — he also risks deportation. Fortunately, the courts continue to be a bulwark against the Trump administration’s overreach.

In two recent cases, that ofOf course, as in many cases of the administration abusing its power, the damage had already been done. Estrada Juárez was in the process of becoming a permanent legal resident when she was detained in February after a routine immigration appointment. The 42-year-old mother, who had been in the U.S. since 1998, spent 40 days in Mexico before she was able to return to her California home.

“What happened was not just a mistake, it was an abuse of power that traumatized my family and showed how easily immigrant families can be treated as disposable,” she said during a recent press call. “Now we live in fear, constant fear … my daughter asks me questions that no child should ever be asking: Will they deport you again? Would you come back home?

” Contreras Díaz, 30, was deported to Honduras, a country he left when he was 8 years old. Ordered to be returned by the court, he was again put in a detention center before being released to his Texas home.

“The real impact of the attacks on DACA recipients is it punishes entire families, and the truth is the nightmare still hasn’t ended,” he said. “Right now, I have to wear an ankle monitor, and in roughly 40 days, I have another appointment with Homeland Security, and instead of feeling safe, I’m preparing myself for the worst.

” The deportations and delays are all part of a plan to chip away at DACA and its protections, said Juliana Macedo do Nascimento, deputy director of advocacy and campaigns at immigrant advocate group United We Dream. They don’t want to try to end DACA, as Trump did during his first term, she noted, because they are worried about the kind of backlash the administration received then.

The program is“DACA is not being rescinded in one sweeping announcement,” Macedo do Nascimento said.

“It’s being killed by a thousand cuts. ” This slow dismantling of the program hardly negates the harm being done. Every cut is the life of an immigrant and their family being upended, and their contribution to America denied. Over the years, I have spoken with several Dreamers, and I always walk away impressed.

They are going to school, serving in the military, starting a business, or working in corporate America — they take advantage of all the opportunities too many of us take for granted.. DACA recipients not only spend money and pay taxes, but they also annually contribute around $2.1 billion to Social Security and Medicare — all while being ineligible to receive any federal benefits themselves.

“We have built lives here on the promise from this government that we are protected,” Mace do Nascimento said. “We know that DACA was always supposed to be temporary, but until Congress acts, this is what we have, and this is what this government has to honor. ”, a bipartisan bill that includes giving Dreamers a pathway to legal status, remains stalled in Congress. Voters should pressure their representatives to act and rebuke the Trump administration’s shortsighted, cruel anti-immigrant policies.

Until then, people like Espinoza in Philadelphia will continue to needlessly live in uncertainty and fear.

“I don’t know what the future holds,” he said. “I’ve seen ICE agents in the street, stopping people. I feel like a sitting duck. ”Be the first to hear about a roundup of Inquirer columnists’ perspectives on what’s happening now in our city, our nation, and our world. 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